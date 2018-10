(CS/London) Att Google vill ge de två molngiganterna Amazon Web Services och Microsoft en rejäl fajt blir allt tydligare. Även om it-jätten fortfarande har en bit kvar så är bolaget på stark frammarsch, och det är också ett av de viktigaste budskapen på Google Next som hålls i London nu i veckan. Efter att Emeachefen Sébastien Marotte hälsat välkommen till det som är bolagets hittills största konferens i Europa, med cirka 8 000 besökare, är det dags för Diane Green, vd på Google Cloud att äntra scenen.

Hon börjar med att nämna att Google grundades för 20 år sedan, med den uttalade ambitionen att organisera världens information.

– Det här handlar egentligen om samma uppdrag, men nu handlar det om att organisera företagens information i molnet, och hjälpa dem att superladda sin it med exempelvis AI och analysverktyg. Molnet är det stora fordon som behövs för att driva den digitala transformationen. Det är en riktig revolution vi pratar om, men vi är fortfarande i ett tidigt stadium där bara 10 procent har flyttats över, säger Diane Green.

Eva Fors, chef för Google Cloud i Norden.

Hon poängterar att det är just AI, analys och säkerhet som är de delar som gör att Google Cloud sticker ut.AI och maskininlärning och nya tekniklanseringar som ska underlätta för alla som har hybrida molnmiljöer utgör så klart också en stor del av den långa presentationen. Och sedan är det dags för kundpresentation i rasande takt där flera tunga företag från olika branscher hinns med.Tidigare har Googles prestigekunder ofta varit nystartade hajpade bolag som Spotify och Snapchat. Även nu bjuds det förvisso på ett sådant bolag, och svensk representation på scenen, i form av Åsa Bredin från King. Men i övrigt är kunderna betydligt tyngre och av mer enterprisekaraktär än tidigare, som exempelvis Airbus, Air Asia, tyska grossisten Metro och dess partner SAP som unisont hyllar molnmöjligheterna hos Google.Den kund som lyfts mest i år är Air Asia, med ägaren Tony Fernandes, som är rejält pratglad och gärma drar paralleller till det fotbollslag han äger i stan, Queens Park Rangers. Diane Green lyfter fram Air Asia som en kund som gärna vill använda molnets alla fördelar, inte minst att de vågar ta ut svängarna rejält.– Tony är en entreprenör och riktig visionär som är så resultatinriktad. När han vill något så tror jag på honom. De kan verkligen fungera som förebild i hur de jobbar.Tony Fernandes berättar också hur molntjänsterna används på flera olika sätt, som exempelvis att förutse underhållsbehov på flygplanen, men även för att förutspå väder och på så sätt kunna meddela om förseningar i god tid.– Nu kan vi spåra på riktigt varför det är försenat istället för att alla ska komma med sex olika förklaringar.Och han säger att Googles moln förändrat bolagets sätt att jobba. Dels genom att man numera använder det stora antalet besökare på sajten till att även sälja annat än resor, dels har det förändrat hur man jobbar på kontoret.– När vi började för 17 år sedan var det ingen som använde internet. Det skulle vara vår fördel att inte investera stort i teknik. Det är bättre att låta någon annan som kan det bättre hantera den biten. Risken med ny teknik är att det är så sexigt att man gärna överinvesterar i det. Det är samma med fotbollsspelare. Jag vet av erfarenhet, säger han men låter påfallande nöjd med att bolaget valt att investera i G Suite.– Det var svårt att samarbeta när vi var 200 anställda. Nu är vi 20 000 och G Suite har verkligen fått oss att samarbeta på riktigt. Först fick jag bokstavligt talat slita Surfacen ur handen på våra it-killar. Nu är de alla väldigt nöjda med ChromebookHan berättar visserligen hur Air Asia jobbar med Alibaba i Kina, för att det är det enda alternativet, men sedan sjunger han vidare i tonerna om Googles förträfflighet, ett val han gjorde på magkänsla.– Både Amazon och Microsoft kontaktade oss också. Jag kände att Google var hungrigare på att jobba med oss. Och jag visste att de skulle leverera. Vi får se om fem år om jag hade rätt, men ibland måste man gå på magkänsla. Säkerhet är Googles livlina. Om de klantar till det med säkerheten är de körda. Det är samma för oss med flygsäkerhet.En kul detalj från keynoten är också hur två av publikens största applåder lyckas klimatkompensera varandra. Först berättar Diane Green om hur stolt hon är över Googles datacenter som hon benämner koldioxidfria, med stor applåd som följd.Klimatintresset i publiken verkar dock kortvarigt. När Tony Fernandes lite senare drar skrytsiffror om hur han byggt sitt flygbolag från grunden, och gått från nästan inga passagerare till att nu ha 90 miljoner passagerare per år får det ungefär samma jublande mottagande som de koldioxidfria anläggningarna.Och även ur nordiskt perspektiv är det tydligt att allt fler intresserar sig för Googles molnsatsning. Eva Fors, som är chef för Google Cloud i Norden och Benelux och får kliva upp på scen under andra dagens keynote, säger att hon ser ett markant ökat intresse jämfört med fjolåret.– Jag är jätteglad över att vara här i London med 1 200 kunder och partner från vår region. Det visar att intresset för Google Cloud har ökat lavinartat de senaste 12 månaderna. Vi visar verkligen upp hela bredden här, från infrastruktur till data workload och maskininlärning och AI, säger hon.