EU har markant höjt tonläget mot de amerikanska it-jättarna. Nyhetssajten Wired kallar kommissionären Margrethe Vestager som har ansvar för konkurrensfrågorna för ”den mest fruktade personen i Silicon Valley”. Så vad ligger bakom allt detta?

Detta har hänt sista året

I somras bötfälldes Google för andra gången av EU-kommissionen för att ha missbrukat sin dominerande ställning på operativsystem för smartphones.

Det var andra gången på två år och det landade på rekordsumman 4,3 miljarder euro, omkring 45 miljarder kronor. Tidigare rekordet var just det som utdömdes mot Google förra året då boten låg på 2,4 miljarder euro, runt 25 miljarder kronor för att ha favoriserat sina egna tjänster i sökresultaten.

Google har överklagat bägge besluten.

Fine of €4,34 bn to @Google for 3 types of illegal restrictions on the use of Android. In this way it has cemented the dominance of its search engine. Denying rivals a chance to innovate and compete on the merits. It’s illegal under EU antitrust rules. @Google now has to stop it