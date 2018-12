”En riktig smällkaramell så här i juletid.” Så beskriver Katrineholms kommunalråd, Göran Dahlström (S), den nya affären med AWS.

I april förra året köpte AWS 70 000 kvadratmeter mark för 20 miljoner kronor och bara förra veckan invigdes en första datahall.

Den här gången handlar det om 210 000 kvadratmeter och minst tre datahallar till, det framkom på en presskonferens från Katrineholms kommun. AWS betalar 52,5 miljoner kronor vilket motsvarar 2,4 miljoner kronor per hektar.

Som jämförelse betalar Microsoft 1,3 miljoner kronor per hektar för de 130 hektar mark företaget förvärvat i Gävle och Sandviken.

Sammanlagt innebär det att AWS nu äger mark motsvarande 40 fotbollsplaner i Katrineholm.

Och det här är en stor och viktig affär för kommunen understryker Göran Dahlström.

– Det handlar om många jobb – väldigt många jobb under byggprocesserna då det krävs många anställda och underentreprenörer under lång tid. Hundratals miljoner investeras nu under många år framöver och det kommer att dra hit välutbildade och högavlönade personer.

Placeringen är vald med omsorg förklarar han – det handlar om att logistiken blir enklare genom att man placerar datahallarna intill varandra.

– Det är ju också så att man siktar på hela Norden härifrån.

AWS invigde i dagarna också datahallar i Eskilstuna och Västerås.

