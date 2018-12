De klassiska it-jättarna famlar alla efter sin givna plats i det nutida it-landskapet. Oracle är ett tydligt exempel, där molnet tar allt mer plats, men där man tack vare, eller på grund av, sin roll som det lite dyrare men trygga alternativet fortfarande har större del av intäkterna i on prem-världen än från molnet.

– Vi är som en supertanker. Vi rör oss stabilt i en strategisk riktning. Det här är en resa som började för tio år sedan och i princip alla våra delar har förflyttat sig mot en subscriptionmodell. Applikationsdelen är det som går snabbast just nu och vi fortsätter bygga. Man kan säga att PaaS och IaaS är botten i vår SaaS-tjänst, och vi har helheten till skillnad från våra konkurrenter, med middleware, databaser och server/storage, säger Carl Frögelius, vd på Oracle Sverige.

Om han ska nämna de tre främsta konkurrenterna idag är det Microsoft, AWS och SAP. Och den stora utmaningen är som för många andra bolag att lägga om verksamheten så att kunderna betalar en prenumeration för det man använder istället för den klassiska affären med dyra licenser, vilken Oracle länge har varit den tydligaste symbolen för. Och Carl Frögelius slår även ett slag för hur kunderna gärna köper databas som tjänst.

– Vi har en stor installerad bas som mer och mer börjar flyttas till molnet. Databaser används ofta 7-8 timmar per dag. Om man istället bara betalar för det man använder kan det innebära enorma kostnadsfördelar. Vi har pratat om det länge och nu ser vi att det händer, säger han.

Det låter som det kan vara ett tufft steg för er, hur påverkar det era intäkter?

– Det kan man tycka, men köper man det köper man andra tjänster också. Och det är en nödvändighet, det har bara börjat och det kommer att fortsätta.

Vem driver utvecklingen, ni eller kunderna?

– När jag pratar med cio:er så gäller det att hitta fördelarna. Den största drivkraften är att de inte får tillgång till de senaste och bästa produkterna och då måste kunderna ta steget för att följa med i utvecklingen. Många av de nya tjänsterna går inte ens att få som on prem-licens. Det ligger i sakens natur i och med att det är tjänster som driftas centralt och hanteras hos oss. Företagen blir helt enkelt tvingade av marknaden. Ofta ser vi att om inte it erbjuder en tjänst så skaffar verksamheten det ändå, så då gäller det att it hinner med så man inte skapar ännu mer spagetti hos företaget.

Men som sagt. Det går långsamt att få över kunderna till molnet. En förklaring till det är just typen av kunder som har valt Oracle. Det är oftast stora organisationer som är beredda att betala mer för att kunna ställa höga krav på prestanda och säkerhet. Carl Frögelius använder begreppet enterprise grade som en nyckel, och på den skalan ligger hans supertanker i toppen.

– Vi har väldigt hög enterprise grade. Vill man ha något som står och går och har hög säkerhet och högst prestanda väljer man Oracle. Vi har inga halvdana produkter eller produkter med säkerhetshål. Det är sällan våra produkter står ut, men man vet alltid att det är enterprise grade. Det är därför vi har exempelvis CIA, FBI och NSA på scen under Oracle Open World, de har inget emot att associera sig med Oracle.

Läs också:

Google byter molnchef – tar in ny från Oracle

Så utvecklas molntjänsterna 2019 – trenderna att hålla koll på