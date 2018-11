Idag meddelar University of Leeds att Northern Pathology Imaging Co-operative, NPIC, har fått en investering på totalt 17,1 miljoner pund, vilket motsvarar drygt 200 miljoner kronor, från UK Research and Innovation plus ett antal involverade företag. Pengarna ska användas till ett treårigt projekt, där konsortiet siktar på att bli ett världsledande centrum för AI-forskning inom cancerdiagnostik.

I projektet kommer cirka 760 000 digitala patologibilder per år, motsvarande cirka 1,2 petabyte data, att samlas in för att träna AI-system. Ett annat mål för projektet är att de regionalt uppdelade patologiavdelningarna ska hitta mer integrerade sätt att arbeta tillsammans. NPIC består av nio NHS-sjukhus, sju universitet och tio företag inom medicinsk it.

Svenska Sectra kommer att bidra till projektet med sin leverantörsneutrala plattform för AI, där it-lösningar för att granska och hantera medicinska bilder är centrala komponenter.

Sectra kommer även att lösa integration mellan skannrar och informationssystem. Dessutom ska det svenska bolagets lösning för att dela medicinska bilder bidra till ett nationellt och säkert delningsnätverk inom patologi. Det gör att sjukhus över hela Storbritannien kan dela bilder med varandra.

– Vi har lång erfarenhet av plattformar för bildhantering och av att hantera stora mängder data. Vi är stolta över att få möjligheten att använda och dela med oss av den erfarenheten i ett så spännande projekt som detta. Sectras leverantörsneutrala produktstrategi och erfarenhet av att integrera tredjepartslösningar kommer göra det möjligt för mindre AI-företag att enklare implementera sina verktyg i en klinisk miljö samt få tillgång till stora mängder träningsdata. Denna typ av samarbete är av yttersta vikt för att lyckas med implementering av AI-teknologi som verkligen gör skillnad för diagnostiken, säger Jane Rendall, vd för Sectra i Storbritannien.

Darren Treanor, patolog på University of Leeds och Leeds Teaching Hospitals NHS Trust, som leder projektet säger så här:

– Digital patologi är en teknologi med otroligt stor potential att förbättra sjukvården. Den här nya sammanslutningen kommer göra det möjligt för oss att hjälpa patienter i hela regionen och skapa en plattform där vi kan utveckla AI-verktyg för patologi som kan användas världen över.

