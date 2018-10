Den 1 januari träder en ny spellagstiftning i kraft. Lagen innebär bland annat att spelbolagen måste göra ett registeruppslag mot ett spärregister i samband med att spelare försöker skapa spelkonton och vid inloggning.

Registret heter Spelpaus och tillhandahålls av Lotteriinspektionen, som byter namn till Spelinspektionen vid årsskiftet.

Registret är framtaget för spelmissbrukare och andra för vilka spelandet är problematisk, med meningen att dessa ska kunna stänga av sig själva från allt spel – och dessutom slippa bli påminda om spelandet genom reklamutskick från spelbolagen.

För att spelbolagen ska kunna utföra kontrollen på ett automatiserat sätt tillhandahåller Lotteriinspektionen ett webb-api mot registret. Men än så länge är det system som finns tillgängligt ett testsystem, och det ”riktiga systemet” kommer bli tillgängligt först samma dag lagen träder i kraft den 1 januari.

Enligt Lotteriinspektionen är testmiljön som finns i dag endast till för kontroller av spelare vid inloggning/registrering, inte för att spärra marknadsföring till spelaren.

Testmiljön ska heller inte användas för mängdtester, lasttester eller liknande utan enbart för att testa anslutning och det protokoll som ska användas. Ett testsystem för last- och mängdtester planeras dock finnas för test innan lagen träder i kraft, enligt myndigheten.

Något sätt för spelbolagen att testa marknadsföringsspärren finns således inte alls ännu.

– Den del av tjänsten som är till för marknadsföring är just nu under utveckling. En testversion av denna är planerad att finnas på plats under nästa vecka, säger My Hamrén, pressansvarig på Lotteriinspektionen.

– I och med att beslut om den nya Spellagen togs den 7 juni råder det en generell tidsbrist i projektet.

Att personkontrollsystemen hos Lotteriinspektionen inte finns på plats eller inte kan lasttestas, sätter spelbolagen under press. När den nya lagen träder i kraft är det nämligen förenat med vite att skicka reklam till spelare som tagit paus. Bötesbeloppen är höga: 5 000 kronor per felaktig mottagare eller tio procent av spelbolaget omsättning för föregående år.

När Computer Sweden ringer runt till spelbolagen väljer de flesta att ligga lågt i frågan, åtminstone tills lagen trätt i kraft och Lotteriinspektionens tjänst är i skarpt läge. Robin Olenius, pr-chef på Betsson, hoppas att de testfunktioner som myndigheten tillhandahåller ska vara tillräckliga och att Betsson inte ser det hela som ett problem:

Robin Olenius.

– Det är för tidigt att uttala sig om tjänsten och dess prestanda då den endast finns tillgänglig i testmiljö, likt för alla tekniska projekt så finns det oförutsedda problem som inte upptäcks förrän de körs live. Men utvecklarna är nöjda med tekniken Lotteriinspektionen valt att använda sig av. Eftersom inget system går att testa fullt ut förrän man kör det i en produktionsmiljö med riktiga kunder, så ser vi inte hur detta skulle vara annorlunda.

– Funktionen för att hindra kampanjutskick till kunder med självavstängningsstatus har ej levererats till Spelpaus testmiljö ännu. Levereras den en vecka innan jul så lär det bli svårt att hinna klart innan den 1 januari. Det viktigaste här är såklart att vi bygger klart integrationen mot Spelpaus för blockering av registrering och login först, kampanjutskick är sekundärt. Personen kan fortfarande inte spela på våra sajter även om hen råkar få reklam, säger Robin Olenius.