Satsar stort i Syncron

Svenska Syncron, som levererar molnbaserad mjukvara för optimering av eftermarknadsaffären hos tillverkande bolag, meddelar idag att amerikanska riskkapitalbolaget Summit Partners går in i bolaget. Investeringen är värd 600 miljoner kronor och ger Summit Partners en minoritetspost. Målet är att stödja en vidareutveckling av Syncrons SaaS-lösningar och hjälpa till i den fortsatta globala expansionen. För Summit Partners är det den första investeringen i Sverige.

– Vi välkomnar och värdesätter samarbetet med Summit Partners vilket kommer att bidra till Syncrons fortsatta expansion och på sikt kunna göra oss redo för en börsnotering. Summit har en intressant erfarenhet av snabbväxande mjukvarubolag som kommer väl till pass i vår strävan att driva utvecklingen hos våra kunder mot en mer proaktiv och tjänstebaserad affärsmodell, det som kallas servitization, säger Anders Grudén, vd på Syncron.

Begreppet servitization innebär att ett företag går från att sälja produkter till att sälja det som produkterna åstadkommer.

– Vi anser att Syncron är unikt positionerat för att stötta globala tillverkningsbolag i deras resa mot servitization. Inom bilindustrin, maskinindustrin, techsektorn, flygindustrin och många andra sektorer arbetar ledande tillverkande företag med Syncron för att driva utvecklingen av sina tjänster för eftermarknaden, säger Antony Clavel, ansvarig projektledare på Summit Partners.

– Syncron är ett imponerande teknikföretag som har många av världens mest respekterade företag bland sina kunder. Syncronteamet har dessutom levererat stark och lönsam tillväxt på global nivå och vi ser fram emot att stödja företaget och deras arbete att fortsätta stärka sin marknadsledande position, säger Han Sikkens, Europachef på Summit Partners.

Han Sikkens och Antony Clavel kommer båda att ingå i Syncrons styrelse framöver.

Telecomputing rullar in över 100 miljoner

Kollektivtrafikföretaget Keolis har teknat ett nytt avtal med sin it-leverantör Telecomputing. Det nya avtalet är tecknat på fem år med möjlighet till ytterligare två års förlängning och har ett uppskattat värde på över 100 miljoner kronor.

– Vi är stolta av att få förnyat förtroende av en stor och viktig kund. Keolis är i framkant rörande ny teknik och mobilitetslösningar, och har stora möjligheter att utveckla sina affärer framöver. Vårt mål är att leverera den bästa lösningen, så att Keolis kan fortsätta stärka sin konkurrenskraft, säger Telecomputings koncernchef Terje Mjøs.

– Den ökade digitaliseringen påverkar kollektivtrafiken, och tillväxten i branschen drivs av ökad efterfrågan på effektiva och hållbara trafiklösningar. Med Telecomputings erfarenhet och kompetens är vi väl rustade för framtida affärsmöjligheter, säger Jan Kilström, vd på Keolis.

När Keolis genomgår sin digitala transformation så kommer man välja molnlösningar som Microsofts Office 365 samt nya Oracleplattformar, förbättrade nätverkstjänster för bussdepåer och framtidssäkrade tekniska plattformar för applikationsdrift. I avtalet ingår också full it-outsourcing med datacenter, nätverksdrift, serverdrift, applikationsdrift, service desk där Telecomputing kommer att utgöra Keolis it-avdelning.

– Molnet ger många möjligheter för bättre verksamhet och hybrida molntjänster är på många sätt en plattform för digital transformation. Nu ser vi fram emot att ta ytterligare steg tillsammans med Keolis, säger Terje Mjøs.

– För att utnyttja möjligheterna i framtiden behöver vi en engagerad och driven partner som både för oss framåt och stöttar oss i vad vi vill göra. Det förväntar vi oss att få av Telecomputing, säger Jan Kilström.

Acando köper norsk design

Konsultbolaget Acando köper nu det norska design- och produktutvecklingsbolaget Inventas. Det förvärvade konsultbolaget erbjuder designtjänster inom innovation, produktdesign, servicedesign, produktutveckling, simulering och produktion. Företaget grundades 1997 med utgångspunkt i NTNU i Trondheim och har idag över 60 medarbetare med sex regionkontor i Trondheim, Molde, Bergen, Stavanger, Kristiansand och Oslo.

Tidigare i år har Acando förvärvat Agree2 och September BI. Genom förvärven och organisk tillväxt har Acando nu 420 anställda i Norge.

