Tanken är att de 900 kvadratmeter stora lokalerna, strax intill startup-hubben SUP 46, under de kommande fyra veckorna ska fungera som en mötesplats för startups, investerare, entreprenörer och andra teknikbolag inne i Stockholm city. Konceptet har körts tidigare i städer som London, New York, Paris, München, Tel Aviv, Berlin, Tokyo och Hong Kong. Dessutom finns ett permanent ”loft” i San Fransisco.

I de här lokalerna ska AWS under de här veckorna ha ett 50-tal seminarium om allt från molnmigreringar, via serverlöst och AI till företagets partnerstrategier. De ska också ge tekniskt stöd och tillgång till AWS-experter.

Eric Morales som är startup-chef på Amazon Web Services säger att de ”älskar att prata med individuella entreprenörer” men att AWS också hoppas att mer etablerade bolag ska söka sig till det här arrangemanget.

– Vi riktar oss definitivt mot utvecklare, de som har handen på tekniken och de som vill lära sig om teknik. De som ställer sig frågan hur de kan använda molnet för att bygga de idéer de har i huvudet?

Läs mer: Här intar Amazon Web Services Katrineholm – nu hoppas staden på ett lyft

Några särskilda områden?

– Allt som har med röst att göra är särskilt intressant nu, vi har sessioner nu om vad vi gör inom Alexa-området, men också en del av de tekniska komponenter som finns där under. Vi tror att framtidens gränssnitt är röst.

– För svenskar kanske det känns långt borta med tanke på att röstassistenter inte har kommit riktigt så långt som de borde om man ser till lokalt språk, men samtidigt är vi väldigt, väldigt tidigt i den här livscykeln. Vi har precis kommit till en punkt där engelskspråkiga och tyskspråkiga länder har fått effektiva röstassistenter, men när basen i den här tekniken mognat, då är det ganska trivialt att lägga till nya språk, som svenska.

Tony Hendrell och Niklas Flyborg på Cybercom besöker "loftet".

Även om Amazons digitala röstassistent Alexa inte ännu stöder svenska som språk, så finns det svenska startups som utvecklar tjänster för den här plattformen.

– Men vi har också andra rösttjänster som stöder svenska, till exempel Polly, och det är ju själva röstmotorn bakom Alexa.

De andra stora tekniktrenderna som AWS vill få igång partners på är serverlöst och artificiell intelligens med maskininlärning.

– Det är äktenskapet av de här tre teknikerna som är ”The holy grail”, säger Eric Morales.

Nu kommer ni att köra det här i fyra veckor – finns det tankar om att göra det här till en permanent lösning som den i San Fransisco?

– Det vore ju roligt att ha det som en permanent lösning, men som det är nu är det ett häftigt experiment, och det finns mycket energi här. Så vi är spända på att se reaktionerna och förhoppningsvis kan vi göra det igen.

Läs mer: Svenska handlare har ögonen på Amazon – vad händer när jätten kommer hit?

Ett av de företag som besökte förhandsvisningen av Pop-up Loft var konsultbolaget Cybercom. Vd Niklas Flyborg säger att företaget gör en jättesatsning på AWS nu för att bli den ledande partnern i Sverige.

– Vi har 80 AWS-specialister i dag, inom tre år ska vi vara 500. Molnifieringen slår igenom i all mjukvaruutveckling nu, och AWS ligger bäst till i den utvecklingen.

Men hur ska ni hitta 420 AWS-specialister?

– Det handlar både om att arbeta intern – det är många av våra nuvarande medarbetare som är intresserade – och att bli mer attraktiva för andra, genom att specialisera oss. Men sedan kan man också tänka sig förvärv.

AWS Pop-up Loft i Stockholm kommer att hålla öppet mellan 15 oktober och 9 november, och är beläget på Regeringsgatan 65.