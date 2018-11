Förarbyte på Avanade

Den tidigare Italienchefen för Microsoftkonsulten Avanade, Antonio Marsico, tar nu över som ny Sverigechef på bolaget. Han kom till Avande för sex år sedan och har dessförinnan varit på bolag som Digital Services, Compaq och HP.

– Avanade Sverige befinner sig i en spännande fas och jag ser stor potential att växa våra affärer ytterligare. Jag ser detta som en fantastisk möjlighet, och ser fram emot att arbeta tillsammans teamet för att leverera exceptionellt affärs- och teknikvärde för våra kunder. Kunskap om ny och befintlig digital teknik kommer att bli ännu mer affärskritiskt för företag i framtiden och vara avgörande för att förbli konkurrenskraftig. Avanades kunskap, kompetens och erfarenhet på Microsofts ekosystem, är unikt på marknaden, säger han.

Antonio Marsico.

– Vi är väldigt glada över att Antonio tar sig an den nya rollen i Sverige. I Sverige och globalt letar vi alltid efter innovationsdrivna talanger som vill arbeta på ett företag som tar ansvar för att samhället utvecklas och digitaliseras, säger Jens Boegh-Nielsen, Nordenchef på Avanade.

Att man plötsligt flyger in en Italienchef beror på att den tidigare Sverigechefen Åsa Arvidsson har beslutat sig för att ta nästa steg i sin karriär efter tre år på Avanade.

Tieto försäkrar kundupplevelser

Konsultjätten Tieto har tagit in Julius Manni i rollen som chief experience officer, och han kommer även att sitta med i bolagets ledningsgrupp. Han kommer närmast från If Insurance och börjar på Tieto den 1 mars. Uppdraget blir att jobba med kundupplevelser, spela en aktiv roll i företagets innovationsagenda samt jobba med marknadsföring och kommunikation. Han har även ett förflutet på Affecto och Accenture.

– Jag är väldigt glad att vara med på Tietos resan för att påskynda innovation och hitta datadrivna möjligheter med kunderna. Tieto har en stark position i Norden och jag ser fram emot att vara en del av omvandlingen och ytterligare förstärka den, säger han.

– Chief experience officer är en ny roll hos Tieto, där vi vill lyfta fram vårt engagemang för att investera i och utveckla kundupplevelser på alla fronter. Julius erfarenhet av digitala strategier och affärstransformation kommer stödja våra ambitioner, säger koncernchef Kimmo Alkio.

Netonnet hämtar Hemtex e-handelschef

E-handelsveteranen Martin Richardsson tar över som e-handelschef på Netonnet, ett bolag som har sitt ursprung i just e-handeln. Han har tidigare varit delägare och projektledare i en webbyrå och har utöver det varit frilansjournalist samt produktionsledare hos både Ellos och Mecka Reklambyrå. Passionen för e-handel och omnikanal väcktes dock hos Hemtex, där han var e-handelschef i åtta år.

− Martin har en gedigen erfarenhet från såväl e-handel som retail och har under åren samlat på sig kompetens inom bland annat e-handel, kundupplevelser, strategiskt arbete, ledarskap, marknadsföring och affärsutveckling. Dessa och många fler värdefulla egenskaper och erfarenheter, gör honom till helt rätt person att ta sig an rollen som e-handelschef, och kommer väl till pass i vår strävan om att ge konsumenterna en kundupplevelse i världsklass, säger Peter Andersson, retailchef på Netonnet, som snart firar 20 år som företag.

− Jag lockades till Netonnet av flera skäl. Den mångåriga e-handelshistoriken gör att hela organisationen genomsyras av ett utpräglat omnikanal-tänk som ska bli fantastiskt roligt att få vara en del av. Det unika självbetjäningskonceptet som bygger på enkelhet tilltalar mig. Jag tror att alla kundresor börjar online och med det i minnet, så vill jag arbeta för att stärka Netonnets relation med kunden och bidra till att göra oss ännu mer inspirerande, personliga och enklare, säger Martin Richardsson, som började den 1 november.

