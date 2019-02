Digitaliseringen har skadeskjutit de fysiska butikerna. Vi har nått det som kallas peak butik och den mesta tillväxten sker i dag i näthandeln när det gäller sällanköpsvaror.

Men innebär det att det bara är att lägga ner då? Nej, det tror inte Anna Bergare, affärsutvecklare på H&M Laboratory som arbetar just med att försöka hitta roller för den framtida butiken och som i veckan talade vid Microsofts event Enabling the retail sector in Sweden.

– Butikerna är utmaningen för traditionella detaljhandlare – men också styrkan. Och för att vi ska vara intressanta måste vi bli mycket tydligare med vad vi står för och förstå vad kunderna har för drömmar, säger hon.

I dag är det stora e-handelsplattformar som Amazon och Alibaba som dominerar modemarknaden.

– H&M:s styrka har alltid varit vår produktbredd, samma sak med varuhusen. Men nu kan de stora plattformarna erbjuda ett ännu större sortiment digitalt.

Anna Bergare, affärsutvecklare på H&M Laboratory.

Så hur ska man hitta ett sätt att konkurrera? Jo, det handlar om att faktiskt hitta en roll för butiken i pusslet. Även de digitala jättarna har insett det och prövar på att öppna även fysiska butiker.

– Det som fysiska butiker har som inte digitala kan erbjuda är det mänskliga, säger Anna Bergare.

För att testa vägen framåt har H&M Laboratory stöpt om H&M:s butik vid Karlaplan på Östermalm i Stockholm för att bättre passa kunderna och passa in i det nya digitala mönstret. Testbutiken var klar för ett drygt år sedan.

– Det pågår en massa olika butikstester så den vi gör med Laboratory är bara en liten del i det hela – men vårt mål är att hitta många olika delar av det vi gör som vi kan injicera in i andra butiker.

Det handlar inte om att ösa in teknik i butiken, att sätta på kunderna VR-hjälmar eller andra spektakulära trick för att locka. I grunden handlar det om att använda sig av dataanalys för att ta reda på vilka kunderna är.

– Den som lyckas att med avancerad analys på djupet förstå sina kunder, den är hemma, säger Anna Bergare.

När det gäller testbutiken vid Karlaplan såg man att kunderna upplevde butiken som rörig och att personalen ofta fick ägna sig åt att försöka ta reda på om de varor som kunderna sökte fanns inne.

I dag har man dragit ner på densiteten i butiken.

– Vi visste så mycket om kundgruppen att vi kunde ta bort 40 procent av varorna. Samtidigt har vår personal kunnat gå från att vara mer eller mindre logistikpersonal till att bli mer av stylister. Vi har inte bara ökat försäljningen i butiken utan också online för hela Östermalm.

Och just att erbjuda mer service tror Anna Bergare är en viktig del i framtidens butiker.

– Tidigare har det ju handlat mycket om att effektivisera men nu ser vi att riktigt god service är avgörande, säger hon.

Även Clas Ohlson ser sina butiker som viktiga framåt trots att de inte står för företagets tillväxt alls längre, enligt Sverigechefen Fredrik Uhrbom som också talade vid eventet.

– Vi tror ändå att det är bra med ett butiksnät. Det är svårt att ersätta kundmötet digitalt. Och det innebär ju också att vi har 100 lager från söder till norr och kan leverera samma dag till våra e-handelskunder.

Men för att det ska lyckas gäller det att fylla butikerna med mer service. För Clas Ohlsons del handlar det om att bli en naturlig rådgivare för hushållsnära tjänster.

– När badrumsbelysningen slutar funka – ja, då är det Clas Ohlson man ska ringa, säger Fredrik Uhrbom.

Man satsar på sådant som knivslipning i butik, recycling av bläckpatroner och framkallar foton. I Stockholmsområdet har något som kallas Clas Fixare lanserats – det handlar om enkla tjänster inom el, it och smarta hemmet. Det kan också vara montering och vvs-tjänster.

Inte heller Fredrik Uhrbom tror på att man fokuserar på att trycka in teknik i butikerna.

– Jag tror att man ska undvika att låsa sig vid tekniklösningar från början, det handlar om så mycket annat. Vi vet exempelvis att det är viktigt att vår personal säger hej till kunderna – vi skulle sälja 17 18 procent mer om vi sa hej till varje kund. Det behövs inget it-system för det.

