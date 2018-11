Motsvarande drygt 730 miljoner kronor har nu kommit in till den svenska databasen Neo4j. Det är One Peak Partners och Morgan Stanley Expansion Capital som båda investerar 40 miljoner dollar var. Totalt har det svenska Silicon Valley-bolaget nu fått in 160 miljoner dollar under sin resa, som startade 2007 då bolaget grundades av Emil Eifrém och Johan Svensson.

– Det är en bra kombination med Morgan Stanley som har ett väldigt starkt varumärke, och en mer lokal och mindre aktör, säger Emil Eifrém om att få in de nya investerarna.

För att förklara hur pengarna ska användas berättar han att det handlar om att växla upp på flera olika sätt. I Neo4j:s fall är det en ganska speciell situation, inte minst om man utgår från en av de vanligaste frågorna som brukar uppkomma när bolag får in tillväxtslantar.

– Det finns alltid en eller två frågor som kommer upp oavsett investerare. En handlar om storleken på marknaden. För oss handlar det om marknaden för grafdatabaser. Ursprungligen har vi egentligen satt ordet grafdatabas själv, men sedan har det långsamt blivit en marknad som allt fler har blivit intresserade av. Ingen vet exakt hur stor den marknaden är idag men för oss gäller det att visa att vi ska fortsätta vara nummer ett och då måste vi skala upp.

Och det är tufft motstånd som väntar på den allt hetare marknaden. Molnjättarna AWS och Microsoft har båda kommit med produkter som konkurrerar med Neo4j:s grafdatabaser.

– Oracle och SAP har också kommit med produkter. Egentligen har alla stora leverantörer en grafdatabas i dag, utom HP, säger Emil Eifrém.

Grafdatabaser används främst för att göra kopplingar mellan de data som finns i databaser. Och användningsområdena är många och ganska spridda. För Neo4j har bedrägerier varit ett av de viktigaste områdena under de senaste åren, men produkterna används även för att jobba mot pengatvätt, för att göra olika rekommendationsmotorer inom e-handel och identitetshantering. Under det senaste året har två nya områden blivit extra heta.

– GDPR har också inneburit mycket affärer för oss, farmför allt när det handlar om företag som vill hålla koll på sina kunder. Och det används även inom AI, där vi lagrar sammanhang och kontext, och kan kombinera med maskininlärning.

Men det är inte att de nya områdena är så heta just nu som gör att ni får in mer pengar?

– Nej, det är det inte. Det handlar mer om den starka attraktionskraft som grafdatabasmarknaden har just nu. Till exempel använder 20 av världens 25 största banker Neo4j, men AI-användningen driver så klart på mycket av dragningskraften och efterfrågan för grafdatabaser.

Hur ska pengarna användas?

– Det är framför allt två saker. För det första ska vi skala upp rent operationellt. Idag finns vi i Nordamerika och Europa, och nu skalar vi upp med mer säljare och marknadsföring på båda de marknaderna. Nu när marknaden finns där på allvar måste vi också finnas där. Det skulle vara väldigt snopet att skapa en marknad och sedan konstatera att någon annan har tagit över den.

Det andra stora användningsområdet han nämner kommer att innebära en stor satsning i Malmö.

– Det blir den viktigaste delen, att investera i tekniken. Vi har vårt huvudkontor på tekniksidan i Malmö, där vi är ungefär 60 utvecklare idag. Vi vill vara minst 100 i slutet av nästa år, säger Emil Eifrém.

Att det kan vara en utmaning att få tag i rätt kompetens i Sverige är Neo4j medvetna om, men det är en optimistiskt grundare som låter övertygad om att det kommer att gå bra. Och efter att ha jobbat med den dragkampen i Silicon Valley under några år ser han Malmö som en stor fördel.

– Det börjar bli en riktigt bra techhubb här, där vi har nära till LTH och till Köpenhamn, så just nu känns det som vi har valt en strategiskt bra plats och har en bra position.

Var ska ni hitta alla?

– Jag vill inte säga för mycket ocn jinxa det nu, men vi har faktiskt alltid haft lätt att hitta folk. Den här typen av deep tech-bolag finns det inte så många av i Europa. De andra fem stora databaserna håller alla till i USA. 40 procent av våra utvecklare i Malmö är utlandsfödda, från Ukraina, London, Aten och andra ställen, så vi vet att folk gärna jobbar hos oss. Tittar man på utvecklarmiljön i Silicon Valley så är den helt galen, där de bästa utvecklarna byter jobb väldigt snabbt. Här kan man anställa utvecklare av samma kvalitet som i Silicon Valley, men billigare och med högre lojalitet.