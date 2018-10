Office köper Lexicon

Office Sverige är på offensiven och genomför ytterligare ett förvärv. I mars köpte man upp Office i Västerås och Telekompaniet i Västerås. Den här gången är det Lexicon IT-konsults drift- och supportverksamhet som köps in.

Förvärvet trädde i kraft den 1 oktober, och beskrivs som en del av den tillväxtstrategi som Office har. Konkret innebär köpet att man stärker sig i Stockholm och Göteborg, där det förvärvade teamet har agerat både som it-konsulter men också via en servicedesk i Stockholm.

– Jag är övertygad om att affären kommer att gynna såväl Lexicon IT-konsults kunder som Offices kunder. Inom teamet finns ett stort kunnande inom it och inom Office får vi ytterligare ett lokalt leverans- och supportcenter för våra lösningar inom it och telefoni. Vi välkomnar teamet med varm hand till Office, säger Thomas Jakobsson, vd på Office Sverige.

Vi har tidigare skrivit om att en del av det tidigare Lexicon IT-konsult brutit sig ut och startat Human IT. Offices förvärv rör den del som jobbat vidare under varumärket Lexicon IT-konsult.

– Lexicon IT-konsult och Office Sverige kommer att utveckla sitt samarbete vilket ger våra kunder en bra möjlighet att nå en bred kompetens via Office och Lexicon IT-konsult i Sverige, säger Lexicon IT-konsults vd Carl-Johan Bernadotte.

– Vi ser fram emot att vår drift- och supportverksamhet blir en del av Office, vi delar synen på it, värderingar och vet vikten av att ge våra kunder bästa tänkbara service. Nu kan vi utveckla våra kunder med en bredare portfölj inom it, support, telefoni, mötes- och dokumentlösningar med mera, säger Hans-Olof Strömberg, supportchef på Lexicon IT-konsult.

Grönt ljus för storaffären

Com Hem har nu ansökt om avnotering av sin aktie från Nasdaq Stockholm. Detta efter att EU-kommissionen har godkänt den stundande storfusionen med Tele2. Exakt datum för sista handelsdag kommer att meddelas så snart Com Hem fått bekräftelse avseende detta från Nasdaq Stockholm. Enligt den preliminära tidplan som ligger just nu är den 5 november förväntat datum för slutförande av fusionen.

– Som ett företag kan vi erbjuda helt integrerade tjänster, vilket medför stora fördelar för både individer, hushåll, företag och för våra aktieägare. Mina kollegor på både Tele2 och Com Hem kan verkligen se fram emot spännande år framöver och jag är säkerligen inte den enda med höga förväntningar, säger Anders Nilsson, vd på Com Hem och tillträdande vd och koncernchef på Tele2 och fortsätter med följande:

– Jag fokuserar nu framför allt på våra förberedelser för en snabb och effektiv integration som gynnar både våra medarbetare och kunder. Tillsammans med den nya ledningsgruppen kommer jag även säkerställa att vi sammanför den styrka, kunskap och kultur som finns i både Tele2 och Com Hems organisationer, samt i Tele2s styrelse. Vi kommer vara redo att kicka igång integrationen när dagen för slutförandet av sammanslagningen kommer.

Nya stora snöflingor faller in

Det hajpade molnbolaget Snowflake, som nyligen etablerat sig på den svenska marknaden med sitt datalager som tjänst-erbjudande, har fått in 450 miljoner dollar för att kunna fortsätta sin expansion, både i USA och globalt. Finansieringsrundan leds av Sequoia Capital, men även andra finansieringspartner som varit med tidigare deltog, som exempelvis Altimeter Capital, Capital One Growth Ventures, Madrona Venture Group, Redpoint Ventures, Sutter Hill Ventures och Wing Ventures. Dessutom finns en ny investerare, Meritech Capital, med i den här rundan.

– Data är den nya globala valutan för bolag och är avgörande för att bolag ska lyckas vara konkurrenskraftiga i vår tids nya, digitala ekonomi. Ändå kämpar många med att lyckas skapa tillgång, integration och framgångsrik analys av sin tillgängliga data. Det vill vi förändra med Snowflake som är det enda datalagret byggt för analys och molnet. Den stora efterfrågan och vår starka tillväxt är ett bevis på att vårt erbjudande är efterlängtat, säger Snowflakes marknadschef Denise Persson och fortsätter:

– Det nya kapitalet innebär att vi kan växa snabbare, fortsätta bygga vår fysiska närvaro med team och talang i såväl USA, som Europa och självklart Skandinavien och Sverige. Vi kommer satsa på utveckling av nya produkter och tjänster. Vi investerar mer i vårt ingenjörsteam i San Mateo i Kalifornien, i Silicon Valleys hjärta, och vår engineering hub i Washington. Men vi satsar också på att etablera en ny hubb för utveckling och forskning och utveckling i Berlin.

