Om man ska sammanfatta förvärvsåret 2018 ur it-perspektiv är det lämpligt att börja med årets största köp. Beskedet om att IBM väljer att slanta upp 34 miljarder dollar för Red Hat kom överraskande i oktober, men följer samtidigt en tydlig trend där open source-världen cashar in och verkar hetare än någonsin.

Totalt gjordes förvärv för över 500 miljarder kronor under året. Utöver IBM-Red Hat så var Microsofts 7,5 miljarder dollar-förvärv av Github något som stack ut. Men dessutom köpte Salesforce Mulesoft för 6,5 miljarder dollar, och Adobe köpte Magento för 1,6 miljarder dollar. Och under sommaren köpte EQT upp Suse för 2,5 miljarder dollar. Och som kronan på verket slogs Cloudera och Hortonworks samman i en affär värderad till 5,2 miljarder dollar.

Men det var inte bara i öppen källkods-världen som plånböckerna var öppna. De klassiska it-jättarna fortsatte handla sig mot skyarna. Exempel på det är att SAP köpt Qualtrics för 8 miljarder dollar och Callidus Cloud för 2,4 miljarder dollar, och HPE har lagt miljardbelopp på att köpa in kvartetten Cape Networks, Red Pixie, Plexxi och Bluedata. Och i årets slutskede blev det också klart att IBM säljer mjukvara i massor, inklusive Notes till indiska HCL.

Här hemma i Sverige då?

Två av de största affärerna har varit när teleoperatörerna öppnat ett fönster mot tv-världen, med Tele2:s köp av Com Hem i januari och Telias köp av Bonnier Broadcasting i somras.

En annan operatörsjätte som agerat i Norden är Orange som numera äger Basefarm. Och dessutom kom en nyfusionerad spelare till driftscenen är EQT-sammanslagna Candidator DGC. Och det flitigaste biet som verkligen varit på drift under året är Telecomputing som köpt in de tre svenska bolagen Excanto, Lanteam och Ibiz som komplement till den norska trio som köpts in Keystep, 99X och Digisys.

Bland de nordiska konsultjättarna har Tieto fortsatt köpa svenskt, i duon Nsec och Meridium, och Evry har köpt Findwise.

Och så blir de klassiska svenska b2b-återförsäljarna färre men större. De två stora affärerna där under året var Addpros köp av ITF och sammanslagningen av stora delar av Office IT-Partner, Zetup och Dicom. Dessutom har Dustin fortsatt köpa och köpa, där beslutet att satsa nederländskt med rekordförvärvet Vincere Groep är det som sticker ut mest.

