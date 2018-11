Duon tar tillbaka Veeam

Mjukvaruföretaget Veeam städar nu rejält i toppen av bolaget, med de två grundarna Andrei Baronov och Ratmir Timashev i förarsätet. Andrei Baronov blir ny vd och Ratmir Timashev axlar rollen som högsta chef för försäljning och marknadsföring. Utöver det tar William Largent rollen som högsta chef för operations.

Att de båda grundarna nu kliver in och tar över beskrivs av bolaget med att man vill sätta ”extra fokus på att stötta företaget i dess snabba expansion inom storföretags- och molnsegmenten och möjliggöra tillväxt över alla områden”.

– Jag vill tacka Peter McKay för hans dedikation och energi här på Veeam, och vi önskar honom all lycka i sina framtida uppdrag. Han lämnar Veeam till ett team med erfarna ledare som kommer att bära vidare företagets vision och strategi framåt. Förändringarna vi nu gjort i ledningsgruppen kommer säkra Veeams aggressiva tillväxt och att vi kan fortsätta leverera den kundupplevelse vi är kända för, säger Andrei Baronov.

– Veeam är på en snabb tillväxtresa och vår vision och strategi att vara det mest betrodda datahanteringsföretaget i branschen har gjort att vi ser över 4 000 nya kunder hos oss varje månad, vilket ger oss tvåsiffriga bokningsökningar. Ett kvitto på tillväxten är den senaste IDC Software Tracker for Data Retention & Protection, där Veeam ligger på fjärde plats i marknadsandel efter Dell, IBM och Veritas och framför konkurrenter som Commvault. Vi är den överlägset snabbast växande spelaren med 24,7 procent årlig tillväxt samtidigt som konkurrenterna minskar. Jag vet att hela Veeam är inriktade på att öka vår tillväxt än mer, och vi är på god väg att leverera ytterligare ett rekordår i bokningar, säger Ratmir Timashev.

Vd-byte på Raybased

Jonas Almquist, Raybased.

Jonas Almquist blir ny vd på Raybased, ett bolag som levererar trådlöst nätverk för fastighets­automation. Han har tidigare varit vd på Bergen Energi och har lång erfarenhet av arbete inom energiområdet med stark koppling till förnyelsebar energi och fastighetssektorn.

Nuvarande vd Lennart Olving fortsätter att arbeta operativt med bolagets etablering i Nordamerika, samt med logistik. Och från och med den 1 november återgår han till sin tidigare roll som styrelseordförande.

– Styrelsen är mycket nöjd med att få presentera Jonas Almquist som ny vd. Hans kompetens och erfarenhet stämmer utmärkt väl med styrelsens fokus på ökad försäljning. Jonas kommer nu in i bolaget med gedigen bakgrund och stor energi i exakt rätt tid, säger nuvarande styrelseordförande Lars Elmberg.

– Raybased är ett bolag med extrem potential. Många kan tillverka trådlösa sensorer men bara Raybased kan både mäta och styra trådlöst i stor skala. Företagets lösningar ökar komfort och produktivitet för hyresgästen samtidigt som kostnad och CO 2 -utsläpp minskar. Jag är stolt över att få ansvaret att kommersialisera Raybaseds lösningar i stor skala, säger Jonas Almquist.

Consid plockar förvärvare från Acando

Konsultbolaget Consid har rekryterat Simon Hoof från Acando. Han kommer att kliva in i en roll som förvärvs- och etableringsansvarig.

– Att kunna fokusera all min kraft på ett bolag där jag både kan ta fram strategin och exekvera på densamma känns riktigt kul. Jag ser fram emot att med min bakgrund strukturera processen att driva tillväxt och jag ser fram emot att påverka och skapa förutsättningar för Consids framtid. Jag har följt företaget från håll länge nu och ser fram emot att hoppa in i det entreprenöriella bolag som jag anser idag är Sveriges främsta inom it. Att ledningen dessutom förstått vikten av god företagskultur och verkligen satsar på individen gör mig motiverad, säger han.

Simon Hoof, Consid.

Consid har under de senaste fyra åren gjort lika många uppköp i Linköpingsbaserade How Solutions, Imentum i Uppsala, Ariom i Linköping och Blekingebaserade Appcorn. Vd Peter Hellgren vill nu se fler företagsköp.

– Vi har nu fått bevisat ett flertal gånger att vi får ut en bra effekt av bolagen vi köper. Vi har ett välpaketerat tillvägagångssätt för att få maximal integration och goda resultat redan år ett. Vi har fortsatt ett maskineri för organisk tillväxt som vi är stolta över, men för att möta kundernas efterfrågan och ge bränsle åt vår vision är det viktigt att kontinuerligt också satsa på förvärv och nyetableringar, framförallt när vi blickar internationellt, säger han.

Byter Infozone mot Commaxx

Gabriel Yttermalm, Commaxx.

I början av året lämnade Gabriel Yttermalm Atea efter tolv år för Infozone, där han ansvarat för affärsområdet Managed Services. Det blev dock en kort sejour för nu, stundar ett nytt byte. Den här gången väntar distributören Commaxx, där han kliver in som affärsutvecklingsansvarig för Cloud, vilket innebär att hantera såväl befintliga som nya partner samt utveckla gemensamma affärsplaner. Dessutom kommer han att hjälpa till att identifiera möjligheter inom Cloud inom olika branschvertikaler och titta på ytterligare leverantörer till Commaxx.

– Jag har 25 års erfarenhet från branschen, och de senaste åren inom affärsutveckling med produktivitet i fokus är en bra språngbräda in i den nya rollen hos Commaxx, säger han om det nya uppdraget.

Byter Antenn mot Arctic

Helene Elfving är ny konsultchef på Arctic Group. Hon kommer närmast från en roll som distriktsansvarig på Antenn Consulting, som är ett bolag inom Randstad-koncernen. Hon har tidigare även varit konsultchef på Exait, ett bolag som numera är uppköpt av Atea.

Arctic Group har tagit in ett tiotal nya medarbetare sedan sommaren, och tar nu alltså in en konsultchef för att stärka sig på ledningsnivå. Den största tillväxten ser bolaget inom sina specialistområden som säkerhet gällande digitala identiteter och samarbets- och integrationsplattformar.

Helene Elfving, Arctic Group.

– Helene har en gedigen erfarenhet som ledare, hon har arbetat som konsultchef i it-branschen tidigare och jag är övertygad om att hon kommer att tillföra stor nytta för oss, för våra medarbetare och inte minst för våra kunder. Förutom Helenes ledaregenskaper så kompletterar hon oss med sin erfarenhet inom hr och rekrytering, vilket är otroligt viktigt då vi är inne i en mycket expansiv fas, säger Fredrik Åström, vd på Arctic Group.

– Jag är otroligt motiverad att utveckla nya affärer och alla medarbetare på ett så expansivt företag som Arctic Group. Företaget känns positivt, spännande och har vad jag kan se och förstå förändrats mycket de senaste åren. Jag hoppas att min erfarenhet ska bidra till företagets fortsatta utveckling, säger Helene Elfving.