Hon är visserligen baserad i Kalifornien, men eftersom Denise Persson är svensk kommenterar hon gärna planerna för Sverige och Norden.

– Vi sade tidigare i år att vi ska lyckas ta stora andelar av skandinaviska marknaderna och vi är på god väg. Under året har vi knutit till oss flera spännande bolag i Sverige som är ambitiösa i att vara fullt ut datadrivna i hela sin verksamhet, men det är bara början.

Soluno BC satsar stort i Nederländerna

Svenska telefonibolaget Soluno BC lierar sig nu med ett nederländskt bolag. Soluno köper Callhosted, vars majoritetsägare samtidgt återinvesterar i Soluno BC. Och Paul Smissaert, grundare och vd på Callhosted, kommer även fortsättningsvis att ha en nyckelposition i sitt bolag samtidigt som han kliver in i Soluno BC:s ledningsgrupp. SEB Private Equity är även fortsättningsvis majoritetsägare i Soluno BC.

– Genom det nya bolaget kommer vi att kunna erbjuda ett nytt och unikt mobile first-koncept till wholesale-marknaden, ett koncept vi ser efterfrågas och som Soluno nu tar vidare internationellt. Våra molnlösningar kommer fortsätta att präglas av problemfria installationer vilket också är en av bolagets stora skalfördelar. Soluno och Callhosted får nu de bästa förutsättningarna för inhemsk och internationell expansion som operatörsoberoende molnväxelleverantör. Vi kommer att ta en ledande ställning som systemintegratör i molnet och vill skapa den bästa upplevelsen för kunder, partner och operatörer, säger Paul Smissaert om affären.

– Vi är glada att välkomna Callhosted, som kompletterar Soluno med sina tjänster, kunskap och erfarenheter, vilket kommer att accelerera vår internationella tillväxt. Vi är mycket imponerade av vad Callhosted har uppnått hittills i Nederländerna och vi ser fram emot att gemensamt ta verksamheten till dess fulla potential på en internationell marknad, säger Mattias Ohde, koncernchef på Soluno BC.

Under 2018 förväntas Soluno BC omsätta uppemot 250 miljoner kronor och har numera kontor i Stockholm, Göteborg och Rotterdam.

Servicenow köper nytt och investerar finskt

Hajpade molnbolaget Servicenow köper Friendlydata, ett bolag vars teknik används för att ställa ”kvantitativa frågor” för att sedan få resultat genom direkta svar eller genom visualisering av data. Dessutom väljer det amerikanska bolaget att investera i Helsingforsbaserade open source-databasen Maria DB, som startades av grundarna av My SQL, och har fler än 12 miljoner användare i 45 länder. Det innebär dessutom att Pat Casey, ansvarig för Devops & Engineering på Servicenow tar plats i Maria DB:s styrelse.

– Det är viktigt för oss att våra samarbetspartners är framgångsrika. Maria DB är en viktig partner och vi ser fram emot att stötta deras arbete med att utveckla nya funktioner och lösningar som kommer att vara av värde för vår och deras kundbas, här i Norden och internationellt, säger Frederick Wennmarck, som har titeln senior manager solution consulting på Servicenow i Norden om bolagets senaste agerande.

Underlättar trafik i väst

Mjuk- och hårdvaruföretaget Optidev har tagit hem en upphandling värd cirka 20 miljoner kronor. Det Boråsbaserade bolaget ska leverera plattform och teknisk utrustning för Västtrafiks handhållna kontroller och försäljning av biljetter på tåg, spårvagnar och färjor. Det nya avtalet löper under fem år.

– Optidevs lösning underlättar försäljning och kontroll av biljetter. Vi testkör systemet nu i oktober tillsammans med tågvärdar och biljettkontrollanter. Sedan rullar vi ut cirka 380 handhållna enheter under våren 2019, säger Maria Björner Brauer, enhetschef försäljning och marknad på Västtrafik.

