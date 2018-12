Skakig skolplattform i storstan

”Försenad, buggig och funkar inte vid skolstart”. Det var en lärares kommentar om den nya skolplattformen i Stockholm som fanns vid plats när skolorna drog igång på hösten.

Och även om plattformen nu fungerar bättre internt enligt Stockholms stad så är svarstiderna för vårdnadshavarna väldigt långa vilket leder till att kommunikationen mellan skolan och hemmen fungerar dåligt.

Så vad var det som gick fel då? Det fungerade på teststadiet säger Christer Forsberg, biträdande it-direktör på Stockholms stad till CS.

– Felet från början var att startsidan hanterar information från flera bakomliggande system. Så länge belastningarna varit låga har inte svarstiderna observerats, så det var inga problem under testerna. Det var först när vi gick live med det inför höstterminen 2018.

Hittills har hela kalaset kostat 675 miljoner kronor, men det är under budgeten som ligger på 695 miljoner.

Linus Torvalds paus

Det är inte bara teknik som kan haverera - ibland lever vi människor inte upp till våra egna och andras förväntningar. Linux skapare Linus Torvalds tog konsekvenserna av det och gick officiellt ut och meddelade att han skulle ta en paus i mitten av september.

Han förklarade pausen med att han konfronterats av flera medlemmar i Linux utvecklingsgrupp om hans ”livslånga emotionella oförstående. Mina flippade attacker i e-post som varit oprofessionella och opåkallade. Speciellt när det blev personligt. I min strävan efter en bättre patch tyckte jag att det kändes riktigt. Nu vet jag att det inte var okej, och jag är uppriktigt ledsen.”

I slutet av oktober var han åter tillbaka som ledare för utvecklingen av Linuxkärnan.

Offentliga sektorns e-leg tog stopp

Nu i höst var tanken att Efos, e-identitet i offentlig sektor, skulle börja införas. Då hade startdatumet redan skjutits upp två gånger.

Men den här gången stoppas projektet, som drivs av Försäkringskassan och Inera som ägs av Sveriges Kommuner och landsting och just utvecklar gemensamma digitala lösningar. Ingen ny tidsplan presenteras. I stället ägnas krafterna nu åt att uppdatera den tidigare lösningen som vården använder, Sithsplattformen, så att i princip alla de centrala delarna i Efos-regelverket läggs in där.

Samtidigt pågår förhandlingar mellan Försäkringskassan, Inera och Secmaker som ska leverera den nya e-legtjänsten och även mellan Inera och Telia kring uppdateringen av Siths.

Enligt Petter Könberg, chef för it-avdelningen på Inera, påverkar stoppet varken myndigheterna eller vården särskilt mycket.

För Secmaker som står för den nya tjänsten dröjer däremot intäkterna som ligger i storleksordningen 25 miljoner per år till att börja med.

Men Petter Könberg har gott hopp om att det löser sig – ”vi har ett bra samarbete med Försäkringskassan och med leverantören. Vi skriker inte åt varandra och jag ser inget scenario där våra användare blir negativt påverkade”.

Sugen på en AI-pizza?

Ja, vem vet – kanske förtjänar det här inte ens att vara med bland det som gått snett under året, kanske är det en pizzainnovation i världsklass.

Men faktum är att resultatet när AI fått agera pizzabagare inte låter särskilt lockande. MIT-studenter matade AI:n med pizzarecept från matbloggar och pizzabagaren Tony på Crush Pizza i Boston bakade det som AI:n sedan föreslog.

Favorit blev den något udda kombinationen av räkor, sylt och italiensk korv. En annan kombination som föreslogs var sötpotatis med bönor och brieost eller blåbär med spenat och fetaost.

En gissning är att det dröjer innan AI-pizzor slår igenom på bred front.

Otroooligt försenad uppdatering

Den 2 oktober i år släppte Microsoft den nya versionen av Windows 10 – kallad 1809. Men bara fyra dagar sedan drogs den in och alla som laddat ner den diskavbildningen uppmanades att kasta den.

Orsaken var en bugg som visserligen bara drabbade en hundradels procent men som var ödesdiger eftersom den raderade användarens filer, speciellt i dokument- och bildkatalogerna. Drabbade uppmanades vända sig till Microsofts support för att få hjälp att om möjligt återställa filerna.

Trots att Microsoft meddelade i slutet av oktober att buggen var fixad kom ingen ny version annat än till en begränsad skara inom Windows Insider, en grupp frivilliga som testar nya utgåvor av Microsofts program innan de släpps till allmänheten.

Och tur var väl det för det upptäcktes fler buggar – exempelvis en bugg som skrev över filer om användaren drog en fil från ett zip-arkiv till en katalog där en fil med samma namn redan fanns.

Först den 12 november rullades den nya versionen ut igen.

Skrämmande skratt

I mars kom rapporter om att Amazons röstassistent Alexa plötsligt och oförklarligt hade gett ifrån sig ett obehagligt skratt hemma hos människor. Många blev skrämda och kopplade ur röstassistenten.

Enligt Amazon handlade det om att frasen ”Alexa laugh” liknar en hel del andra uppmaningar men att assistenten missförstår och tror att det är just skratta som är uppdraget. För att förhindra det kusliga skrattandet ändrade Amazon den fras som krävs för att få Alexa att skratt till ”Alexa, can you laugh?” och lade också in svaret ”Sure, I can laugh” innan skrattet kom.

Oväntad hackare

Boende på Värmdö har haft upprepade problem med sitt bredband. Orsaken? Hackspettar.

När de hör surret från ledningarna så tror de att det är insekter och försöker komma åt dem. För tidningen Nacka Värmdöposten berättade bredbandskunden Mikael Aksamit att han och teknikerna har sett hur hackspettarna nästan omgående, under pågående reparation, hackar sönder den tjocka fiberdukten för att slita upp de små sugrören med fibern i.

– Det spelar ingen roll att reparatörer kommer ut och lagar ledningarna. All annan infrastruktur här ute, el och vatten, är nedgrävd. Som jag ser det är det enda sättet att få ordning på det hela.

Telia uppgav för Aftonbladet att de skulle ta itu med problemet.

Bra på att spela – och fuska

När AI är inblandat är det svårt att säga om något gått snett eller bara blivit på ett visst sätt. Men frågan är om det verkligen är meningen att det är fusk som AI ska excellera i.

För det var det som hände när några forskare vid Freiburgs universitet lät sin AI spela det klassiska Atarispelet Q*bert. AI:n lyckades själv klura ut ett sätt att lura systemet – inte genom att se källkoden utan att känna sig fram. Precis som en människa utan förkunskaper skulle gjort.

Så frågan är – blir AI mer skrämmande när den gör som vi gör? Och är det ett projekt som går snett när den beter sig som en människa?

Juridisk teknikalitet stoppade upphandling

Knappt fyra månader efter att Stockholms läns landsting dragit igång megaupphandlingen av ett nytt vårdinformationssystem så fick man dra i nödbromsen. Upphandlingen avbröts på grund av något som beskrevs som en ”juridisk teknikalitet”.

Innovationslandstingsrådet Daniel Forslund (L) förklarade att när alla anbud öppnats så insåg man att det fanns ett kriterium med som var tvetydigt.

– Den typen av risker kan vi inte ta i den här typen av upphandling.

14 dagar efter stoppet startades upphandlingen om. Landstinget har klubbat en budget på 2,2 miljarder kronor och har som målbild att teckna avtal under andra halvåret 2019 och enligt Daniel Forslund låg både budgetram och tidsram fast trots den juridiska missen.

