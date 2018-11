Nya generationers mobilnät innebär både möjligheter och trubbel för smartphone-tillverkarna. Varje ny generation mobilnät har resulterat i design- och funktionsförändringar som påverkat leverantörernas ställning.

Detta enligt en ny rapport från analysföretaget Strategy Analytics som tittat närmare på vilka som ligger i vinnarhålet respektive vilka som riskerar att tappa mark i 5g-eran.

Men innan vi går in på vilka som kan tänkas vinna och förlora på nästa stora mobila teknikskifte kan det vara läge att se tillbaka på hur det har varit tidigare när nya generationer mobilnät rullats ut.

I rapporten tas Nokia som exempel. De peakade under 2g, förlorade en tredjedel av sina marknadsandelar under 3g och försvann från smartphone-marknaden under 4g.

Motorola förlorade fyra femtedelar av sina marknadsandelar i skiftet mellan att 2g och 3g.

Samsung däremot tog tillfället i akt när 3g rullades ut och dubblade sina marknadsandelar.

Och under 4g skalade de kinesiska leverantörerna upp sina verksamheter till global nivå. Huawei har till och med lagt beslag på andraplatsen i de globala undersökningarna över marknadsandelar.

Hur ser det då ut inför 5g? Jo, även den generationens mobilnät kommer sannolikt att innebära förändringar i toppen, tror Strategy Analytics analytiker. ”Det är troligt att de leverantörer som innehar topp 3, Samsung, Huawei och Apple, kommer att tappa marknadsandelar”, skriver deras analytiker i rapporten.

De pekar på två huvudgrupper av leverantörer som kommer att ta upp kampen med ledartrion under 5g-eran: Anpassningsbara lokala spelare som Sharp och ZTE som konsoliderat sina kostnadsbaser och satsar på mer begränsad, lokal närvaro. De leverantörerna behöver vara mer agila i hur de marknadsför sina varumärken, arbetar med funktioner och teknik för att hitta rätt på lokala marknader.

– Den andra gruppen är de som är på jakt efter global skala. De här spelarna, som Xiaomi, Vivo och Oppo har utvidgat sin närvaro bortom de lokala och inhemska marknaderna, genom att etablera sälj, marknadsföring och distribution på tillräckligt stora marknader, så att de kan nå en försäljning på över 80 miljoner enheter, säger konsultchefen Chris Ambrosio.

Xiaomi är ett typexempel, med stark närvaro i Kina, Indien och Europa, och snart kommer de också att vara med och konkurrera i Nordamerika med en bred portfölj av smarta enheter.

– Smartphone-tillverkare står inför en komplex övergång till 5g och till nya vikbara och rullbara designer samtidigt som konsumenter är mer försiktiga till att betala 800-1000 dollar för inkrementella förbättringar. Konkurrens baserat på teknikfördelar kommer att vara mycket utmanande och kortlivad utan en hälsosam portfölj av patent, säger Ken Hyers, analytiker på Strategy Analytics.

– 5g innebär möjligheter för nya leverantörer att komma fram och för dem som kämpat länge på marknaden att få nytt liv medan de nuvarande marknadsledarna står inför ny konkurrens.

Gartners telekomanalytiker Leif-Olof Wallin håller dock inte helt med om att själva teknikskiftet påverkat mobiltelefontillverkarna så mycket, utan att det är andra val som är avgörande. Wallin pekar på plattformsval, designspråk, marknadsföring, funktionalitet och kvalitet.

– I Nokias fall hade det ingenting alls att göra med 2g till 3g utan det var helt kopplat till platformsbeslut och organisatoriska problem. Visst har en leverantör som Huawei som har varit drivande i framtagningen av 5g-standarden tillsammans med Ericsson och Nokia en initial fördel då de har egna basstationer att testa sina telefoner med i de egna labben men den är snabbt övergående, säger han.