– Nu får tågvärdar, däcksmän och kontrollanter en hållbar och användarvänlig mobil utrustning kopplad till ett modernt system som stöder Samtrafikens Biljett- och betalstandard, BoB. En nationell standard framtagen för att kunna användas av alla trafikbolag i Sverige, säger Optidevs vd Fredrik Logenius.

– Ytterligare en fördel med vår lösning är att vi, utöver ruggade företagsprodukter, också kan använda oss av mobila konsumentprodukter och dra nytta av den snabba teknikutvecklingen. Genom att lägga ett ruggat hölje på produkterna får de hög hållbarhet men blir betydligt billigare än likvärdiga specialprodukter, menar Björn Larsson, lösningsarkitekt och den som håller i projektet från Optidevs sida.

Underhåller bro i syd

Öresundsbron har valt Trivalo som strategisk partner för att utveckla ett datadrivet underhåll. Den strategiska plan som tagits fram innehåller, enligt Trivalo, viktiga delar för vidareutveckling av underhållsarbetet med Industri 4.0, smart underhåll och digitalisering. Den uttalade målsättningen är att få bättre underhåll, och arbetsmetodiken som ska föra dit är datadrivet underhåll.

– Vi är så klart oerhört glada och ödmjukt stolta att vi som företag kunnat påvisa värdet av att samarbeta med Trivalo och att Trivalokonceptet, vårt speciella angreppssätt av utmaningarna som finns i denna typ av verksamhet, visar sig vara rätt. Vårt starka fokus på treenigheten människa, process och it är plattformen i detta arbete, säger Mats Eliasson på Trivalo.

– Vi på Öresundsbrokonsortiet är nu i en fas där förvaltning och utveckling av anläggningen blir allt mer viktig och vi reviderar den långsiktiga planen utifrån möjligheterna som digitaliseringen öppnar upp. Som en central del i detta arbete har vi valt Trivalo som partner för att stödja arbetet med att skapa en strategisk plan för underhållsarbetet, säger Bengt Hergart, anläggningsdirektör på Öresundsbrokonsortiet.

– Valet föll på Trivalo tack vare deras spetskompetens inom underhåll som verksamhet och användningen av underhållssystem, i vårt fall IBM Maximo. I kombination med deras arbetsmetodik som utmanar oss och även förflyttar oss i rätt riktning mot våra mål, ger det expertstöd som krävs löpande, var avgörande faktorer. Vi har redan kommit en bit in i samarbetet och vi känner verkligen att valet är rätt, fortsätter han.

Knowit smider stål i Örebro

Stålbolaget Ovako har valt Knowit i Örebro som ny partner för utveckling och förvaltning av it-system. Det nya samarbetet innebär såväl utökad leveranskapacitet som större flexibilitet för delar av Ovakos nuvarande systemflora.

– Knowits erbjudande täcker de behov vi har vad gäller utveckling och förvaltning av våra it-system. Det är ett flexibelt samarbete som känns tryggt och kompetent med en agil affärsmodell som gör det möjligt för oss att skala upp och ner vår interna it-leverans inom systemutveckling, säger Jenny Vannestål, tillförordnad gruppchef System SE på Ovako Sweden.

– Vi på Knowit är mycket glada över förtroendet att få arbeta tillsammans med Ovako. Med vår kompetens, inom allt från verksamhet och it till agila arbetssätt, har vi rätt förutsättningar att ge det stöd Ovako efterfrågar, säger Pia Engwall, vd på Knowit Örebro.

Infor tar in Tieto

Affärssystemföretaget Infor fortsätter sin nordiska satsning. Det senaste draget är att dra igång en strategisk allians med konsultjätten Tieto. Tanken är att Infors branschspecifika molnprodukter ska bli en del av Tietos tjänsteleverans. Samarbetet inleds i Finland, men planen är sedan att utöka det till övriga nordiska länder.

– Vi ser att kunderna vill ha ut mer av sin data och Infor har produkter och lösningar, medan vi har kapacitet och kompetens att implementera dessa till kundernas miljö, säger Jaakko Tapanainen, Tietos chef för industri- och konsumenttjänster i Finland.

– Genom att förena våra styrkor tittar vi på hur vi framöver kan maximera vårt erbjudande genom att hjälpa kunderna att få fram de nödvändiga insikterna från data som behövs för att uppnå det bästa resultatet, säger Infors Nordenchef Johan Made.