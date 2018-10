I somras skrev vi om att det svenskgrundade spelbolaget King valde att flytta sitt datalager till Googles moln. För Google var den flytten så klart en fjäder i hatten, så King fick vara en av prestigekunderna under det obligatoriska kundracet på första keynoten under Google Next som hölls i London förra veckan.

Åsa Bredin har titeln first vice president technology, vilket på svenska innebär att hon är ansvarig för Kings spelplattform där bolagets alla spel finns. Idag har King lanserat över 200 spel och Åsa Bredin berättar för Computer Sweden vad flytten till molnet har inneburit i praktiken.

– Vi har migrerat vårt data warehouse till Google Cloud Platform. Vi började i april och sedan satte det fart och nu är vi nästan helt klara. Det kommer troligen att vara helt klara vid årsskiftet, säger hon.

Hur har flytten gått, har det uppstått några problem på vägen?

– Själva migreringen har gått bra, men fram tills vi är helt färdiga vid årsskiftet har vi kvar dubbla uppsättningar av leverantörer, vilket kräver ytterligare administrations- och inlärningstid från våra utvecklare.

Vad har då flytten av datalagret till molnet inneburit konkret för King, vad kan bolaget göra nu som de inte kunde göra tidigare?

– Dels kan vi vara snabbare när vi har all data i en och samma plattform, med alla verktyg som Google erbjuder kring det. Framför allt kan vi använda deras maskininlärningsverktyg för våra data.

Vad använder ni det till?

– Ett case vi har kört nu är att träna upp virtuella spelare med maskininlärningsmodeller så att vi kan testa spelen snabbare. Istället för att sitta och vänta på att riktiga spelare ska spela kan vi simulera spelande. Då kan vi titta på hur spelarna agerar och ändra behoven utifrån det, och använda resultaten till att tweaka de olika nivåerna i spelet, så att det blir roligare.

Och det är just i hanteringen av de gigantiska datamängderna som molnflytten varit extra viktig. Hittills har Kings virtuella spelare spelat 25 miljoner rundor. Kings spelare har sedan september genererat 47 miljarder olika events per dag i snitt. Och Åsa Bredin konstaterar att King sedan april totalt har hanterat 7 000 miljarder events i sin strävan efter bättre spelupplevelser.

En av de främsta orsakerna som brukar anges när företag flyttar till molnet är att man ska spara pengar. Den bilden stämmer säkert ibland, men definitivt inte alltid. I Kings fall får vi inga siffror på hur mycket pengar som sparats, men det är också tydligt att det framför allt var de tekniska möjligheterna som var den största drivkraften för molnflytten.

Tjänar ni något rent ekonomiskt på flytten?

– Det har vi inga siffror på. Det är många faktorer i det där. Framför allt hur vi använder tjänsten och vilken nytta vi får från data. Vi har gjort det här valet för att vi ser att vi får ut mer värde av det och framför allt kan de som jobbar med datan fokusera på dess värde, istället för att hantera infrastrukturen.

Varför blev det just Google och inte AWS eller Microsoft?

– Vi tittade på alternativ och testade och utvärderade. Google passade oss bäst utifrån hur vi använder verktygen.

Och då framför allt maskininlärningsdelen?

– Det var en faktor. Men Big Query är det verktyg vi använder mest. Grunden i Kings verksamhet är att vara datadrivet. Vi har alltid tittat på vilka datapunkter vi behöver för att kunna göra det bättre för spelarna och vi tittar hela tiden på hur vi kan tillföra affärsvärde med hjälp av data genom att hela tiden utvärdera och förbättra.

Trots molnflytten har King dock fortfarande en hybrid miljö. Det är bara datalagret som flyttats till molnet medan serverparken i Stockholm fortfarande är den stora delen av Kings it-infrastruktur. Och i samma veva som flytten lyfts på Google Next lanserar King även det nya spelet Candy Crush Friends.

– Det är den största lanseringen vi har gjort. Vår spelarbas är ungefär 270 miljoner spelare idag, så det är väldigt många trogna spelare som väntar. Det här spelet är mer fokuserat på karaktärerna i spelet, där till exempel Tiffy, Yeti och Misty kommer att hjälpa dig framåt, säger Åsa Bredin och konstaterar att släpp av helt nya spel är sällsynt, men uppdateringar av befintliga spel sker hela tiden.

– Vi släpper nya releaser ofta. Vi har drygt 3 800 levels i Candy Crush och det finns spelare som är i slutet och alltid väntar på nya releaser.

King ägs numera av Activision Blizzard, som totalt har drygt 7 500 anställda i de olika delarna. King har drygt 2000 anställda, och är representerat med spelstudior i Stockholm, Malmö, London, Barcelona, Berlin och Seattle, samt kontor i San Francisco, Malta, Tokyo, New York, Chicago och Bukarest.