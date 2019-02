I maj ifjol berättade Hemköp om sin stora satsning på digitala kvitton och därefter svarade City Gross med att man slutar med automatisk utskrift av kvitton.

De stora drakarna Willys, Coop, Ica och Lidl var dock lite segare i starten och berättade att man givetvis tittar på det men ville inte ange något exakt datum för när de skulle kliva in på den digitala kvitto-scenen.

– Willys kommer också att ha digitala kvitton, men de kommer göra på ett lite annorlunda sätt. Exakt när vet vi inte just nu, de tittar på det tekniska. Det blir förhoppningsvis under hösten, och i sämsta fall under nästa år, sade Axfoods presschef Claes Salomonsson till Computer Sweden då.

Och utfallet i den utsagan blev alltså “i sämsta fall” för det var nu under januari som Willys valde att haka på Axfood-kollegan Hemköp och de andra livsmedelskedjor som erbjuder digitala kvitton.

Även om Willys var med redan under Hemköps förra test så har man valt att göra en ny Sifo-undersökning under januari 2019. Resultatet visar att 31 procent av svenskarna föredrar att få sitt kvitto digitalt. Och idag meddelar kedjan att man alltså är igång med att erbjuda digitala kvitton.

– Digitala kvitton är efterfrågat både hos våra kunder och medarbetare. Det blir enklare för kunderna och vi kan spara både på papper och miljön, säger Thomas Evertsson, vd på Willys.

Precis som tidigare undersökningar är det stora skillnader vad gäller inställningen till kvitton när man handlar mat utifrån ålder. 36 procent av personer mellan 16–34 år svarar att de aldrig eller mycket sällan vill ha ett kvitto, medan motsvarande andel bland 56–79 åringar är 16 procent.

