De globala it-investeringarna väntas öka med 3,2 procent procent under 2019 till 3760 miljarder dollar, enligt en rapport från analysföretaget Gartner.

John-David Lovelock, analytiker på Gartner, säger i en kommentar:

– Trots den osäkerhet som råder på grund av lågkonjunktursrykten, Brexit, handelskrig och tullar så är det troligaste scenariot att det fortsätter vara tillväxt i it-investeringarna.

– Men det finns också en hel del dynamiska förändringar, om man ser till vilka segment som driver tillväxt i framtiden. Investeringarna flyttar från mogna segment som mobiltelefoner, pc och egna datacenters till molntjänster och internet of things.

I och med skiftet till molnet så är företagsrelaterad mjukvara det segment som har allra starkast tillväxt. Mjukvara väntas växa med 8,5 procent under 2019 och därefter med ytterligare 8,2 procent 2020 – vilket innebär att det under nästa år säljs mjukvara för 466 miljarder dollar. En allt större del av den här mjukvaran köps in som en tjänst, så kallad software as a service.

It är inte längre bara en plattform som organisationer kan köra sin verksamhet på, utan det är motorn som driver verksamheten, konstaterar John-David Lovelock.

Läs mer

Elektronikjättar flyttar huvudkontor från Storbritannien på grund av Brexit

Staten ökar takten i digitaliseringen – här är vårens hetaste storaffärer