– Inventas passar mycket bra in i Acandos strategi ”Technology driven – Behavior centric”. Acando drivs av hur tekniken kan förändra samhället och sättet vi lever på, men det är användarens förmåga och önskan att använda tekniken som skapar verkligt värde. Med våra senaste förvärv bemästrar vi nu hela spektret, från prisbelönt industridesign till programmering och avancerad analys. Det ger oss en unik position i den kommande digitaliseringen av industrin och Internet of Things, säger Sven Ivar Mørch, vd på Acando Norge.

– Allt fler fysiska föremål kopplas till internet, de kommunicerar med varandra och bearbetar tillgänglig information. Inventas är bäst på design av fysiska produkter och inbyggd elektronik. Vi ville hitta en partner med djup kompetens inom datahantering med molnbaserade lösningar, AI och användargränssnitt, då våra kunder efterfrågar integrerade system som nyttjar digitala lösningar längs alla nivåer. Vi har hittat en perfekt match i Acando. De har expertis inom allt ifrån chip-programmering till utveckling av affärssystem. Nu har vi ett komplett erbjudande, säger Einar Kolderup Selvig, grundare av Inventas.

Visma mallar sig med nytt förvärv

Norska mjukvarujätten Visma köper nu Formsofts verksamhet och produkter. Förvärvet beskrivs som en del mot Vismas mål att vara en stark digitaliseringspartner för offentlig sektor. Formsoft jobbar med mallösningar. Genom att kombinera kunskap om svensk dokument- och blankettstandard, tillgänglighet och Office-programmen med erfarenhet från offentlig dokumenthantering erbjuder de sina kunder produkter och mallar för användning i små såväl som stora organisationer.

– Vi har haft som målsättning att erbjuda lösningar som är enkla att administrera, lätta att använda och som producerar dokument och blanketter med hög kvalitet, som följer nationell standard och erbjuder tillgänglighet för personer med och utan funktionsnedsättning. Att det Formsoft byggt upp nu kommer att utvecklas vidare av Visma känns bra, säger Formsofts grundare Christer Nilsson.

– Formsoft har varit en pålitlig samarbetspartner till Visma under många år och tillverkat och anpassat dokumentmallar för Ciceron, vår lösning för dokument- och ärendehantering. Nu kommer Formsofts tjänster och produkter att vara en naturlig del av vårt erbjudande, säger Berit Backvid, affärsområdeschef inom Visma Consulting.

Candidator DGC vinnare i Solna

Candidator DGC har tagit hem Solna stads upphandling av infrastrukturplattform samt drift av operativsystem, databaser och applikationer. Avtalet sträcker sig över fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare ett plus ett plus ett plus ett år. Avtalsvärdet för de fyra första åren beräknas till cirka 37 miljoner kronor.

Candidator DGC får nu helhetsansvar för Solna stads it-infrastrukturplattform samt drift av operativsystem, databaser och applikationer. Leveransen innefattar brandväggstjänster, virtuella och fysiska servrar, drift av operativsystem och databaser samt applikationer. Införandeprojektet är redan igång och driftsättning sker under våren 2019.

– Det är mycket glädjande att vi fortsätter att vinna marknadsandelar inom offentlig sektor. Affären med Solna stad är ett bevis på att våra infrastruktur- och drifttjänster, med fokus på hög prestanda, innovation och säkerhet, är attraktiva för målgruppen. Vi ser fram emot samarbetet med Solna stad och har nu som fokus att göra dem till en nöjd och långvarig kund, säger Magnus Blom, affärsområdeschef på Candidator DGC.

Och Advania vann tung prestige i Barcelona

Efter årets Canalysmässa, där cirka 1 000 kanalpartners, distributörer och säljare samlades i Barcelona, kunde Advania åka hem med ett rejält prestigepris. Det svensk-isländska bolaget tog hem EMEA overall Channel Partner of the Year award.

Vinnaren av priset valdes ut från en lista på nominerade bolag som granskades av en panel bestående av Canalys analytiker. Panelen tog bland annat hänsyn till hur bolagen agerat kring hållbara investeringar för framtiden, men givetvis även resultat och vilket värde man tillfört kunderna. Att Advania vann motiverades bland annat med att man har haft en utmärkt strategi, levererat bra resultat samt att man stöpt om verksamheten på ett bra sätt.

– Vi är väldigt glada över att vinna overall Channel Partner of the Year award. Vi har ökat intäkterna med 60 procent under de senaste tolv månaderna, och vår vinst har haft en stabil marginal. Vi har förflyttat oss till molnet och idag har 60 procent av våra kunder månatlig fakturering, och med 93 procent bibehållna kunder, säger en stolt Tomas Wanselius, vd på Advania.

