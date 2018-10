AI, maskininlärning, molnet och internet of things väver en ny väv som affären kan använda sig av.

Vår amerikanska systersajt CIO.com har tittat på vad it-proffs – framför allt de som arbetar med ITSM-metoder, Information technology service management, behöver kunna. För ska man kunna anpassa it till verksamhetens krav enligt beprövade och dokumenterade metoder så behöver man förstå vad verksamheten behöver.

Här är några områden de lyfter fram som det gäller att ha koll på för att lyckas.

Automatisering

Chattbottar och automatiserade processer blir allt vanligare inom kundtjänsten. Men det är fortfarande bara i startgroparna så det gäller att ha ett öga på hur automatiseringen växer i verksamheten. Exempelvis kan problem i nätverket lösas automatiskt innan en människa ens märkt det men det betyder inte att det fungerar helt utan mänsklig inblandning enligt Marcel Shaw, ingenjör på Ivanti.

– Att utlösa en åtgärd som till exempel ett konfigurationsbyte kan leda till katastrof i nätverket. Så inom en överskådlig framtid krävs människor som kan godkänna eller stoppa en sådan åtgärd.

Så även om automatiseringen kan effektivisera många uppgifter så är det viktigt att hålla ett vakande öga och veta när det är läge att kliva in.

AI och dataanalys

AI blir allt viktigare just för att automatisera olika processer men också för att få fram detaljerad analys. AI:s potential att förändra gör att verksamheten behöver kunna lita till de ramverk som hanterar den nya tekniken.

Och i takt med att AI blir ett allt viktigare verktyg så kommer allt mer resurser att läggas på det och både it och verksamhet kommer att lägga allt mer fokus på det.

Förståelse för affären

För att lyckas gäller det att kunna balansera teknikkunskaper och affärssinne för att förstå hur it-verksamheten ska gå i linje med affärsmålen.

De som har förståelse för båda delarna kommer att vara nyckelpersonerna för it-verksamheten.

Förändringsledning

Att utvecklingen går snabbt det vet vi. Och det innebär att förändringsledning är avgörande för den som vill lyckas sy ihop it och verksamheten på ett bra sätt.

John Peluso, cto på AvePoint, anser att förändringsledning är ett kärnkoncept för ITSM och att nyckeln för att lyckas är att kunna visa på ”wiifm – what's in it for me”.

Kommunikation

Att kunna kommunicera väldigt teknisk kommunikation till kunder och företagsanvändare som inte förstår it-terminologin är också en pusselbit.

– Förmågan att översätta bits och bytes och teknisk information till meningsfull kommunikation på en nivå som kunden förstår är väldigt viktig, säger Marcel Shaw.

Ramverket i ITSM erbjuder standardiserade definitioner för teknik, mjukvara och it-koncept som är vanliga men det betyder ju inte att de som du pratar med har koll på det. Därför är det viktigt att kunna anpassa hur du förmedlar informationen till den nivå som passar dem.

Kunden i fokus

Du måste förstå kunderna och vad de vill, hur klagomål besvaras och en kunskap om kundportaler och annan mjukvara.

Empati för kunder så att deras behov balanseras mot affärsmålen och förstelse för hur man ska interagera med dem är viktiga hörnstenar.

Innovation

För att vara innovativ gäller det att förstå hur den tidigare, nuvarande och framtida tekniken kan arbeta tillsammans. Du ska inte bara vara bra på den samtida tekniken utan du kan få frågor kring hur de gamla systemen ska integreras eller förbereda verksamheten för en ny disruptiv teknik.

– Det kommer helt enkelt att vara omöjligt att konkurrera i praktiskt taget någon som helst aspekt av verksamheten de närmaste 10 åren utan ett engagemang för innovation, säger Marcel Smith.

Problemlösning

Det går inte att gömma sig på it-avdelningen om du vill arbeta med ITSM – du måste hjälpa till att göra it tillgängligt för hela verksamheten.

Du kommer att kallas in för att hjälpa till med storskaliga tekniska lösningar på företaget och då behövs problemlösningsförmåga för att leda organisationen i rätt riktning.