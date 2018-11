Pulsenkoncernens driftbolag Pulsen Production köper det Boråsbaserade it-bolaget Make IT. Med affären vill man främst stärka sitt erbjudande inom drift samt få in ytterligare spetskompetens. Samtliga medarbetare på Make IT går över till Pulsen Production, som nu har cirka 125 anställda och kommer att omsätta runt 230 miljoner kronor på årsbasis.

– Pulsen Production växte med över 40 procent senaste verksamhetsåret och genom det här förvärvet skapas bra förutsättningar att fortsätta tillväxten framåt. Vi vill vara en utmanande aktör på marknaden där vi som privatägt bolag kan vara en mer nära och engagerad del av kundens it-verksamhet än de alternativ som finns på marknaden i form av finansiellt ägda och styrda it-bolag, säger Pulsens koncernchef Jonus Bartholdson om förvärvet.

Make IT grundades 2000 och levererar utöver tjänster inom it-drift även arbetsplats- och supporttjänster till större och mindre kunder både lokalt och nationellt. Bolagets kunder kommer efter förvärvet att få tillgång även till Pulsen Productions tjänsteutbud, vars it-drift är baserad på IBM Power- och Intel/Windows-plattformar, med infrastruktur i egna driftcenter i Borås och Ulricehamn, kombinerat med tjänster kring applikationsövervakning, arbetsplatstjänster, servicedesk, fjärrdrift och molnlösningar.

– Det är fantastiskt roligt att vi växer och får nya kollegor. Genom förvärvet förstärker vi vår verksamhet i Borås med 21 mycket kompetenta medarbetare. Våra medarbetare är nyckeln som genom erfarenhet, engagemang och långsiktighet ger kunderna en upplevelse över förväntan. Vi vill genom förvärvet bygga ännu mer kompetens tillsammans med våra nya kollegor för att fortsätta vara en attraktiv och personlig partner till våra kunder som alla har högt ställda krav på säkerhet och stabila it-tjänster, säger Martin Hogmalm, vd på Pulsen Production.

– För oss som ägare av Make IT var Pulsen det självklara valet för att ge våra medarbetare möjlighet att fortsätta växa och vara en del i en privatägd, långsiktig it-leverantör. Våra bolag har samma värderingar vilket är en bra grund för att både anställda och kunder skall fortsätta utvecklas, säger Thomas Lantz, styrelseordförande i Make IT.

Läs också:

Vad händer, Microsoft? Windows 10 är nu 35 dagar försenad

Nästa it-konsultbolag är nu redo för börsen