Dialect hämtar vd på Telia

Telekomkedjan Dialect utser Jesper Hedblom till ny vd och koncernchef. Han kommer närmast från Telia, där han varit chef för Group Commercial i Norden och Baltikum, och har bland annat ansvarat för tv & media, pricing & offering, data analytics, roaming, tredjepartssamarbeten samt enterprise-lösningar. Innan Telia har han även haft chefsroller hos de andra stora operatörerna Telenor och Tele2 samt varit medgrundare till ett internationellt spelbolag, där han ansvarat för den kommersiella verksamheten. Han tillträder sitt uppdrag på Dialect den 1 februari.

Jesper Hedblom.

– Dialect har en mycket stark position på den snabbt föränderliga och växande marknaden som drivs av digitalisering. Med fortsatt fokus på våra kunder, utifrån vår styrka med lokal förankring, har Dialect en fantastisk potential att stärka sin position via konkurrenskraftiga erbjudanden inom telefonilösningar, billösningar, molntjänster och it. Jag ser fram emot att få vara med på denna resa tillsammans med Dialects alla duktiga medarbetare, säger han om sitt nya uppdrag.

– Jesper förenar ett dokumenterat gott ledarskap med en stark kommersiell drivkraft och besitter dessutom ett gediget teknikkunnande, vilket gör honom mycket väl lämpad att leda Dialect framåt. Vår strategi bygger på att utveckla erbjudandet inom telefonilösningar, parallellt med att öka fokus på molntjänster och it. Tillsammans med Jesper siktar vi på att göra Dialect än mer attraktivt för våra kunder och medarbetare, säger Dialects styrelseordförande Kristian Jönsson om rekryteringen.

Byter Qlik mot Nutanix

Helena Lundberg

Helena Lundberg blir ny Sverigechef på molnföretaget Nutanix. Hon kommer närmast från rollen som nordisk säljchef på Qlik och har innan dess varit på bolag som Sun Microsystems, BMC Software och Nokia.

– Det känns helt fantastiskt. Teamet finns redan på plats sedan tidigare och det är en ganska ovanlig situation i och med att jag kommer in i efterhand. Men jag har träffat teamet och jag hade inte kunnat anställa ett bättre team själv. De är superhungriga och det gör mig otroligt taggad inför utmaningen. Nutanix är en klassisk utmanare som snabbt vänder upp och ner på branschen och det är den resan jag vill vara med på och bygga upp, säger hon och tror att hennes tidigare erfarenheter kan bidra positivt i den nya rollen.

– Jag har mångfalden och kontakterna med mig från olika områden. Nutanix och hela området växer otroligt snabbt och då gäller det att vara agil och kunna ta förändringar. Samtidigt är jag en väldigt operativ chef som gillar att vara ute hos partner och kunder.

– Utöver att växa snabbt har vårt fokus under våren och hösten varit att knyta till oss seniora talanger och det tycker jag definitivt att vi lyckats med när det kommer till Helena. Hon har en bred bakgrund och samtidigt ett starkt driv som passar oss perfekt, säger Nutanix Nordenchef Peter Källviks.

Waystream sparkar vd:n

Styrelsen för Waystream Holding har beslutat att entlediga bolagets vd Mats Öberg. Han kommer dock att leda bolaget under sin uppsägningstid på tolv månader, eller till dess att styrelsen utsett ny vd. Beskedet kommer strax efter att switch- och routerbolaget presenterat sin delårsrapport, där man redovisade ett försäljningstapp på 15 procent under det tredje kvartalet, samt negativt kassaflöde.

Epson plockar från Ricoh

Jens Österberg.

Jens Österberg är ny Sverigechef på printbolaget Epson, som uppger att man under det senaste året närmast fördubblat sin b2b-styrka, samt tagit in flera nya roller inom både skrivare och projektorer. Det är en del av en storsatsning som Epson gör i Europa, med en tydlig målsättning att bli ledande inom skrivare för företagsmarknaden. Jens Österberg anslöt under oktober från en roll som ansvarig för nyckelkunder på Ricoh.

– Epson befinner sig i ett oerhört spännande läge, med en fantastiskt stark produktportfölj och väldigt nöjda kunder. Men det pratas inte så mycket om oss, och vi syns för lite i återförsäljarledet. Jag ser mycket fram emot att vara med och ändra på det, säger han om vad han vill åstadkomma i sin nya roll.

– Jag är fantastiskt nöjd med rekryteringen av Jens. Han har helt rätt profil och passar perfekt i det team jag vill bygga, ungt, hungrigt och med höga ambitioner. Vi har ett mycket aggressivt tillväxtmål framöver och det ska vi möta. För att bli nummer ett i Sverige behöver vi fantastiska medarbetare och en organisation som jobbar i samma riktning, säger Adam Knapp, Epsons säljchef i Norden.

Polar Rose-vd:n till Bimobject

Carl Silbersky har rekryterats till rollen som ansvarig för affärsutveckling på Bimobject. Han kommert även att ingå i ledningsgruppen och tillträder sin tjänst under november. Anställningen är enligt Bimobject helt i linje med bolagets ökade fokus på företagsförvärv. Carl beskrivs som en framgångsrik entreprenör och investerare som har vidareutvecklat ett antal startups genom bland annat fusioner och förvärv. Exempelvis var han som vd på Polar Rose och drivande i försäljningen till Apple. Han var även en av de första investerarna i Mapillary, ett bolag som vidareutvecklar digitala och crowdsourcade kart- och gatumiljöer vars databaser i framtiden ska gå att använda i självkörande bilar.

Carl Silbersky.

