Paul Allen var mannen som en gång ska ha övertalat Bill Gates att hoppa av sina Harvardstudier och i stället grunda det mjukvaruföretag som blev världens största – Microsoft – 1975. Just namnet Microsoft var också Paul Allens idé.

Han var med och skapade tidig mjukvara som MS-DOS och Word som låg till grund för pc-eran.

I ett uttalande från hans familj framgår att han gick bort i går måndag efter komplikationer av cancerformen non-Hodgkin-lymfom. Han drabbades av sjukdomen första gången 2009.

Paul Allen drabbades också av en annan typ av cancer i början av 1980-talet och lämnade därför Microsoft 1982.

Bill Gates säger i ett uttalande till AP att han är förtvivlad över att ha förlorat en av sina äldsta och käraste vänner och säger att pc:n inte skulle existerat utan honom.

”Men Paul var inte nöjd med att starta ett företag. Han kanaliserade sitt intellekt och sin medkänsla till en andra akt som fokuserade på att förbättra människors liv och stärka samhällen i Seattle och runt om i världen”, skriver Bill Gates.

Trots att han lämnade Microsoft tidigt har han fortsatt varit en av de rikaste personerna i världen – han hamnade på 44:e plats på Forbes lista över miljardärer i år med en uppskattad förmögenhet på runt 20 miljarder dollar.

Bill Gates skriver att Paul Allen brukade säga att om man har potential att göra gott ska man göra det. Och Paul Allen har också ägnat sig åt filantropiska projekt och har bland annat gett över två miljarder dollar till projekt för friskare världshav, hjärnforskning och arbete mot hemlöshet.

Han var också en sportentusiast och köpte bland annat basketlaget Portland Trail Blazers 1988 och Seattle Seahawks, ett proffslag i amerikansk fotboll, 1997.

Rymden var ett annat stort intresse och han var med och drev det första privata initiativet inom civil rymdfart – det resulterade bland annat i Spaceshipone som nådde 100 kilometers höjd 2004.

