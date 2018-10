Vd-byte på Bouvet

Det norska konsultbolaget Bouvet byter vd i Sverige. Det blir Per Gidfors som tar över efter Jonna Nordén, som lett bolaget under de senaste tio åren. Per Gidfors kommer närmast från rollen som operativ chef.

– Att nu få chansen att leda Bouvet i Sverige känns superinspirerande och gör mig väldigt stolt. Jag gillar att vi alltid sätter konsulterna först, och älskar att tillsammans med alla smarta och fantastiska människor här hjälpa våra kunder att lyckas, säger Per Gidfors.

– Jag är säkert på att Bouvet i Sverige fortsätter vara framgångsrikt och att alla anställda tillsammans med Per fortsätter att skapa Sveriges bästa arbetsplats, säger koncernchef Sverre Hurum.

Jonna Nordén säger att det är dags att lämna över ledandet av bolaget efter nästan tio år. För henne väntar nya uppdrag, exakt vad återstår att se. Hon beskriver sig själv som en digital entreprenör som gillar innovation, teknik och den snabba värld it-branschen är, och är mycket nöjd över sin Bouvetresa.

– Jag sökte mitt vd-jobb när jag såg en jobbannons i papperstidningen Computer Sweden våren 2009. Då hade jag eget företag med konsultuppdrag som webbprojektledare på Nasdaq och Polisen. Jag träffade Sverre Hurum och man sökte en vd för att bygga upp Bouvet i Sverige från scratch. Jag fick jobbet och idag omsätter Bouvet i Sverige 170 miljoner kronor och sysselsätter 150 personer, varav 90 anställda och 60 underkonsulter, säger hon.

Jonna Nordén.

– Det har varit en otroligt rolig och lärorik resa och jag har haft förmånen att få arbeta med så många fina och kompetenta människor. Jag känner mig stolt över att ha etablerat ett norskt it-konsultbolag på den svenska marknaden och det ska bli roligt att se den fortsatta utvecklingen.

Nytt på Nexus

Magnus Malmström blir ny vd på identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group från den 1 november. Han kommer närmast från rollen som ansvarig för Product & Delivery och ersätter Lars Pettersson, som framöver kliver in i rollen som styrelseordförande.

– Nexus befinner sig nu i en position där ett ökat fokus på utvalda marknadssegment ställer krav på en vd med djup teknisk kunskap om identiteter och säkerhet. Magnus Malmström har lång och gedigen erfarenhet från branschen internationellt och har stakat ut vägen för Nexus framtida produktportfölj, vilket gör honom till ett utmärkt val, säger Michael Olsson, nuvarande styrelseordförande i Nexus Group.

– Digitaliseringen påverkar även Nexus. Vi behöver jobba mer decentraliserat för att komma ännu närmare våra kunder med vår teknik och kunskap. Jag ser stora möjligheter för oss då behovet av Nexus lösningar blir alltmer relevant för varje dag runt om i världen. Jag är tacksam över att få möjligheten att leda Nexus kompetenta medarbetare och stödja våra kunder med säker digitalisering, säger Magnus Malmström.

Nexus uppger att bolaget under de senaste tre åren har genomgått en omfattande utveckling för att möta kundernas önskemål, och att man nu fullt ut har integrerat produkterna från ett antal förvärv i sin Smart ID-plattform.

– Lars har under de senaste tre åren omvandlat bolaget till en välstrukturerad och fokuserad organisation med en tydlig strategi. För att nu säkra fortsättningen av strategin har Lars blivit erbjuden posten som arbetande styrelseordförande i Nexus Group, säger Michael Olsson.

– Det känns helt rätt att efter drygt tre år av intensivt förändringsarbete lämna över vd-rollen till Magnus Malmström. Magnus driv och långa erfarenhet från identitets- och säkerhetsbranschen kommer att utveckla Nexus ytterligare med bibehållet fokus på innovation. Jag är väldigt glad över att kunna fortsätta att jobba tillsammans med Magnus och hans ledningsteam utifrån min nya roll, säger Lars Pettersson.

Nya Telenorbolaget byter vd

I januari 2017 köpte det Telenorägda bolaget Datametrix upp Network Services, som från och med mars i år är en väsentlig del av operatörens nya dotterbolag Telenor Inpli.

Carl-Fredrik Lidman.

