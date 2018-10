Kryptovalutorna är på väg från rekordhöjder i snabb takt. Första kvartalet i år såg bra ut – transaktionerna för kryptovalutor låg på 1 400 miljarder dollar jämfört med knappt 1 700 för hela förra året. Men under andra kvartalet har värdet på transaktionerna rasat med 75 procent och under tredje kvartalet räknar Juniper att värdet ska sjunka med ytterligare 47 procent, enligt en ny rapport från Juniper som Bloomberg tagit del av.

Sent förra året låg den dagliga transaktionsvolymen för bitcoin på i snitt 360 000 och i september i år är den nere på 230 000. Under samma period föll värdet på de dagliga transaktionerna från 3,7 miljarder dollar till under 670 miljoner dollar.

Marknaden har heller inte lyckats dra nytta av det ansträngda läget mellan Kina och USA eller brexitproblemen – där kryptovalutorna hade kunnat få en fördel som ett alternativ till de traditionella finansiella systemen, enligt Juniper.

Analytikernas slutsats är att det här är inte bara handlar om en tillfällig dipp utan sammantaget är ett tecken på att marknaden ”står på randen av en implosion”.