– Det känns otroligt spännande att ta steget över till Buildtech och Bimobject som ur mitt perspektiv är branschens mest klart lysande stjärna. Bygg- och inredningsindustrin har fortfarande enorma produktivitets- och miljövinster att hämta hem med hjälp av digitalisering. Jag ser verkligen fram emot att hitta bolag som snabbt kan tillföra nya kunder och affärer samt öppna nya marknader, säger Carl Silbersky.

– Det är få personer i Sverige som har en sådan mångsidig erfarenhet från både tech och M&A som Carl. Han har verkligen visat att han är en visionär entreprenör. Jag är övertygad om att Carl kommer hitta kompletterande pusselbitar som driver både oss, marknaden och teknologin framåt, säger Stefan Larsson, vd och grundare av Bimobject.

Hon leder ny rekryteringstjänst

Martina Zetterkvist är ny vd på Work and Passion, ett startupbolag som i september lanserade sin digitala plattform wappare.se, som beskrivs som en tjänst för företag och rekryterare som söker erfarna kandidater snabbt. Bolaget uppger också att det är den första tjänsten där kandidaten får betalt under hela rekryteringsprocessen. Det handlar om en öppen sajt där företag och rekryterare kan söka igenom kandidatdatabasen.

Martina Zetterkvist.

– Jag fick tips om Work and Passion i början av sommaren och några månader senare sitter jag här som vd. Det känns väldigt rätt att vara en del av framtiden inom rekrytering som alla tjänar på. Den som inte förstår hur bra wappare.se är får skylla sig själv, säger Martina Zetterkvist.

– Vi tror starkt på digitaliseringsvågen inom hr, och Work and Passion är vår största satsning någonsin. Inom fem år är det vårt starkaste affärssegment och ni kommer säker möta wappare runt hela världen, säger Ronny Siggelin, koncernchef för Moxietech Group, som är bolaget bakom Work and Passion.

Relacom utser cdo

Erik Hedström.

Teknikserviceföretaget Relacom har rekryterat Erik Hedström till den nyinrättade posten som chief digital officer, cdo. Han kommer även att ingå i koncernens ledningsgrupp. Erik Hedström kommer närmast från en roll som IoT Partner Director på Ericsson.

Rekryteringen av Erik Hedström beskrivs som ett led i Relacoms strategi att växla upp ambitionerna inom den digitala transformationen i samhället. Han ansvarar för arbetet med att sätta en tydlig digital riktning inom koncernen och ska fortsätta att driva utvecklingen av tjänster och lösningar inom detta område.

– Erik Hedström har en mycket relevant bakgrund med erfarenhet av att leda digital affärs- och produktutveckling samt partnersamarbeten inom digitalisering. Eriks förståelse och breda erfarenhet är ett värdefullt tillskott som gynnar såväl våra kunder som våra affärer, säger Relacoms koncernchef Veronica Ezeyza-Alvear.

– Relacom har stark kompetens och närvaro på viktiga infrastrukturområden. När både våra kunder och samhället förändras och viktiga teknikskiften, som exempelvis IoT, Cloud och 5G, förändrar marknaden har Relacom en viktig roll att spela. Jag fram emot att bli en del av Relacomteamet för att forma och utveckla lösningar som möter framtidens digitala möjligheter, säger Erik Hedström.

Ny professor till stora AI-projektet

Sara Sjöstedt.

Professor och prodekan Sara Sjöstedt de Luna vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet, har blivit förordnad till ledamot i styrelsen för Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, Wasp. Förordnandet gäller från och med 15 oktober.

Wasp uppger att man är Sveriges enskilt största forskningsprogram genom tiderna och är finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, KAW. Det är ett viktigt nationellt initiativ för grundforskning, forskarutbildning och rekrytering av nya forskare.

– Det känns otroligt spännande att få vara med i styrelsen för ett sådant unikt forskningsprogram. Jag blev tillfrågad, och sedan formellt förordnad av rektor för Linköpings universitet efter att samråd skett med Wallenbergstiftelsen och övriga partneruniversitet i Wasp, säger Sara Sjöstedt de Luna, som mer specifikt är prodekan och professor i matematisk statistik på Institutionen för matematik och matematisk statistik vid Umeå universitet.

Ambitionen med programmet är att bygga och stärka Sveriges forskning inom autonoma system, programvara och AI. Den totala budgeten för programmet är mer än 3,5 miljarder kronor med målet att rekrytera upp till 60 nya forskargrupper och över 300 doktorander till lärosäten i Sverige.

– Hittills har Wasp betytt att tre professorer, åtta postdoktorer och elva doktorander har rekryterats till Umeå universitet, inom områdena autonoma system, AI och matematik för AI. Fler rekryteringar, bland annat biträdande lektorat är på gång. Eftersom satsningen pågår flera år till så finns det goda möjligheter att fler forskare kommer till Umeå, säger Sara Sjöstedt de Luna.

Byter Absolut mot Uber

Monika Werthén.

Monika Werthén blir ny nordisk marknadschef på Uber. Hon kommer närmast från The Absolut Company. Hennes uppdrag blir främst att jobba med varumärket och se till att företaget upplevs som en trovärdig och solid partner till lokaltrafiken. Hon har även ett förflutet som nordisk varumärkeschef på Philips och Unilever Nordic.

– Det känns fantastiskt kul att börja på Uber, en stark aktör på marknaden med en inspirerande vision om att privatpersoner i princip inte kommer behöva äga egna bilar allt eftersom nya transportlösningar kommer till marknaden. Jag ser det som en rolig och tuff utmaning att bygga vidare på denna vision i Sverige och i Norden, säger hon.

– Hon har med sig mångårig erfarenhet från stora globala företag och hon kommer förvalta vårt fokus på transparens och samtidigt växla upp varumärkesarbetet lokalt i Norden, säger Joel Järvinen, Nordenchef på Uber.