Tronskifte på IT-Total

Fredrik Franzén.

Fredrik Franzén blir ny vd på IT-Total och efterträder Christer Alm, som varit vd sedan starten 2011. Han kommer istället att jobba med styrelsearbete inom koncernen.

Den nya vd:n, Fredrik Franzén är, tillsammans med Peter Wallin, Stefan Borg, Lennart Pedersen och Christer Alm, en av grundarna till bolaget, och har tidigare varit både konsultchef och ansvarig för affärsutveckling.

– Det är ett naturligt steg i IT-Totals fortsatta tillväxtresa. Att både vara innovatören och den som ska se till att planerna verkställs och efterföljs blir allt svårare när man växer och vi har flera dotterbolag i koncernen som kräver mer då de med har kraftig tillväxt. Christer kommer vara kvar i bolaget i en mer strategisk roll och Fredrik kommer in med mycket energi och framåtanda. Vi har stort förtroende för hans förmåga att axla rollen som vd på IT-Total och fortsätta den positiva utvecklingen av bolaget, säger Stefan Borg, styrelseordförande i IT-Total Holding.

– Jag ser fram emot att få leda den fortsätta tillväxtresan med IT-Total tillsammans med alla duktiga och engagerade medarbetare, säger Fredrik Franzén.

Förra Kentor-vd:n leder nytt Sigmagäng

Urban Berlinde.

Urban Berlinde har rekryterats som chef för nya affärsområdet One IT inom Sigma IT Consulting. Han har tidigare varit vd på Telecomputing Sverige och Kentor, som numera tagits över av Sopra Steria.

One IT är ett nytt affärsområde för Sigma IT Consulting, och bolaget uppger att man efter analyser och dialog med ett flertal kunder sett en önskan om en leverantör som tar ett helhetsansvar där alla delar i behovskedjan förenas, från applikationsutveckling till drift och support. Det är också det som är basen i det nya affärsområdet och Urban Berlindes uppdrag blir nu att tillsammans med specialistkompetens från Sverige och Indien erbjuda leveranser i form av helhetslösningar där utveckling, drift och förvaltning är integrerat.

– Med Sigma One IT kan vi erbjuda våra kunder en helhet inom såväl drift, utveckling och förvaltning som off-shore leveranser från Indien. Allt från ett och samma affärsområde inom Sigma, säger dne nya affärsområdeschefen och fortsätter:

– Sigma känns för mig som att komma hem, en härlig och inspirerande miljö där Sigmas vision ”Expect a better tomorrow” är helt rätt. Med min bakgrund från såväl utvecklar- som driftsvärlden kan vi i Sigma One IT kombinera det bästa av två världar. Genom att en helhet med drift, utveckling, förvaltning samt off-shore leveranser från Indien kombineras får kunderna ett otroligt kraftfullt erbjudande. Allt från ett och samma affärsområde inom Sigma.

– För oss är kundens behov och framgång vår främsta prioritering och för att möta detta är driv, engagemang och entreprenörskap viktigt. Urban är vår senaste nyckelrekrytering och han besitter alla dessa egenskaperna. Jag är väldigt glad och stolt att Urban med sin kompetens och gedigna erfarenhet är ombord hos oss. Jag vet att han kommer göra stor skillnad hos våra kunder men även i vår egen verksamhet, säger Lars Kry.

Hon ska ta dansk banktjänst till Sverige

Tuva Palm.

Den tidigare Klarnachefen Tuva Palm lämnade i våras sitt uppdrag som teknikchef på Nordnet. Sedan dess har hon suttit i styrelser, varit ängelinvesterare och rådgivare inom tech. Ett av hennes närmaste uppdrag blir att lansera den danska banktjänsten Lunar Way i Sverige.

– Lunar Way bygger banktjänster utifrån kundens behov och önskemål. Vi vill ge kunden kontroll över sin privatekonomi och vara den enda banktjänsten kunden behöver. Banking as it should be. Det har blivit dags att ta Lunar Way till de nordiska länderna och vi börjar med Sverige. Vi har alltid byggt våra produkter nära användarna så vi har redan satt upp en community med early adopters. Just nu är communityn bara öppen för de närmaste, men blir tillgänglig för alla i november. Sedan kommer vi smyglansera med ett kort och en enkel app, för att bygga ut funktionaliteten suggestivt under våren. Det ska bli väldigt spännande, säger hon om det nya uppdraget, som dock inte är helt nytt.

– Jag har varit med i Lunar Ways styrelse sedan start och varit mer operativ i och med Sverigelanseringen nu under hösten. Jag kommer vara aktiv tills vi har ett lokalt team på plats men fortsätter samtidigt med mina strategiska uppdrag att hjälpa bolag som vill göra en digital transformation eller expandera i rollen som executive tech advisor. Och så ska jag starta en podcast tillsammans med en erkänd miljardär. Men det är fortfarande lite hemligt.

Tar över Orange i Norden

Simon Ranyard.

Simon Ranyard blir ny vd på Orange Business Services i Norden. Han hade senast en ledande roll inom Orange Business Services europeiska säljorganisation, och började på Orange 2005 och har under de senaste 13 åren hanterat några av företagets största kunder, samtidigt som han har byggt upp och ansvarat för olika säljteam med fokus på nyförvärv.

