De ska styra nya jätten

I januari 2018 offentliggjorde Tele2 och Com Hem sina planer på att slå samman bolagen genom en fusion. Idag presenteras samtliga medlemmar till den nya ledningsgruppen för det sammanslagna bolaget, utöver dem som presenterades den 29 augusti. Den nya ledningsgruppen tillträder dock först när fusionen är helt klar. Just nu är den föremål för godkännande av EU-kommissionen.

Här är de nya medlemmar med maratonlånga titlar som presenteras idag:

• Tom Craig, Executive Vice President Sweden Business,

• Guillaume van Gaver, Executive Vice President International Markets,

• Jon James, vd Tele2 Netherlands,

• Fredrik Stenberg, Executive Vice President Transformation & Operational Excellence,

• Joel Westin, Executive Vice President Strategy & Business Development,

• Viktor Wallström, Executive Vice President Communications,

• Thomas Björklund, Executive Vice President Technology Mobile,

• Thomas Helbo, Executive Vice President Technology Fixed,

• Joss Delissen, Executive Vice President IT.

Övriga medlemmar presenterades i augusti.

– Jag är stolt och glad över att idag presentera hela den nya ledningsgruppen som kommer leda företaget in i nästa spännande fas. Ledningsgruppsmedlemmarna tar med sig betydelsefulla kompetenser från de båda bolagen, som ger rätt förutsättningar att leverera på de möjligheter som Tele2 tar sikte på. Tillsammans kommer vi att skapa en ledande integrerad operatör, som genererar värde för både kunder, aktieägare och våra medarbetare, säger Anders Nilsson, som kommer vara vd på Tele2, och följer upp med följande:

– Jag är medveten om att könsfördelningen i den nya ledningsgruppen är ojämn. Telekomindustrin har en utmaning när det gäller könsfördelning, och därför kommer jämställdhet och mångfald vara ett av företagets prioriterade fokusområden framöver.

Ciscoveteran till Cuebid

Peter Järrestedt, Cuebid.

Systemintegratören Cuebid, som nyligen köpt Advanced IP Scandinavia samt startat verksamheter i Malmö och Göteborg, tar in Peter Järrestedt som vice vd och konsultchef. Han har bland annat jobbat över 17 år på Cisco, men även haft ledande befattningar på bolag som Caperio, Fujitsu och Mercuri International.

Koncernen Cuebid är i fortsatt stark tillväxt och har etablerat sig som en ledande systemintegratör och tjänsteleverantör inom IT-säkerhet, IP-kommunikation, cloudbaserad infrastruktur och datalagring. Peter Järrestedt ansluter nu som vice VD och konsultchef till Cuebid AB. Koncernens VD Johan Malmberg säger följande om Peter:

– Peter har en gedigen bakgrund och god förståelse för vår bransch och den stora transformationen som pågår här. Vidare brinner han för ledarskaps-, sälj- och affärsutvecklingsfrågor där han kommer kunna bidra substantiellt. Med den snabba tillväxt vi har, såväl organisatoriskt som affärsmässigt, behöver vi stärka upp ledningsstrukturerna för att säkerställa ökad leveranskvalitet, förfinade processmetodik och säkerställa ett ökat värdeskapande för våra kunder, säger Cuebids vd Johan Malmberg.

– Under förra året fick jag chansen att som konsult på Mercuri komma Cuebid riktigt nära genom att vid flera tillfällen träffa både säljare och konsulter kring hur de på bästa sätt kan adressera aktuella utmaningar inom affärs- och konsultmannaskap, ämnen jag har ett stort intresse och lång erfarenhet av. Mitt i den utbildningsinsatsen fick jag frågan från Johan Malmberg om jag inte ville fortsätta att hjälpa Cuebid att utvecklas, säger Peter Järrestedt om hur han hittade sitt nya uppdrag.

Tacton tar marknadskraft från Atea

Mikkel Drucker, Tacton.

Svenska mjukvaruföretaget Tacton rekryterar Mikkel Drucker som marknadschef. Hans uppdrag blir att ansvara för Tactons varumärkesstrategi, produktmarknadsföring, digital marknadsföring och strategisk företagskommunikation med fokus på internationell tillväxt. Han kommer närmast från rollen som marknadschef på Atea Danmark, och har bland annat 13 års erfarenhet av olika internationella ledarroller hos Nokia, samt har innehaft marknadsroller på bolag som Trustpilot och Telenor.

