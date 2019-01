Efter 34 år som vd och ganska exakt 20 år som börs-vd gjorde Softronics Anders Eriksson häromdagen sin sista dag som vd på det bolag han var med och grundade 1984. Han slutade officiellt på nyårsafton, men den stora avtackningen skedde nu i tisdags, den 15 januari.

– Ja, jag klev ur huset då, så nu känner jag mig pensionerad, säger han och konstaterar:

– Det får ändå anses som ett välförrättat värv. Somliga har ett års värnplikt, andra har 34 år.

Den långa värnplikten började alltså 1984. Från början hade Softronic fem anställda. När Anders Eriksson nu lämnar över rodret till Per Adolfsson handlar det om ett bolag med 460 anställda. Och han kommer definitivt inte lämna helt och hållet.

– Jag blir kvar i styrelsen, och jag är fortfarande största ägare också, säger han.

Anders Eriksson låter också nöjd över att han lyckats få in Per Adolfsson som efterträdare, något som faktiskt var på tapeten redan innan han började som vd på Avega Group, vilket är det uppdrag han kommer närmast från.

– Vi har känt varandra länge. Det är lite knepigt att lämna över ett livsverk. Ska man vara där som en hök eller hur ska man göra? Jag letade efter någon som är erfaren men har många år kvar som aktiv. Jag har sneglat på Per tidigare, men då kom hans tidigare arbetsgivare emellan. Sedan skulle jag tänka om, men jag hann egentligen inte börja tänka innan Tieto köpte Avega och då var jag ganska snabb på avtryckaren, säger Anders Eriksson.

– Det är en av fördelarna med att ha varit länge i en bransch. Man lär känna många och det här var en ganska uppenbar lösning.

Vad ska du göra nu då?

– Just nu ska jag mest ta det lite lugnt. Jag har trappat ner tidsmässigt de senaste åren och byggt en organisation som ska vara mindre och mindre beroende av mig. Det finns mycket att göra. Min fru jobbar där, min son jobbar där, så det finns mycket man behöver ta tag i. Som att ta hand om alla konstiga hus man har köpt. Jag samlar på mig grejer överallt.

Softronic har varit börsnoterat sedan december 1998, det vill säga ganska exakt 20 år innan Anders Eriksson formellt gjorde sin sista dag, och det finns så klart mycket att berätta om det som har hänt under resans gång. På frågan om vad som varit det roligaste är det svårt att få in allt, men in i det sista vill han gärna lyfta sina kunder.

– Generellt är det roligaste de stora affärer som vi har gjort under åren. Vi har alltid varit nära kunderna och agerat i deras intresse, så det har blivit en extremt nära relation med vissa kunder. Jag har inte drivit bolaget för att bli rik utan för att göra bra grejer för kunderna. Ibland har det nästan blivit för personligt, men det har alltid varit viktigt att ha rätt balans, att vara nära men ändå ha en professionell relation. Och det känns så klart väldigt kul att vi kunde kröna allt med att vi av Radar utsågs till det bolag som har nöjdast kunder.

Finns det några mindre roliga saker som hänt, vad har varit det värsta under alla år?

– Det var väl it-kraschen ändå? Dels som fenomen. Dels blottlades alla misstag man gjort. Det positiva var att vi hade gjort färre än många andra och klarade oss ur det. Men det var inte särskilt kul att sparka halva personalstyrkan, men det var nödvändigt av överlevnadsskäl. Och som sagt, kraschen blottlade många misstag, om man hade köpt fel bolag, anställt fel folk, men man lärde sig mycket av det också. Man lärde sig att hantera problem. Det var det positiva i eländet även om det givetvis var jobbigt att gå igenom det.

Och sedan årsskiftet är det alltså Per Adolfsson som styr Softronic-skutan, ett uppdrag han ser fram emot. Och han är så klart glad över att han har varit uppvaktad, och inte minst gillar han det han sett av bolaget under alla år.

– Jag stötte på Softronic redan 1992–1993, så jag har känt bolaget länge, om än på en lågintensiv nivå. Det har aldrig varit det mest marknadsförande eller omskrivna bolaget. Men de har haft långa kundrelationer och ett tydligt fokus på att identifiera vad som händer på den här marknaden, och de har hela tiden lyckats bra med att ligga rätt i tiden och hänga med i alla svängar i den här världen. Det är ett bolag med bra storlek. Det är tillräckligt stort för att göra skillnad, och tillräckligt litet för att bygga nära och bra kundrelationer, säger den nya vd:n.

Läs också:

Softronic ska dra ner trots vinstlyftet

Mer a-kassa för Softronic