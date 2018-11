Konsultbolaget Reach Consulting har under 2018 vuxit till 40 medarbetare och förväntas omsätta 26 miljoner kronor, med ungefär 2 miljoner kronor i rörelseresultat under 2018. Det skriver B3 Consulting Group, som idag alltså meddelar att man köpt bolaget. Därmed etablerar sig B3 på konsultmarknaden i Jönköping och Linköping, och dessutom stärker man sitt erbjudande mot innovations- och tillverkningsindustrin.

Reach Consulting, som jobbar under devisen ”lite nördigare, lite bättre”, blir nu alltså en del av B3-koncernen. Rent tekniskt förvärvar B3 Consulting Group 65 procent av Reach, samtidigt som bolagets två grundare utökar sitt ägande till sammanlagt 35 procent genom förvärv från nuvarande huvudägaren Reach for the Stars.

– Vi gläder oss åt möjligheten att få fortsätta utveckla B3 Reach tillsammans med dess grundare. Vi tror mycket på deras sätt att driva bolaget, med starkt kundfokus och med god omsorg om medarbetarna. Med detta får vi två nya tillväxtnav på intressanta lokalmarknader där vi hittills saknat närvaro, säger Sven Uthorn, vd och koncernchef på B3 Consulting Group.

Charlotte Hedenborn.

– Vi ser mycket fram emot att bli en del av B3. Vi delar grundläggande värderingar och har liknande företagskulturer med ett stort hjärta för medarbetarna och ett enormt driv framåt. Som en del av B3 kommer vi att kunna fortsätta vår resa som Sveriges nördigaste bolag men även bredda vår verksamhet inom bland annat offentlig sektor där vi nu får egna avtal inom ramen för koncernen, säger Charlotte Hedenborn, vd på Reach Consulting.

Förvärvet gäller från den 1 december och det förvärvade bolaget får inte helt oväntat namnet B3 Reach Consulting. Köpeskillingen uppgår för B3 till 6,1 miljoner kronor för de 65 procenten, varav 2,5 miljoner kronor är ersättning för övertagande av fordringar.