Nu byter dotterbolaget vd. Det blir Carl-Fredrik Lidman som tar över efter Andreas Ferm från den 1 december. Den nya vd:n har varit på Telenor sedan 2011, som chef för produktledning och tekniskt säljstöd, och sedan bildandet av Telenor Inpli har han varit teknikchef i Skandinavien. Att vd-skiftet sker nu förklaras med att Telenor Inplis strategi renodlas mot nätverk och säkerhet och ett utökat samarbete med Telenorkoncernen.

– Styrelsen är väldigt glada över att kunna tillsätta Carl-Fredrik Lidman som vd. Carl-Fredrik är en

stark ledare med rätt kompetens och energi att ta företaget in i nästa tillväxtfas, säger Mats Almgren, styrelseordförande för Telenor Inpli och fortsätter:

– Genom att låta Telenor Inpli bedrivas som ett självständigt bolag i ett nära samarbete med övriga koncernen, får vi det bästa av två världar. Dels kan vi skapa ett helhetserbjudande för våra kunder, dels kan vi fortsätta vara flexibla och snabbfotade, vilket behövs inom nätverk och säkerhet.

Andreas Ferm.

– Det är en stor ära att få följa med Telenor Inpli in i nästa utvecklingsfas i rollen som vd. Vi befinner oss i en riktigt spännande tid, och det ska bli otroligt spännande att få ta bolaget till nästa nivå. Målet är tydligt, Telenor Inpli ska vara ett av Sveriges ledande företag inom nätverk och säkerhet. Med den kompetens som finns inom konsultverksamheten i Telenor Inpli, de tjänster vi har sedan tidigare och de mer operatörsnära tjänsterna, kan vi skapa unika erbjudanden till våra kunder, säger Carl-Fredrik Lidman.

– Det är givetvis med blandade känslor jag väljer att lämna ett fantastiskt företag som Telenor Inpli och alla otroligt duktiga medarbetare. Jag är stolt och glad över den resa vi tillsammans gjort, och det känns extra bra att lämna över till Carl-Fredrik som jag känner väl och vars kapacitet jag har stor respekt för, säger Andreas Ferm.

Han tar över på Medhelp

Tobias Ekros blir ny vd på Medhelp. Han kommer närmast från rollen som chef för affärsutveckling, sortiment & inköp på Apotek Hjärtat, och har tidigare varit chef för försäljning, marknad och sortiment på Vårdapoteket och även arbetat med bland annat marknads- och affärsutveckling inom Adara och på Apoteket. Han tillträder sin nya roll under mars 2019.

Pega växlar upp i Norden

Mjukvarubolaget Pega tar in Mats Grägg som nordisk försäljningschef, med fokus på offentlig sektor och tillverkningsindustri. Han kommer närmast från Mathworks, där han under elva år haft en roll som försäljningschef för Norden och Baltikum.

– Vår nordiska verksamhet med bas i Stockholm fortsätter att växa kraftigt. Med sin långa erfarenhet och djupa branschkunskap kommer Mats att bli en stor tillgång i vår fortsatta expansion, säger Derk-Jan Brand, chef för Pega i Norden och Benelux.

Pegas organisation i Sverige har ökat från fem till över 20 personer under de senaste två åren. Bland företagets kunder i Sverige märks Ericsson, Swedbank och Arbetsförmedlingen.

– Pega anses idag vara en ledande aktör inom ett flertal områden, bland annat digital processautomation, kundengagemang och AI. Samtidigt är vi en relativt ung organisation i Sverige. Jag ser fram emot att vara med och stärka vår lokala position, säger Mats Grägg.

Absolut uppkoppling nästa

Markus Wulff, som tidigare varit digital business innovation manager på The Absolut Company, startar nu bolaget Analog & Tech, ett Internet Of Things-bolag som ska jobba med smarta miljöer, smarta produkter och smarta förpackningar. Bland kunderna från start finns bland annat Tetra Pak.

Markus Wulff.

Han säger att Analog & Tech ska kombinera innovation inom teknik med service design med utgångspunkt i förpackningsbranschen. För varumärken blir IoT en möjlighet att bygga transparens genom att visa hur en produkt har tillverkats, hur den har skeppats och på vilket sätt vi som konsumenter ska återvinna den på bästa sätt.

– Varumärken har idag en stor möjlighet att bemöta makrotrender som cirkulär ekonomi och hemleveranser on-demand genom IoT. Marknadsföring i dess traditionella mening kommer ersättas av att varumärken och företag skapar tjänster som gör konsumenternas liv bättre eller enklare på något sätt. Internet of Things kommer driva denna möjlighet genom att bygga ihop den fysiska och digital världen, säger han.