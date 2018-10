Googles koncernchef Sundar Pichai meddelade igår att it-jätten under de två senaste åren har sparkat 48 anställda på grund av sexuella trakasserier. Det framkommer i ett mejl som skickades till Googles anställda, ett mejl som Reuters tagit del av. Av de 48 anställda som sparkats hade 13 titeln senior manager eller titlar högre upp i hierarkin.

Orsaken till att han plötsligt skickade ut det här mejlet till de anställda är en artikel i New York Times, där det konstateras att tre tidigare tunga befattningshavare skyddats av Google mot anklagelser om sexuell oegentlighet. Google ska dessutom ha betalat trion stora pengar.

En av de aktuella personerna är mannen bakom Android, Andy Rubin. New York Times skriver att han fick en hjältes farväl när han lämnade bolaget i oktober 2014, men lyfter framför allt fram de delar som inte basunerades ut lika mycket vid hans avsked.

En kvinnlig anställd anklagade Rubin för sexuellt utnyttjande, bland annat ska han ha tvingat henne till oralsex på ett hotellrum under 2013. Google ska även ha utrett händelserna och kommit fram till att kvinnans anklagelser var korrekta. Vilket alltså även ledde till att han fick lämna bolaget. Men han ska också ha fått ett avgångspaket värt 90 miljoner dollar, pengar som portionerats ut i form av 2 miljoner dollar i månaden under fyra års tid. Den sista betalningen kommer att ske nu under slutet av året.

I Sundar Pichais internmejl påpekar han också att ingen av de 48 anställda som fått sparken ska ha fått något avgångspaket när de lämnat bolaget. Mejlet, som även undertecknats av Googles vice vd Eileen Naughton, uppmanar också företagets anställda att använda de verktyg som finns på bolaget för att rapportera fall av olämpligt beteende anonymt.

"Vi är fast beslutna att se till att Google är en arbetsplats där du kan känna dig trygg och utföra ditt arbete på bästa sätt, och där det finns allvarliga konsekvenser för alla som uppför sig olämpligt", citerar Reuters en del av mejlet.