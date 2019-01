Det säger han till nyhetskanalen CNBC under World Economic Forum i Davos. Enligt Bill Gates har välgörenhetsorganisationen Bill and Melinda Gates Foundation under 20 år donerat mer än 10 miljarder dollar till framför allt tre grupper: Globala vaccinationsalliansen, Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria samt ”Global Polio Eradication Initiative”.

– Vi anser att det har haft en 20-till-1-avkastning, vilket gör att den investeringen nu är värd 200 miljarder dollar efter 20 år, säger Gates till CNBC. Att hjälpa barn att få leva, få rätt näring och bidra till sina länder - det ger en återbetalning som går bortom vanlig finansiell avkastning.

Bill Gates kallar det ”den bästa investering han någonsin gjort”.

Som en jämförelse nämner Gates att om han hade satsat de här pengarna i S & P (aktieindex över de 500 största amerikanska börsbolagen) så hade den summan över 18 år bara vuxit till 17 miljarder dollar.