– Vi är glada att välkomna Mikkel Drucker till Tacton. Mikkel är en kunnig och högpresterande marknadsförare med erfarenhet från SaaS-branschen. Hans kunskap inom digital marknadsföring och branding kommer att hjälpa oss mot fortsatt tillväxt och nya möjligheter, säger Tactons vd Frederic Laziou.

– Det här är en spännande tid att börja på Tacton. Företaget har stor potential, både tekniskt och med de många internationella talanger från 32 olika länder som jobbar på bolaget. Jag är hedrad att vara en del av nästa steg mot tillväxt och att stödja ytterligare framsteg genom strategisk marknadsföring, säger Mikkel Drucker.

Ska leda Lexplore

Samarbetsprojektet mellan Lexplore och Karolinska institutet drogs igång för att utveckla en metod för tidig upptäckt av alzheimer och parkinson med hjälp av eye tracking och AI. Nu är det dags för nästa steg. Det innebär att Fredrik Wetterhall lämnar rollen som vd för att fullt ut fokusera på utvecklingen av projektet. Istället tar Karl-Johan Pantzar över som vd för att fortsätta expansionen i USA och Storbritannien tillsammans med den nordiska marknaden.

– Det är en oerhört spännande fas att få chansen att leda Lexplore. Mycket kraft har lagts på utvecklingen av en komplett tjänst för skolor och kommuner och nu börjar vi se frukterna av det i försäljningen. Mitt jobb blir att ta stafettpinnen och skala upp verksamheten och försäljningen på alla våra marknader, säger Karl-Johan Pantzar om sin nya roll.

– Nu när det är dags att gå vidare så känns det väldigt bra att lämna över till Karl-Johan. Hans erfarenhet av att skala upp bolag och ta dem till nästa steg är en perfekt matchning med all den kompetens inom skola, läsning och forskning som finns i företaget, säger Fredrik Wetterhall.

Lexplore är baserat i Stockholm och leds i Storbritannien av Stephen Park, i USA av Janine Caffrey och den nordiska verksamheten leds av Bo Kristoffersson.

Byter Fortnox mot IST

Andreas Fridell, IST.

Edtechbolaget IST tar in Andreas Fridell som ny vice vd, med uppdraget att utveckla bolagets erbjudande och partnersamarbeten på den svenska marknaden. Han kommer närmast från en roll som kommersiell chef på affärssystembolaget Fortnox, och har även arbetat nio år inom Försvarsmakten. Han kommer även att ingå i ledningsgruppen, och hans uppdrag blir att skapa förutsättningar för vidare expansion och utveckling, exempelvis via partnersamarbeten.

– Det känns fantastiskt bra. För att få med alla i skolans värld på den digitala resan krävs användarvänliga lösningar, som förenklar och effektiviserar skolvardagen på riktigt. Det ska bli väldigt spännande att vara med och lyfta IST:s erbjudande ytterligare en dimension och på så sätt bidra till detta, säger Andreas Fridell.

– Vi är jätteglada över att Andreas valt att komma till IST. Vi driver en förändringsprocess och växer snabbt. Rekryteringen är ytterligare ett steg att fullt ut förankra vår position som helhetsleverantör av lösningar till skolorna, där inte minst vårt partnernätverk är en viktig pusselbit, säger vd Björn Andersson.

Human IT hittar ny konsultchef

Almira Ismail, Human IT.

Almira Ismail är ny konsultchef på Human IT Stockholm. Enligt bolaget ska hon aktivt arbeta med personalfrågor, rekrytering och employer branding för att ytterligare öka expansionstakten i Stockholm. Hon ansluter efter två år på Bolero och dessförinnan har hon varit på Ericsson.

– Det är med stolthet och stor entusiasm jag tar mig an uppgiften att få vara konsultchef på Human IT i Stockholm. Våra kunder kommer att kunna dra nytta av de kunskaper och erfarenheter som jag förvärvat i mitt yrkesliv. Jag ser stora möjligheter att ytterligare utveckla vår position till en ledande leverantör av it-specialisttjänster med smarta lösningar som effektiviserar våra kunders it-miljö. Det ska bli oerhört kul att tillsammans med ledningen på Human IT få vara med och fortsätta utveckla verksamheten, säger hon.

