Sedan en tid har åklagarmyndigheten i New York utrett misstankar om att Huawei bryter mot de amerikanska sanktionerna mot Iran. Och nu har man slagit till. Företagets finanschef Meng Wanzhou greps i lördags i Vancouver i Kanada när hon bytte flyg eftersom USA begär henne utlämnad, rapporterar The Globe and Mail.

Meng Wanzhou är inte bara finanschef på den kinesiska telekomjätten Huawei – hon är också dotter till grundaren Ren Zhengfei och sitter i företagets styrelse.

Huawei säger i ett uttalande att man fått väldigt lite information men att man tror att rättsystemen i Kanada och USA kommer fram till en rättvis slutsats. Företaget tillägger att det följer alla lagar och regler även när det gäller exportkontroll och sanktioner.

Den kinesiska ambassaden i Ottawa har protesterat kraftigt och begär att Meng sätts på fri fot omedelbart.

USA har länge varit misstänksamt mot Huawei. I augusti förbjöd president Trump de amerikanska myndigheterna att använda sig av produkter och tjänster från Huawei och den kinesiska konkurrenten ZTE med hänvisning till den nationella säkerheten.

USA har också uppmanat Kanadas premiärminister Justin Trudeau att inte släppa in Huawei i sitt kommande 5G-nät, skriver Techcrunch.