NEC:s nya Nordenchef

NEC Display Solutions har rekryterat den tidigare Xeroxchefen Edma Dalipagic till rollen som Nordenchef. Hon ansluter till NEC:s team efter nästan 20 år på Xerox där hon nu lämnar rollen som vd på European ASP Operations. Uppdraget nu blir att expandera NEC:s affärs- och marknadsandelar i Norden.

– Edma har inte bara enastående försäljnings- och marknadsföringskunskaper och lång erfarenhet inom it-sektorn, utan arbetade dessutom med Xerox under deras långa övergång från att vara hårdvarusäljare till en leverantör av lösningar. Som sådan är hon mycket fokuserad på att hitta rätt blandning av bildteknik för att lösa slutkundernas verkliga utmaningar, vilket länge varit och är kärnan i vår verksamhet, säger Antonio Zulianello, NEC:s säljchef i Emea.

– NEC har allt som krävs för att bygga något speciellt i Norden. Produktportföljen är i en helt egen klass men framförallt så har NEC en oerhörd styrka vad gäller att erbjuda omfattande och skalbara bildlösningar för så vitt skilda områden som butiker, flygplatser och företagskontor – vilka alla dessutom är områden med hög tillväxt i regionen. Jag ser fram emot att bygga upp de relationer som kommer att driva vår fortsatta tillväxt över hela regionen, inklusive våra distributörer, återförsäljare och naturligtvis nya slutkunder. Jag vill främja partnerskap med organisationer som delar vår ambition, vision och våra tillvägagångssätt. Framför allt söker vi företagspartners som vill investera i människor, showrooms och gemensamma marknadsaktiviteter som kommer att ligga till grund för vår gemensamma framgång, säger Edma Dalipagic, som kommer att vara baserad i Oslo.

Violinist får spel

Efter ett år som förbundssekreterare tar Alexandra Appleby Hjortswang över som förbundsordförande i spelhobbyförbundet Sverok. Hon är i vanliga fall violinist utanför sitt ideella engagemang, och har även genomfört flera stora projekt, som exempelvis Spelens hus i Malmö, som numera samlar spelföreningar och fungerar som mötesplats för spelare i södra Sverige. Under flyktingkrisen 2015 var hon dessutom ordförande i Refugees Welcome to Malmö som organiserade flyktingmottagandet på Malmö C och tilldelades priset Årets Gräsrot av Dagens Opinion.

– Det känns fantastiskt att ha fått förtroendet att leda ett så stort och viktigt arbete under nästa år. Spelhobbyn betyder så mycket för så många och vi är dessutom en del av civilsamhället, som tillsammans måste blir bättre på att visa vilken oumbärlig kraft och tillgång vi är i samhället, säger hon.

– Jag hoppas kunna använda alla kunskaper jag har med mig från andra organisationer för att hitta nya vägar framåt och samtidigt stärka förbundet i det fantastiska arbete vi redan bedriver.

Larmar på efter OP5

Peder Gyllenhammar har undre 15 år varit en viktig del i byggandet av OP5, bolaget bakom övervakningsplattformen OP5 Monitor. Där bidrog han till bolagets försäljningsframgångar på den svenska marknaden.

Peder Gyllenhammar.

Nu väntar istället Best Teleprodukter, som jobbar med kallelsesystem och överfallslarm för hälsosektorn. Bolaget är nu på frammarsch och Peder Gyllenhammars uppdrag är att vara affärsutvecklare, en roll i vilken han kommer ingå i en ny strategisk gruppering som ska satsa på mjukvara och telematik.

