Den 6 april 2017 lanserade Power sin svenska sajt, nästan fem år efter att bolagets ägare tvingats ge upp den svenska hemelektronikmarknaden under namnet Expert. Och viljan att ta tillbaka sin position på den svenska marknaden var stark, kanske lite väl stark. Det blev nämligen ett kostsamt första år för Power i Sverige.

Under 2017 omsatte kedjan 60 miljoner kronor under de knappa nio månader som den svenska verksamheten var igång. Och under samma period lyckades man även förlora 19 miljoner kronor.

– En extremt stor del av det har varit personalkostnader. Vi hade en plan med fysiska butiker och annat som gick i stöpet just då, säger Robert van Toor, som är chef för svenska Power.

Foto: Ture Andersen Robert van Toor, chef för svenska Power.

– Vi rekryterade ganska stort inför det. Det var en hel del folk som skulle jobba med våra butiker, och majoriteten av dem har slutat. Det var åtta personer som fick sluta som kopplade till fysiska butiker, och som jobbade med etablering, hr, utbildning, operations och försäljning.

Att planen med fysiska butiker handlade om att ta över redan existerande butiker från det krisande Media Markt är den svenska hemelektronikbranschens sämst bevarade hemlighet. Robert van Toor kommenterar den missade men tilltänkta butiksetableringen på följande sätt:

– Vi tänkte göra en snabb expansion på väldigt kort tid i Sverige, men det blev inte så.

Vad föll det på?

– Det var inte rätt tajming, så vi har jobbat med att etablera e-handel i Sverige och den är fortfarande i expansion.

Har ni lagt ner planerna på fysiska butiker nu?

– Absolut inte.

När kan man räkna med att ni öppnar butiker?

– Vi har en plan som vi följer, och den planen känns extremt bra. Det går framåt, just nu fokuserar vi mycket på att skapa en stadig bas att stå på.

Och han säger att det har gått bättre under 2018, efter att den värsta butikssmällen är tagen. Personalkostnaderna i Sverige lär inte vara lika höga längre eftersom det är en decimerad skara som nu driver den svenska e-handeln, där Robert van Toor har ansvar för hela den nordiska e-handelsdelen.

– Nu är vi fem tappra själar som jobbar med e-handel i Sverige, säger han.

Hur räknar ni med att det går i år?

– Det blir ett bättre resultat för Power. Vi bygger en bra modell för hur vi kan driva e-handel i ett enskilt land med låg kostnad.

För även om den svenska styrkan är liten har den tillgång till stora muskler för e-handel. Till sin hjälp har man kedjans nordiska logistikcenter i Skillingaryd, som är en gigantisk anläggning. Det 6 000 kvadratmeter stora robotiserade lagret snurrar, enligt Robert van Toor, 10 miljarder produkter varje år. Och även utveckling och drift av e-handelsplattformen hanteras centralt, från huvudkontoret i norska Lørenskog.

Och det är inte bara den starka viljan att ge sig in i det svenska hemelektronikgyttret igen som har kostat Power pengar. 2017 var ett tufft år för hela koncernen.

Huvudägaren Øivind Tidemandsen, som även ligger bakom sportkedjan XXL, säger i en intervju med Dagens Næringsliv att det är Power som varit det tyngsta sänket för resultatet, med en förlust på 295 miljoner norska kronor.

– Företaget jobbade mycket med att profilera om från Expert till Power och det har varit kostsamt. Den underliggande driften var inte heller så mycket att skryta om, men det var engångskostnader knutna till omprofileringen som drog ner resultatet mest, säger Øivind Tidemandsen till Dagens Næringsliv, och kommenterar verksamheten hittills under 2018 på följande sätt:

– Det har gått väldigt mycket bättre i år, och bolaget ligger bra till för att kunna nå ett positivt driftresultat före avskrivningar. Men nettoresultatet kommer nog fortsätta ligga på minus på grund av stora avskrivningar.