24 nya miljoner till Anoto

Svenska teknikbolaget Anoto Group fortsätter kämpa trots att bolaget haft många motgångar. Nu har biolaget säjkrat 24 miljlner kronor i en företrädesemission. Utöver det kan Anoto komma att tillföras ytterligare cirka 32 miljoner kronor före emissionskostnader om samtliga teckningsoptioner av serie utnyttjas.

– Jag är positivt överraskad att så många av våra aktieägare tecknade sig och visade sin tilltro på bolaget. De medel som erhållits kommer att användas för marknadsföring av våra nya produkter och lösningar samt för att bygga upp ett lager i syfte att förkorta försäljningscykeln. Ledningen och anställda i Anoto kommer att arbeta för ökade intäkter med vår nya produktportfolio, säger Anotos vd Joonhee Won.

Academy skapar utökad Salesforce

Salesforce har fortsatt växa i Sverige, och nu anser sig bolaget behöva fler experter. Därför har bolaget valt att anlita utbildningsbolaget Academy, som på tolv veckor ska intensivutbilda minst 15 Salesforcekonsulter. Företagen som kommer anställa konsulter från programmet är Deloitte, Recoordinate, Stretch, Bisnode, Avaus och Appirio.

– Bristen på it-kompetens på arbetsmarknaden är stor och vi ser mycket positivt på att utbildningsmöjligheterna ökar. Särskilt intressant är satsningarna, som den vi nu gör med Academy och även via vår egen Trailhead-plattform, för att snabbt kunna fylla behovsluckorna på arbetsmarknaden, säger Lotta Laurin, nordisk marknadschef på Salesforce.

– Intresset för våra skräddarsydda utbildningar har vuxit rejält det senaste året och att ett av världens mest innovativa företag väljer att skapa ny kompetens genom Academy känns naturligtvis extra stort. Rekryteringen till utbildningen har redan inletts och parallellt med detta kommer vi under hösten att tillsammans med Salesforce utforma programmet, säger Emelie Bernhardsson, vd på Academy Sverige.

Larmet går för Workday

Workday, som levererar molnbaserad ekonomi- och personalhantering, har tagit hem en affär med larmföretaget Verisure, som nu ska omvandla och standardisera sitt globala hr-arbete. Med Workdays hr-system räknar Verisure med att få realtidsdata om sin europeiska och sydamerikanska personalstyrka, vilken består av cirka 16 000 personer. Det är framför allt planering, rekrytering och analys som man vill underlätta.

– Ett korrekt och snabbt beslutsfattande är avgörande för Verisures fortsatta tillväxt. Genom att använda ett enda hr-system för hela den globala organisationen kommer Verisure att kunna effektivisera och stödja både den operativa hr-verksamheten och kritiska hr-processer, säger Mattias Bolander, nordisk regionchef på Workday.

– Vi behövde ett datadrivet hr-system som kunde stödja vår betydande tillväxt. Workday är en utmärkt partner då systemet tillhandahåller en fantastisk användarupplevelse, ledande mobilitet och kraftfulla analyser, oavsett var våra kollegor befinner sig i världen. Att kunna fatta välgrundade beslut i en snabbrörlig miljö är avgörande för att fortsätta den exceptionella tillväxttakt vi upplever på våra marknader, säger Jose Antonio Gil, ansvarig för hr-strategi på Verisure.

Tolkarna får hjälp i Ängelholm

Tolk- och översättningsföretaget Språkservice har valt IXX IT-Partner som leverantör av it-drift och verksamhetskritiska informationssystem. Det Ängelholmsbaserade bolaget ska även axla rollen som strategisk rådgivare utifrån ett kombinerat affärs- och it-perspektiv.

På Språkservices huvudkontor i Malmö arbetar cirka 120 medarbetare och företaget har även kontor i Stockholm. Totalt finns det cirka 6 000 tolkar och översättare i 200 språk som står till kundernas förfogande 24 timmar om dygnet året runt.

– Det är avgörande för Språkservice att ha en it-miljö som är stabil och tillgänglig, och som samtidigt möjliggör en kontinuerlig utveckling och anpassning till nya krav och möjligheter som marknadsförhållandena medger, säger Språkservices vd Marita Jönsson och säger så här om sitt val av it-partner.

– Vi valde IXX för att vi uppfattade att det är ett företag som har förståelse för våra utmaningar och som är lätta att samarbeta med. Känsla för kommunikation, och den uppriktiga viljan att hjälpa till att förmedla den, är Språkservices motto. Den företagskulturen hittade vi också hos IXX.