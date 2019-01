En trasig skärm på mobilen brukar innebära att man får lokalisera närmaste reparatör, som oftast är en mindre aktör som utöver reparationer även säljer mobilskal och andra tillbehör. Men floran av mobilreparatörer som vuxit fram under de senaste åren ser nu ut att få rejäl konkurrens.

Tidigare i veckan meddelade Teknikmagasinet att man vill satsa stort på att erbjuda service till trasiga mobiler. Och de är inte ensam kedja om att blicka ditåt.

På Media Markt vill man också ta ett helhetsgrepp om mobilmarknaden. Från och med imorgon, den 1 februari, kommer man erbjuda sina kunder möjligheten att reparera spruckna mobilskärmar och byta batteri i samtliga varuhus. Sedan tidigare har kedjan haft de tjänsterna i butikerna i Länna, Högsbo och Gallerian i centrala Stockholm.

Media Markt beskriver satsningen som en del av det koncept där man vill erbjuda kunderna ett antal olika tjänstelösningar både före, under och efter köp.

I de tre butikerna som redan varit igång med mobilfixande har man jobbat tillsammans med M- Care. I övriga varuhus kommer Media Markt att sköta tjänsterna i egen regi. Utöver batteribyte och byte av sprucken skärm ska man också kunna diagnostisera mobilen. De innebär att med hjälp av ett diagnostiseringsverktyg antingen hitta fel, eller ta reda på i vilket skick mobilen är om man skulle vilja sälja den på andrahandsmarknaden.

– I och med att vi använder våra mobiler mer och mer ökar också risken för att tappa dem i marken eller att batteriet laddas ur snabbare. Istället för att lägga en mobil med sprucken skärm eller uttjänt batteri i byrålådan kan man förlänga livstiden på den genom att laga den. Eller varför inte laga en som redan ligger i byrålådan, det kanske finns någon annan som kan få användning för den, säger Joel Gustafsson, ansvarig för Customer Service & Solutions på Media Markt.

Och på Elgiganten filas det också för fullt på utvidgad mobilservice. Men här är inte fokus bara mobilerna utan mer att man ska satsa på att kunna vara auktoriserad verkstad för olika varumärken, där Apple varit först ut.

– Vi ser ett växande behov hos kunderna av snabb hjälp och service av sin hemelektronik och då främst för mobiltelefoner och datorer och här har vi en viktig roll att fylla. Just nu erbjuder vi in store repair i varuhusen på Kungsgatan i Stockholm och i Täby, där kunderna kan lämna in samtliga Apple-produkter för service oavsett problem. Vi kommer att rulla ut servicekonceptet till ytterligare sju varuhus under året, där vi prioriterat utrullningen efter behov på den lokala marknaden, säger Jessica Wallin, kommunikationsansvarig på Elgiganten och utvecklar:

– Vårt servicekoncept bygger på att vi ska vara auktoriserad verkstad, det vill säga godkända av leverantörerna, så att produktens garanti fortsätter att gälla även efter service. Det innebär till exempel att varje enskild servicemedarbetare ska genomgå adekvat utbildning för auktorisering och att samtliga reparationer görs med originaldelar.