– Almira är en driven person och har en gedigen bakgrund från olika ledande roller, hennes drivkrafter är it som möjliggörare och hennes ständiga fokus på konsulterna. Almiras styrka ligger i hennes goda samarbetsförmåga och fokus på vad som är bäst för kunden. Hon är väldigt engagerande och har förmågan att få både medarbetare och ledningen att arbeta mot gemensamma och utmanande mål, mycket tack vare sin prestigelösa ledarstil i kombination med en positivism som smittar, säger Markus Närenbäck, vd på Human IT.

Han leder nästa Blekingegäng

Peter Hall, Consid.

Konsultbolaget Consid har tidigare i år köpt Appcorn och genom det öppnat kontor i Karlshamn. Nu öppnar Consid nästa Blekingekontor, i Karlskrona. Den som ska leda den nya verksamheten är Patrik Hall, som närmast kommer från Telenor där han hade rollen som it-chef. Han har även varit med och startat två konsultbolag tidigare i karriären. Och han är inte ensam om att bygga verksamheten. Peter Thorman, före detta vd på Qvantel, har också engagerats för att driva affärsutveckling och rekrytering till det nya kontoret.

– Det ska bli oerhört roligt och vi ser en stor möjlighet i att växa i Karlskrona i och med den oproportionerligt stora mängd it-uppdrag och affärsmöjligheter som finns där. Då Consid har ett så pass brett erbjudande, vilket gör oss unika i regionen, siktar vi på att ta rollen som en helhetsleverantör på ett helt annat sätt än någon annan. Tack vare regionens rekryteringsunderlag, Consids starka varumärke och employer brand, finns stor möjlighet att växa här, säger Patrik Hall.

– Blekinge är en spännande region som vi ser mycket fram emot att växa inom. Vi ser en fantastisk potential i regionen och kommer satsa stort på att etablera oss som Karlskronas mest attraktiva arbetsgivare för it-konsulter. Med vår starka närvaro i närliggande orter såsom Karlshamn, Växjö, Helsingborg och Malmö kommer Karlskrona bli en naturlig knutpunkt att binda samman en av Consids viktigaste regioner, säger Consids vd Peter Hellgren.

Hon ska få in rätt kanal på SAP

Karima Grönborg Johansson.

Karima Grönborg Johansson är ny chef för SAP:s nordiska partnerkanal. SAP har idag runt 190 partner i sitt ekosystem enbart i Norden, som adresserar olika kompetenser och kundbehov, däribland teknikpartner, mjukvarupartner, återförsäljare, implementerare och serviceleverantörer. Den nya partnerchefen har 20 års erfarenhet som affärsutvecklare och it-konsult, både från eget företag och från ÅF, Acando och HiQ.

– Jag ser som min främsta ambition att vässa hur SAP och partner gemensamt stöder företag i deras strävanden att bli intelligentare med allt från smart analys över sakernas internet till AI. Det finns idag ett stort och kontinuerligt behov av rådgivning hos företag vad gäller nya teknik, men framför allt hur befintliga affärssystem kan vidareutvecklas i samverkan med dem. Det förutsätter att SAP och partner skapar en ännu tydligare gemensam agenda och framför allt tjänster, som hjälper verksamheter hitta, bygga och realisera nya värden snabbt och enkelt, säger hon.

Ska vårda Visma Softwares kunder

Liselotte Verbeek (till vänster) och Lena Lambert.

Visma Software har stärkt sitt team med två rekryteringar i sin strävan efter nöjdare kunder. Lena Lambert blir ansvarig för Professional Services, med ansvar för bolagets konsultteam på cirka 40 personer i Stockholm, Göteborg och Malmö. Och Liselotte Verbeek kommer att ansvara för Customer Success, vilket innebär support och kundnöjdhet. Båda kommer dessutom att ingå i Visma Softwares ledningsgrupp.

– Att ha dessa båda effektiva och mycket erfarna ledare i laget ger oss nya möjligheter att vara lyhörda inför varje enskild kunds behov. Lena och Liselotte bidrar med mer energi för att stärka vårt engagemang i varje unik digitaliseringsresa vi har förmånen att vara en del av, säger Visma Softwares vd Carola Lissel.