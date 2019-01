Försäljningen av smartphones var en trist historia under fjolåret – och inte mycket talar för att det blir bättre under 2019.

Året har inletts med ett par varningssignaler från de stora smartphone-tillverkarna: Apple, Samsung och LG Electronics. Nu kommer ytterligare en rapport som indikerar att 2019 blir ett trist år på smartphone-fronten.

Analysföretaget Trendforce, som mäter produktionen av smartphones, tror att denna går ner med 3,3 procent – men om det vill sig illa kan nedgången bli så stor som fem procent under året, enligt en ny rapport (den största osäkerhetsfaktorn är handelskriget mellan USA och Kina). ”Bristen på banbrytande funktioner och specifikationer har gjort konsumenter mindre aktiva”, uppger företaget i rapporten.

Leif-Olof Wallin, som är telekomanalytiker på analysföretaget Gartner, tror att 2019 blir ett år där försäljningen planar ut och utanför utvecklingsmarknaderna är det mest ersättningsförsäljning – och skälet till detta är att nyheterna i de nya modellerna inte är tillräckligt stora.

– Lanseringarna av nya smartphones brukar ske sista veckan i februari, under Mobile World Congress i Barcelona, men vi har i dag ingen anledning att tro att det släpps någon direkt superspännande hårdvara. Vi tror att innovationen kommer att vara runt appar och tjänster, precis som det varit de senaste två-tre åren.

– När det gäller enheterna blir de lite bättre: Lite bättre skärm, lite mer cpu, lite mer minne och någon mer sensor, men på det stora hela har formfaktorn stabiliserats.

Wallin säger att mobilbranschen blivit lite som bilbranschen, en mogen bransch med långa serier och försiktiga modifieringar för att användarna ska känna igen sig.

– Om man ser till toppnivån så var det länge sedan det kom en ny hårdvara med wow-faktor där åtminstone jag kände suget att en sådan måste jag ha. Marknaden för smartphones i Nordamerika, Europa och mogna marknader i Asien har blivit ersättningsmarknader. Man byter inte för att det kommer en ny enhet utan när den gamla blir för slö eller skadad.

Det här året väntas bli det år då de första 5g-mobilerna och även vikbara mobiler dyker upp på marknaden, men inte heller de kommer att innebära något lyft för den totala försäljningen, tror analytiker. Roberta Cozza, telekomanalytiker på Gartner, säger:

– Även om 2019 blir ett viktigt år för forskning och utveckling, och för att testa olika 5g-tekniker, så är det inte troligt att 5g kommer att finnas i mobila enheter i några större volymer förrän 2020. Och när det gäller vikbara mobiler så kommer dessa att vara dyra och det tar också tid för leverantörerna att bygga ett starkt ekosystem av programvara. Det gäller att få med utvecklare att skapa attraktiva och innovativa användarupplevelser runt vikbara smartphones.

Nästa år tror dock Roberta Cozza att det säljs runt 65 miljoner 5g-mobiler i världen.

Vissa märken väntas dock gå bättre än andra under 2019. Trendforce, som alltså mäter produktionsnivåerna, pekar på att Huaweis under fjolåret ökade med 30 procent jämfört med 2017. Analysföretaget tror att den kinesiska leverantören under det nya året etablerar sig som näst största tillverkare och därmed puttar ner Apple till en tredjeplats. Dock kan företaget påverkas av det hotande handelskriget mellan USA och Kina, skriver Trendforce.

Samsung väntas behålla positionen som största smartphone-leverantör i världen.