Som chef för Norden kommer Simon ansvara för att bygga vidare på företagets nordiska verksamhet, och inte minst bidra till att de senaste förvärven i Norden, som till exempel Basefarm, integreras på ett smidigt sätt.

– De nordiska länderna är hem till några av världens mest nytänkande företag och är en ständig källa till tekniska innovationer. Det är en ära att få arbeta tillsammans med dessa företag och det fantastiska team vi har här i Norden, säger Simon Ranyard, som nu flyttar till Stockholm med fru och två barn. Han kommer att ersätta Roger Söderberg, som lämnar Orange för nya åtaganden.

Conscia Netsafe satsar skånskt

Benny Hansson.

Ciscospecialisten Conscia Netsafe har plockat in Benny Hansson som försäljningschef med ansvaret att expandera bolagets verksamhet i Skåne. Han har tidigare varit säljchef i flera it-bolag, och 2006 var han med och startade Solid Park Syd, ett bolag som senare förvärvades av Kerfi. Men framöver är det alltså Ciscokrängande som gäller.

– Conscia Netsafe särskiljer sig med sin totala nischning på Cisco, sin expertis i världsklass och sin unika serviceportal. Det är dessutom ett härligt team så detta känns jättebra, säger han om sitt nya uppdrag.

– Conscia Netsafes fokus på att vara Ciscoexperten framför andra har visat sig svara mot ett stort behov, även i syd där vi redan har flera större kunder. Benny har en lång meritlista och rätt attityd, vi är glada att få ha honom ombord, säger Conscia Netsafes regionchef Anders Wenneberg.

Hon ska skola Norge i Advania

Frida Monsén.

Advania tar nu sitt skolpartnerkoncept till Norge. Tanken är att den norska satsningen ska bygga på samma koncept som den svenska, där man satsat på att kombinera pedagogisk kompetens och förståelse för skolans speciella behov med logistik, service och trygghet i leveransen av digitala verktyg.

– När vi nu startar skolverksamheten i Norge sätter vi med tydlighet pedagogiken i centrum för vår verksamhet. Vår erfarenhet visar att när en skola ska digitaliseras kan vi inte börja hos it-avdelningen utan måste utgå från eleverna i klassrummet och den pedagogiska plattformen som skolan jobbar efter. Först när vi känner till dessa behov kan vi ge råd om bra val av exempelvis hårdvara, molntjänster eller appar, säger Frida Monsén, som får titeln educational manager i Norge.

Hon säger att Advania Skolpartner i Norge är väl anpassat till den norska läroplanen och de nya förändringar som är förslagna i den. Ett av förslagen handlar om att grundläggande digitala färdigheter på ett naturligt sätt ska integreras i ämnena.

– Vår utbildningsmodell för digital kompetens består av fyra hörnstenar: hantera, skapa, dela och förstå. Genom dessa får läraren verktyg för att tillgodose de grundläggande färdigheterna för digital kompetens baserat på de enskilda ämnenas specifika behov, medan det digitala kan bli en plattform för ämnesöverskridande arbeten i ett meningsfullt sammanhang, säger Frida Monsén.

Dubbelt upp för Generic

Telekombolaget Generic, som är specialiserat på larm-, sms- och faxtjänster med hög tillförlitlighet, har anställt Gustav Molander som säljchef. Han kommer närmast från Netsize där han varit nordisk säljchef. Han kommer även att vara medlem i ledningsgruppen för Generic.

– Vi är mycket glada över att få Gustav Molander till Generic. Gustavs djupa erfarenhet inom vårt område förstärker vårt team och kommer att bli ett värdefullt tillskott i bolagets framtida utveckling, säger vd Jonas Jegerborn.

Bolaget har även anställt Piotr Gorski som ansvarig för affärsutveckling. Han kommer närmast från en roll som försäljningschef på 21st Century Mobile.

– Piotr har gedigen kunskap om såväl A2P-messaging som affärsutveckling och bli ett välkommet tillskott till vårt team, säger Jonas Jegerborn.

Han ska rätta in e-hälsan

Erik Janzon.

E-hälsomyndigheten har anställt Erik Janzon som rättschef. Han tillträder den 1 december och blir chef för myndighetens nyinrättade rättsavdelning. Erik har bred statlig erfarenhet bland annat från Datainspektionen och Inspektionen för socialförsäkringen. Han kommer dock närmast från tjänsten som verksamhetsområdeschef på Försäkringskassans rättsavdelning.

– Erik har mycket goda kunskaper om juridiskt arbete på ledningsnivå och är väl insatt i sekretess- och integritetsfrågor. Det i kombination med hans ledarerfarenhet innebär att han blir en viktig tillgång i myndighetens ledningsgrupp och i arbetet med att bygga upp vår nya rättsavdelning, säger Janna Valik, generaldirektör på E-hälsomyndigheten och konstaterar att det är en viktig satsning för arbetet mot 2025.

– Vi stärker nu vår kapacitet inom juridik genom att anställa Erik Janzon som rättschef och skapa en särskild rättsavdelning. Regelverk är ett av de insatsområden som särskilt pekas ut i Vision e-hälsa 2025 och juridiska frågor har stor betydelse för E-hälsomyndigheten.