– Efter en expansiv och lärorik resa tillsammans med OP5 uppstod en möjlighet att anta nya utmaningar tillsammans med Best. Inom hälsosektorn finns enormt stora möjligheter och utmaningar där målet är att bidra till ett bättre samhälle och där det finns mycket tid och pengar att spara med hjälp av Bests produktportfölj. Bolaget har ett perfekt utgångsläge och jag ser fram emot att vara en del i en ny framgångssaga där våra mjukvaror kommer ha en avgörande betydelse, säger han.

Svensk snackar digital verkstad

Autobutler, som titulerar sig Nordens största webbaserade marknadsplats för bilreparationer, har tagit in Dino Denic som global marknadschef. Ambitionen och uppdraget är att sprida sajten ut i Europa och världen.

– För att nå målet att digitalisera hela verkstadsbranschen och bli Europas största verkstadsportal satsar vi på kompetens som vi vet gör skillnad. Dino har ett internationellt perspektiv, en stark digital förståelse och en vision som kommer expandera vår position i den europeiska superligan, säger Christian Legêne, vd på Autobutler.

– Min tid kommer gå mer åt att leda och koordinera teamen på Autobutlers olika marknader, men jag jobbar efter exakt samma mål som innan. Nämligen att skapa något nytt, något som aldrig existerat förut, att vara en firstmover inom en traditionell bransch, säger Dino Denic och konstaterar vidare:

– En stor del av verkstadsbranschen lever fortfarande efter analoga metoder, vilket krockar med dagens konsumentmönster. Vi ser en tydligt växande efterfrågan på oberoende aktörer som oss, som gör det enklare och mer transparent för bilägare att boka tid på en verkstad.

Mr Media Markt Medelpad

Tobias Lindqvist är ny varuhuschef på Media Markt i Sundsvall. Han har tidigare arbetat som varuhuschef på andra kedjor som Jula och Jysk och senast kommer han från rollen som varuhuschef på XXL i Sundsvall. Nu kastas han rakt in i Black Friday-hetluften.

– Jag har hunnit vara på plats i några veckor och det är verkligen full fart här. För oss är tiden från Black Friday till och med mellandagsrean den viktigaste perioden på året, säger han

– Jag älskar att jobba inom detaljhandeln och det är särskilt roligt att träda in i en ny bransch. På Media Markt händer det spännande saker just nu, under det senaste året har vi byggt om ett stort antal varuhus och vi har en ny vd på plats, jag ser fram emot framtiden.

Ska klubba innovationer i Uppsala

Andreas Larsson är ny styrelseordförande för företagsinkubatorn och acceleratorn UIC, Uppsala Innovation Centre.

– Det är en ära att få axla uppdraget som styrelseordförande i UIC. Deras ranking som världens fjärde bästa företagsinkubator med universitetskoppling kommer bland annat från ett starkt och sammanhållet innovationssystem i Uppsala med omnejd. Det är också kombinerat med ett starkt inflöde av talanger och skalbara affärsidéer och bolag av absoluta världsklass, säger Andreas Larsson.

Andreas Larsson.

Han har nyligen flyttat hem från USA där han varit teknisk-vetenskapligt råd och kontorschef vid Office of Science & Innovation på svenska ambassaden i Washington DC. I oktober tillträdde han som vd för Stuns, som är en stiftelse för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle.

– Jag ser stor potential i att förstärka UIC:s internationella koppling ytterligare då bolagen inom UIC är globalt konkurrenskraftiga och UIC som företagsinkubator är en attraktiv samarbetspartner, säger han.

Andreas Larsson efterträder tidigare styrelseordförande Christina Frimodig som gått i pension.

– Andreas har en bakgrund som kommer att bidra på ett bra sätt till UIC:s arbete framåt som en ledande företagsinkubator och accelerator både i Sverige och internationellt. Han får också en viktig roll i Uppsalas innovationsstödssystem som på ett närmast unikt sätt arbetar tillsammans för att fler tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad ska utvecklas i vår region, säger Per Bengtsson, vd på UIC.

