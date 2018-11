(CS/Las Vegas) Molnet har kommit att domineras av Amazon Web Services – och även om själva tillväxten för det publika molnet ökar dramatiskt så har AWS hittills lyckats behålla sina marknadsandelar på en bra bit över 30 procent.

Om AWS ska kunna stå emot ett tungt Microsoft, ett Google som möblerar om i ledningen för att hitta rätt på det här området, ett framrusande Alibaba och ett desperat fäktande Oracle så måste de fortsätta leverera lösningar. Och det brukar vara under den här veckan, under företagets utvecklarkonferens Re:Invent i Las Vegas som som smygstartade under tisdagen, som de flesta nyheter kommer.

Här är fem saker det snackas särskilt om inför jättekonferensen:

1. Nya lanseringar.

Alla är inställda på en flod av nya produkter och tjänster. AWS samlar alltid ihop viktiga lanseringar till den här veckan. Det började redan på tisdagen när AWS offentligjorde en egendesignad Arm-processor, AWS Graviton, som gör det möjligt för vissa kunder att sänka kostnaderna med upp till 45 procent.

Förra året presenterade vd:n Andy Jassy det stora paketet med allt från lanseringen av Sagemaker – som är AWS giv i den kamp som förs mellan molnjättarna om att få AI och maskininlärning att användas även av de som saknar specialistkunskaper - via ansiktsigenkänning och språköversättning till hårdvara som Deeplens (en videokamera med djupinlärningsfunktioner som dessutom delades ut till alla intresserade med uppmaningen ”gå ut och utveckla”). Den karismatiska teknikchefen Werner Vogels kom med ett eget batteri nyheter under sin keynote som bland innefattade att AWS lanserar rösttjänsten Alexa för företagen.

Onsdagen, när vd Andy Jassy har sin keynote, blir förmodligen den dagen då de viktigaste nyheterna släpps. Förutom inom AI lär det säkert dyka upp en hel del om serverlöst, containerteknik och internet of things.

2. Tuppfäktningen.

Kommer AWS ta upp handsken som Oracle kastat? Det här är två företag som är i luven på varandra sedan åtminstone ett år tillbaka. Oracles grundare Larry Ellison missar sällan ett tillfälle att trycka till AWS – senast för bara ett par veckor sedan gick han åter till attack och hävdade att AWS tar för mycket betalt av företag som vill migrera till molnet, och han kritiserade också deras säkerhetslösningar.

Förra året kritiserade Andy Jassy å sin sida Oracle under sin keynote för att de höjer priserna för de av deras kunder som vill använda programvara från AWS eller Microsoft, och han anklagade Oracle för att därmed inte bry sig om sina kunder.

Vi får väl se på onsdag om den här striden trappas upp.

3. Säkerheten i molnet.

Alldeles oavsett Larry Ellison så handlar mycket om säkerhet nu för molnleverantörerna. Nu har både användare och myndigheter blivit allt mer på sin vakt när det gäller hur deras data och personuppgifter behandlas. Hittills har fokus till största delen legat på sociala medier-företag vad gäller detta – men den breda allmänheten har också börjat fundera över molntjänsterna. Det har börjat pratas allt mer om Cloud act, den amerikanska lag som gör att de största molnleverantörerna inte kan säga nej om amerikanska myndigheter kommer och vill begära ut data, oavsett var denna är lagrad.

Redan förra året tryckte AWS en hel del på säkerhet, integritet och kryptering. Till exempel var en av huvudpunkterna den tunga banken Goldman Sachs, som gått hundra procent upp i AWS-moln med alla de känsliga data de har. Deras teknikchef Roy Joseph talade då bland annat om hur de försäkrat sig om att få en helt egen krypteringsnyckel till sina system.

4. AI och maskininlärning för alla.

Det här var naturligtvis stort redan i fjol men Ai tappar inte betydelse. I år vimlar det av sessioner som innefattar maskinlärning och ai. Vad man kan skönja i årets program ät emellertid det som man också kunnat iaktta hos både Microsoft och Google – att molnleverantörerna vill ha ut AI och maskininlärning till den breda massan. I programmet är det mycket ”introduktion”, ”prova på” eller ”kom igång” med ai-projektet, djupinlärning, Alexa för företag eller Deeplens.

5. Nya datacenter i nya länder.

Förra året var Sverige på tapeten i det här avseendet. Då togs de datacenter som håller på och byggs i Mälardalsregionen upp som exempel på AWS byggiver över hela världen – ja det var helt klart en snackis här då. Inför det här året verkar det som att Italien blir i fokus. Så sent som för ett par veckor sedan gick AWS ut med att de bygger nya centers där. De här frågorna, var molnjättarna bygger sina datacenters, får alltid stor uppmärksamhet.