Planen var att bolaget ska gå ut med namnet först på måndag men redan idag kan Computer Sweden avslöja att det nya namnet blir Visolit.

– Jag är väldigt nöjd. Jag tror det här blir jättebra, säger koncernchef Terje Mjøs när vi når honom strax efter informationsmötet.

Han är medveten om att namnet kommer att uttalas på olika sätt på svenska och norska. På svenska lär de flesta uttala det som frigolit, det vill säga med betoning på sista stavelsen. Tanken är dock att det ska uttalas ”visollitt” det vill säga med betoning på mittenstavelsen, och som den engelska formuleringen som legat till grund för namnet.

– Det kommer från We solve IT. Det är en konstruktion, men när man uttalar det så säger det vad vi vill göra. Det går också bra ihop med vår tagline ”Every challenge needs a partner”, säger Terje Mjøs.

Som han pratat om tidigare har namnet Telecomputing, ett namn från 1997, passerat bäst före-datum då det påminner lite väl mycket om telefonstolpar.

– Telecomputing, Lanteam, Excanto och alla de andra bolag vi har förvärvat kommer att byta namn på måndag. Det här är en sista viktig del i den förvärvsprocessen, säger Terje Mjøs men poängterar också att Ibiz Solutions inte kommer att byta namn.

Läs också:

Telecomputing köper nytt igen – och fimpar det klassiska namnet

Premiär! Missa inte Branschkollen – nyhetsbrevet för den svenska it-branschen. Teckna en gratis prenumeration här.