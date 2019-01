2018 kommer att gå till historien som Facebooks sämsta år någonsin. Skandalerna har avlöst varandra och i slutet av året var börskursen på väg ner i källaren. Dessutom reste en av storägarna krav på att självaste Mark Zuckerberg skulle lämna posten som styrelseordförande.

Allt började ju så bra. Facebook var det "goda" företaget som skulle föra samman vänner och samhällen och förse svårtillgängliga platser med internetuppkoppling. Men något verkar ha gått snett på vägen. Girighet och maktbegär fick den högsta ledningen på Facebook att ta en rad felaktiga beslut och därefter misslyckas grundligt med krishanteringen.

Det amerikanska presidentvalet 2016, som gav Donald Trump en oväntad seger, öppnade allmänhetens ögon för hur köpt innehåll i form av annonser och falska nyheter på bland annat Facebook kan användas för styra opinionen i önskad riktning. Nätjättarna lovade bot och bättring, men frågan är om åtgärderna var tillräckligt kraftfulla. Under 2018 kom en rad avslöjanden som knappast var gynnsamma för Facebook och dess vd Mark Zuckerberg.

Cambridge Analytica läckte data om användarna

I mars 2018 briserade bomben: analysföretaget Cambridge Analytica, som bland annat anlitats av Donald Trumps presidentvalskampanj, hade med tveksamma metoder tillskansat sig känsliga personuppgifter som man använde för att styra annonser med politiskt innehåll till rätt personer. Cambridge Analytica kan ha spelat en avgörande roll för att påverka opinionen i det amerikanska presidentvalet och frågan är nu hur stor roll företaget hade i Brexit-omröstningen, där en majoritet av invånarna i Storbritannien röstade för att lämna EU-samarbetet, en plågsam process som fortfarande pågår.

I maj lämnade hårt kritiserade Cambridge Analytica in en konkursansökan, men det ryktas om att flera tidigare anställda är på väg att dra igång liknande verksamhet.

EU hotar med enorm skattesmäll

Techjättar som Google och Facebook har länge varit på kollisionskurs med EU. Nu står det klart att EU-kommissionen vill uppdatera skattelagstiftningen så att techjättarna tvingas betala en omsättningsskatt på 3 procent på viss digital aktivitet där användarna spelar stor roll i att skapa värden. På lång sikt vill kommissionen övergå till en skatt på vinster som genereras från digitala aktiviteter inom ett land, även om företaget inte har någon fysisk närvaro där. Detta sammantaget kan komma att ändra spelplanen markant för Facebooks framtida affärsverksamhet.

Hackare fick tillgång till 50 miljoner konton på Facebook

I slutet av september upptäckte miljontals Facebookanvändare att de oförklarligt loggats ut från sina konton. Förklaringen visade sig vara den sämsta tänkbara: hackare hade kommit över inloggningsuppgifter till omkring 50 miljoner användare. De hade använt sig av en sårbarhet som uppstod i Facebooks funktion för videouppladdning redan i juli 2017. Inte nog med att hackarna i teorin skulle kunna ta över ditt Facebook-konto, dessutom drabbades tredjepartsappar som använder sig av Facebooks inloggningssystem.

Sheryl Sandberg visade upp helt nya sidor

Sheryl Sandberg är den första kvinnan någonsin i Facebooks styrelse och författare till bästsäljande boken "Lean in", som handlar om kvinnligt ledarskap. I sin position som COO på Facebook har hon länge hyllats, men under 2018 fick hennes image några rejäla törnar. Först framkom det att hon, tillsammans med en rad andra höga Facebook-chefer, tidigt kände till att ryska intressen utnyttjade Facebook för att sprida propaganda och falsk information. Under hösten blev det också känt att hon beställt en granskning av den kände finansmannen George Soros, som gick till hårt angrepp mot Facebook och andra techjättar i samband med World Economic Forum. Avsikten skulle vara att ta reda på om Soros framförde kritiken för att gynna sina egna ekonomiska intressen, men eftersom han länge varit en måltavla för antisemitism är ärendet ytterst känsligt. Dessutom hade Facebook anlitat en pr-firma för att misskreditera sina kritiker genom att påvisa kopplingar till just George Soros.

Behandlar Facebook minoritetsgrupper illa?

När en färgad, före detta Facebook-anställd gick ut och anklagade företaget för att behandla anställda med minoritetsbakgrund illa, fick det spridning i medier världen över. Mark Luckie, som arbetat med influencers på Facebook, vittnade om hur företagets vackra fasad inte alls återspeglade hur man behandlar minoritetsgrupper internt utan att färgade anställda i en del fall inte ens kände sig trygga på jobbet.

Storbritannien läckte hemliga dokument om Facebooks arbetsmetoder

Sedan Mark Zuckerberg i november vägrat att infinna sig i det brittiska parlamentet för att ge sin syn på Cambridge Analytica-skandalen beslutade parlamentet helt sonika att dela med sig av en stor mängd komprometterande material som ska visa vilka tvivelaktiga affärsmetoder Facebook har använt sig av. Dokumenten ingår i en stämningsansökan som företaget Six4Three lämnat in mot Facebook i USA och innehåller bland annat e-postmeddelanden som Mark Zuckerberg skickat. Facebook slår ifrån sig kritiken och hävdar att dokumenten tagits ur sitt sammanhang och att stämningsansökan är att betrakta som helt grundlös.

Läckte privata bilder från 6,8 miljoner användare

I mitten av december kom ytterligare ett bakslag när utvecklare av tredjepartsappar under ett par veckors tid fick tillgång till bilder från 6,8 miljoner användare som aldrig publicerats offentligt på Facebook. Läckan orsakades av en bugg i mjukvaran för hantering av bilder och drabbade 1500 olika appar från 876 utvecklare. Facebook hävdar att bristen åtgärdades omgående och att alla drabbade användare ska ha fått information.

Techjättar fick gräddfil till känsliga användardata

Det verkade inte finnas någon ände på Facebooks fadäser. Strax före jul avslöjades nästa integritetsskandal när tidningen New York Times berättade att techjättar som Netflix, Spotify, Microsoft och Amazon fått tillgång till känsliga användaruppgifter hos Facebook för att kunna dra nytta av dem i sin egen affärsverksamhet. Redan 2014 meddelade Facebook att man skulle strypa tillgången till denna typ av information för tredje part, men så blev alltså inte fallet. Bland annat ska Netflix och Spotify haft möjlighet att läsa användarnas privata meddelanden på Facebook.

