Vi har tidigare skrivit om Stockholms stads skolportal som kritiserats hårt, inte minst i samband med när höstterminen startade i augusti. Och problemen är långt ifrån över. Initialt var det främst frustrerade lärare som beklagade sig kring problemen att hantera sina ärenden via skolplattformen.

Den interna delen verkar ha förbättrats något om man ska tro Stockholms stad, men att portalen fortfarande väcker frustration är tydligt.

I dagsläget är det dock främst föräldrar som tvingas stånga huvudet in i en trög plattform. Omdömen som ”extremt långsam” och att det är allmänt svårnavigerat kombinerat med det faktum att lärarna instruerats att kommunicera via skolplattformen istället för via mejl gör att det saknas en hel del för att kommunikationen mellan skola och vårdnadshavare ska fungera smärtfritt.

Christer Forsberg, biträdande it-direktör på Stockholms stad, är högst medveten om all kritik som skolplattformen har fått under hela hösten, men säger att det går åt rätt håll.

– Det jag har fått in nu är att det är väldigt långa svarstider när vårdnadshavare ska logga in. Rent tekniskt ser vi att det är den sista biten som vi behöver låsa upp, säger han.

Hur gör ni det?

– Vi har en teknisk lösning framtagen som testades i förra veckan som vi tror ska lösa den problematiken. Den gör det i tester men vi måste få ut den live också. Det rör sig om en cachelösning som i testerna har kortat svarstider från 10 sekunder och uppåt ner till en sekund. Det är väldigt viktigt att kommunikationen med vårdnadshavare fungerar.

Kommer det att funka nu då?

– Det vi måste göra först innan vi släpper loss lösningen är att verifiera att cachelösningen inte ställer till andra problem med e-tjänsterna. Vi kommer att ha ett internt verifieringsmöte den här veckan och vår förhoppning är att det ska vara på plats senast till vårterminen 2019.

Stockholms stad hoppas att skolportalen ska släppas i ny version senast till vårterminen 2019.

Huruvida allt kommer att fungera felfritt när nästa termin drar igång eller ej återstår att se. Att det har varit en utmanande höst för såväl personal som vårdnadshavare i Stockholms skolor råder det ingen tvekan om. Och med facit i hand kan man konstatera att staden hade lite väl bråttom med att sjösätta projektet. På frågan om vad som gick fel från början svarar Christer Forsberg att det funkade bra på teststadiet. Sedan var det den lilla detaljen att plattformen skulle användas också.

– Felet från början var att startsidan hanterar information från flera bakomliggande system. Så länge belastningarna varit låga har inte svarstiderna observerats, så det var inga problem under testerna. Det var först när vi gick live med det inför höstterminen 2018.

Hur mycket har projektet kostat?

– Det är samma summor som vi har kommenterat tidigare. 675 miljoner kronor kommer det att landa på. Vår budget låg på 695 miljoner, så vi går inte över den budget som kommunfullmäktige har fastställt.

