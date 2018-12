Det är en enorm tillväxt den svenska klockleverantören Daniel Wellington har haft. Företaget startade 2011 och var förra året uppe på en omsättning på 2,5 miljarder kronor. Tillväxten under fjolåret var nästan 40 procent, och de har nu 2000 anställda på tio kontor över hela världen. I år väntas omsättningen landa på över tre miljarder.

Men bakom fronten av klockorna finns en stor utvecklingsverksamhet – som nu består av runt 100 utvecklare – och denna har varit en grundbult i företagets resa.

När Computer Sweden träffar Lezgin Bakircioglu som är global chef över IT Operations på AWS re:Invent i Las Vegas berättar han att försäljningen för företaget sköt i höjden när företaget gick över till en ny molnbaserad miljö 2015.

– Dessförinnan hade vi köpt in all it som en tjänst, då vi inte hade egen utveckling. Vi hade bara en single server i Sverige som körde webb och databas i samma burk. Det fungerade inte för ett globalt bolag, vi behövde snabba leveranser hela tiden, och ju större vi blev desto mer strul blev det.

2015 flyttade de istället ut i Amazon Web Services moln.

– Då märker vi hur online-försäljningen sticker iväg, framför allt i Japan, säger Lezgin Bakircioglu. Det kom från ingenstans. Efter lite analys visade det sig att folk helt enkelt kunde slutföra sina köp utan att webbplatsen tajmade ut. De kunde klicka runt utan att det blev segt. Det var starten för att vi började driva detta själva.

Sedan dess har både it- och molnsatsningen accelererat. De har gått över till att köra i princip helt serverlöst.

– Det ger en sådan enorm kostnadsbesparing att köra serverlöst, att slippa skala och drifta, och vi betalar bara för det vi använder. Dessutom förenklar det för utvecklarna och IT Operations kan fokusera på att bli experter på de olika AWS-tjänsterna i stället.

Ni har över 100 personer på utvecklingssidan, det är ganska mycket för ett färskt företag som inte har teknik som kärnverksamhet?

– För att göra en icke-teknisk klocka så är det klart att vi har väldigt många utvecklare. Men vi måste bygga saker för den hastighet som affären kräver. Vi har 300 butiker, en stor e-handel och 2000 anställda som behöver support.

– För att stötta ett företag med så stark global utveckling ska kunna växa måste man jobba väldigt, väldigt smart. Tekniken är en stöttepelare för att få verksamheten att växa och vi är i framkant när det gäller retail med till exempel våra snart tre års erfarenhet av serverlös utveckling och Docker i produktion i över tre år.

Och för att fortsätta jobba för verksamheten testar it-avdelningen på Daniel Wellington en mängd nya funktioner, som internet of things och maskininlärningsverktyget Sagemaker.

– Vi använder IOT-verktyg för att mäta till exempel temperaturen på alla våra lager globalt, stabilitet i temperatur och luftfuktighet samt hämta in detta till vårt data warehouse för att korrelera mot andra datakällor. Dessutom använder vi IOT för till exempel hantering av material i skärmarna. Men vi har också testat och byggt saker med den nya maskininlärningskameran Deeplens.

De använder även till exempel bildigenkänning, där de byggt en app för att snabba på returflödet.

– Det går väldigt snabbt att komma igång med de här verktygen, säger Lezgin Bakircioglu. Från att de släpps är det bara sätta igång och labba, det finns ingenting som hindrar en. Det är lika villkor för alla.

