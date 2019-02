Smartphoneförsäljningen i världen har minskat fem kvartal i rad, vilket gör förra året till ”det värsta någonsin” i smartphonehistorien. Detta enligt en ny undersökning från analysföretaget IDC. De totala volymerna minskade med 4,1 procent under året till totalt 1,4 miljarder levererade enheter.

Och situationen förvärrades under året, till exempel minskade försäljningen med 4,9 procent under fjårde kvartalet – och situationen väntas inte bli bättre i år. ”I och med att utmaningarna på marknaden består under första kvartalet 2019, så är en fortsatt minskning det här året en sannolik”, uppger IDC i rapporten.

En annan analysfirma som vår amerikanska systersajt Computerworld talat med, IHS Market, har också publicerat sina försäljningssiffror nu i veckan. Och deras siffror för fjärde kvartalet är ännu dystrare än IDC:s. Där minskade de globala leveranserna under fjärde kvartalet med 5,7 procent. Dock var deras siffror för helåret bättre än hos IDC, då de pekar på en årlig minskning på 2,4 procent till 1,4 miljarder enheter under 2018.

Förklaringarna till minskningen varierar. Bland annat talas det om längre ersättningscykler för smartphones, om politisk och ekonomisk osäkerhet och en växande frustration hos konsumenter över hela tiden stigande priser.

När Computer Sweden för ett par veckor sedan talade med Gartners telekomanalytiker Leif-Olof Wallin pekade han också på att nyheterna i de nya modellerna inte är tillräckligt stora.

– Lanseringarna av nya smartphones brukar ske sista veckan i februari, under Mobile World Congress i Barcelona, men vi har i dag ingen anledning att tro att det släpps någon direkt superspännande hårdvara. Vi tror att innovationen kommer att vara runt appar och tjänster, precis som det varit de senaste två-tre åren.

– När det gäller enheterna blir de lite bättre: Lite bättre skärm, lite mer cpu, lite mer minne och någon mer sensor, men på det stora hela har formfaktorn stabiliserats.

Något som kan blåsa liv i smartphone-marknaden är att både 5g-mobiler och vikbara enheter väntas äntra marknaden senare under året, men kostnaden för de här telefonerna väntas vara höga.

Ryan Reith, som är analytiker på IDC, säger till Computerworld att smartphone-marknaden är ”bedrövlig” just nu.

– Förutom ett par snabbväxande marknader som Indien, Indonesien, Sydkorea och Vietnam så har vi inte sett särskilt mycket positiv aktivitet under 2018.

Apple var en av de leverantörer som drabbades hårdast av minskande försäljning under fjolåret, de gick ned med 11,5 procent under fjärde kvartalet trots att de lanserade tre nya Iphone-modeller. För helåret gick Apples försäljning ner med 3,2 procent. Apple är inte ute ur matchen, men att de sannolikt inte har någon 5g-mobil på banan 2019 innebär att deras ekosystem måste förstärkas och vara mycket framgångsrikt under 2019. ”Det kommer inte att bli enkelt, men om någon kan göra det så är det Apple”, skriver IDC i sin analys.

Samsung tappade 5,5 procent av försäljningen under fjärde kvartalet, vilket innebar att den totala försäljningen landade på 70,4 miljoner enheter. Det räckte för att behålla förstaplatsen, men de tappade marknadsandelar till 18,7 procent. Samsung har meddelat att de ska släppa just en vikbar smartphone under året. Företaget kommer också att lansera Galaxy S10 nästa månad, den flaggskeppsmobil som de hoppas ska bryta den negativa trenden för företagen.

Däremot firar Huawei triumfer med sin Honor-line, konstaterar IDC. Den kinesiska leverantören ökade försäljningen under fjärde kvartalet med 43,9 procent och har 16,1 procent av den globala marknaden. Också Huawei väntas presentera en vikbar smartphone under Mobile World Congress i Barcelona i februari.

