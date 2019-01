I oktober 2015 presenterades den gigantiska affären där Dell slantade upp 67 miljarder dollar för EMC. Nu lite drygt tre år senare har de båda bolagen börjat hitta hem hos varandra, och i Sverige har man fått upp ångan rejält under det senaste året. Det säger vd Stefan Alariksson, när han tar emot på det som numera är ett ganska överbelamrat svenskt huvudkontor i Solna.

Han säger att det senaste året har varit fantastiskt för den svenska organisationen, och konstaterar att mycket beror på att bolaget har fått ihop helheten av alla de tidigare beståndsdelarna, där man har allt från datacenter till skrivbordet med säkerhet och annan mjukvara som viktiga komponenter. Och det har drivit på utvecklingen i de projekt som Dell EMC Enterprise driver kring självkörande bilar, retail, inom tillverkningsindustrin samt inom bank och finans. Ett annat område som gått starkt framåt är den offentliga sektorn.

– Det är offentlig sektor som står för den största delen av vår tillväxt och verkligen driver våra affärer inom hyperkonvergerad infrastruktur. Det går väldigt starkt framåt och drivs inte minst av de trender som var för ett år sedan, säger Stefan Alariksson och utvecklar:

– Det var en stark trend efter det som hände på Transportstyrelsen. Många organisationer fick upp de frågorna på agendan och många funderade över vad det är som driver it-strategin. Det är otroligt få organisationer, bland både företag och i offentlig sektor, som går till publika molnet som enda strategi. Snarare handlar det om att bibehålla kontrollen för sina beslut.

Och det är där Dell EMC har haft de gladaste dagarna under det senaste året, i datacentret och det man själv kallar hyperkonvergerad infrastruktur, det vill säga när olika produkter samlas i en gemensam infrastruktur, där i princip alla delar idag kan komma från ett och samma bolag.

– Det som driver vår tillväxt är datacentret och det är det som händer nu. Allt fler kommer till ett uppvaknande om att skapa en miljö för framtiden, där man vill modernisera sin infrastruktur och samtidigt bygga en molnmiljö. Allt det börjar i det egna datacentret och i den transformationen har man gått från att se det som delar av ett datacenter till att istället se det som en sammanhållen enhet.

Foto: IDC HPE fortfarande störst på servrar Dell EMC fortsätter knapra in. Tillväxten årligen under de senaste fyra åren är stabil, med 13 procent i värde, och 2 procent i antal enheter. Dell EMC:s marknadsandel är 18 procent. ODM Direct är ett samlingsnamn för leverantörer som levererar servrar under annat varumärke. Här ingår Inventec, Wiwynn, Quanta, Foxconn, Mitac, Gigabyte och Asrock Rack.

Störst och bäst har sedan det som fortfarande är världens största it-affär presenterades varit en väsentlig del i Dell EMC-retoriken. Det gällde när vi pratade med Stefan Alariksson för ett år sedan, och han är inte sen att påpeka det nu heller.

– Globalt är vi störst i alla segment. Den största dominansen i Sverige är på lagringssidan. Jag tror att vi är lika stora som våra fyra närmaste utmanare. Och på servermarknaden är vi marknadsledaren i hälarna, säger han.

För även om man är störst på servrar globalt är man fortfarande efter HPE i Sverige, trots att Stefan Alariksson för ett drygt år sedan förutspådde att man skulle gå om under det kommande året. Det löftet står han förvisso fast vid, men han vill inte ange någon tidpunkt den här gången.

– I Sverige har vi en liten bit kvar, men väldigt snart kommer vi att gå om. Jag vill inte utlova exakt när det blir.

På pc-sidan är man inte heller störst i Sverige, utan där har man såväl HP som Lenovo framför sig. Det visar IDC:s siffror. Men vad de också visar är att tillväxten i värde är större än tillväxten i antalet sålda pc, så om man mäter den svenska marknaden i värde så ökar Dell, och det är högst medvetet.

– Sverige är en kräsen marknad. Vi har valt att satsa på premiumsegmentet. Vi behöver inte vara den största volymleverantören utan vi vill ha en hållbar närvaro med en stark marknadsposition, säger Stefan Alariksson och skickar en liten pc-känga mot sina rivaler.

– Vi är inte ute efter affärer där vi hyr marknadsandelar från ett år till ett annat och vi är inte heller här för att dumpa billiga maskiner och sedan bara låta det vara. Vi har inga plötsliga krigskassor som kommer in bara för att ta en marknadsandel i Sverige.

Bolagets svenska framfart under det senaste året har inte minst märkts på personalsidan. Under det senaste året har nästan 100 nyanställda kommit in till it-jätten, som nu börjar prata om att leta nya lokaler. Men det får gärna vara i närheten.

– Det här är en bra lokation. Det är nära motorvägen, och nära Arlanda. För oss som har gäster som kommer hit är det en livsnerv med närhet till flygplatsen, säger Stefan Alariksson och konstaterar att antalet anställda i Sverige idag är knappt 400, att jämföra med knappt 300 för ett år sedan.

– Det som är roligt är att vi inte bara har exploderat i vårt produkterbjudande. Vi har en ambition av att vara helhetsleverantör av infrastruktur och dessutom har vi ambitionen att jobba med alla kunder. Idag har vi en organisation som kan möta alla kunder i Sverige, från konsumenter och enmansföretag till de största företagen.

Och det speglar sig också i att bolaget har rekryterat brett. Viss rekrytering har skett från konkurrenter som till exempel Netapp, men en hel av förstärkningen har man plockat direkt från skolbänken.

– Vi rekryterar många seniora personer för att möta behovet kring de stora komplexa affärer vi gör på Enterprise-sidan, men vi anställer även många direkt från högskolan. Sedan rekryterar vi nog mer från återförsäljarsidan än från konkurrerande tillverkare. Det ligger i vårt DNA att vara nära slutkunderna. Det är en av hörnstenarna i vår strategi. Att vi gärna träffar kunderna tillsammans med våra partner. Vi är fortfarande besatta vid slutkundskontakten.

Läs också:

Ett år efter megaaffären – nu ska Dell bli störst

Dell köper EMC för 550 miljarder kronor – största it-affären någonsin