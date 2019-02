I Taxi Stockholms växel arbetar runt 180 personer. På väggarna finns skärmar med olika typer av information som en som visar var alla bilar som är ute befinner sig, om de har kunder och vart de är på väg och en annan där det går att avläsa hur alla de interna systemen mår så att det går att åtgärda om något börjar lagga.

I ett gårdshus sitter avdelningen som arbetar med den digitala utvecklingen – en grupp arbetar med framtiden och en annan med nuet.

Här handlar det om allt ifrån att förbättra appar till kunder som att förbättra tekniken inne i bilarna. De är i dag utrustade med fem simkort som skickar data, karttjänster i realtid från Google och Tomtom, nödknappar som kan användas vid incidenter och kortterminaler som ska klara betalningar av en mängd typer som människor från olika delar av världen använder.

Digitaliseringsavdelningen har bara funnits i några år men nu har den vuxit ur sina lokaler.

Tekniken drivkraften

Vd:n Murat Yigit – som kommer från rollen som cio på bolaget – konstaterar att det inte bara är för nya företag som tekniken står i centrum. Det är teknikens förtjänst att Taxi Stockholm, som snart fyller 120 år, fortfarande är på banan.

– För tio år sedan hade vi runt 1 500 bilar och om vi inte tidigt anpassat oss och legat i framkant tekniskt så hade vi haft dubbelt så mycket bilar i dag, säger han.

Och det är inte en sådan expansion som Taxi Stockholm tänker sig. I stället är målet att ligga stabilt på de runt 1 600 bilar som kör idag och utnyttja dem så effektivt som möjligt – fler bilar i Stockholm är helt enkelt inte hållbart.

– Vi har som en del i vår strategi att inte överetablera oss, att inte vara fler än vi behöver. Det tror vi är klimatsmart, effektiv och ansvarsfullt.

På Taxi Stockholms växel och driftcenter sitter kartor över var alla bilar befinner sig och vart de är på väg.

För att lyckas med att utnyttja bilarna optimalt gäller det att vässa sin förmåga att förutse behovet av taxi vid olika tider och platser. Murat Yigit jämför det med elbolagen.

Det är inte bara kyla som gör att elkonsumtionen går upp – det finns en mängd faktorer och det är svårt att prognosticera dalar och toppar. På samma sätt finns ett behov av att få fram bättre tjänster för att just kunna optimera flottan av tillgänliga bilar.

– Men nu kan vi börja arbeta med andra aktörer på ett sätt som inte varit möjligt tidigare som att exempelvis få tillgång till data om restaurangbokningar för att få en bättre bild över läget på stan. Vi har börjat med det men arbetet är fortfarande i sin linda.

Tittar på öppna datasjöar

Öppna data från samhällsaktörer är en annan källa som han hoppas mycket på.

– Ja, vi tittar på de öppna datasjöar som finns men tyvärr är api:erna som SL, SJ och flyget använder väldigt begränsade. Det är svårt att skriva i datat så det är ett hinder. It takes two to tango, säger Murat Yigit.

I regeringsförklaringen talades det om att införa ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafik – är det något som är intressant för er del att på sikt koppla in er emot?

– Absolut vi ser oss som en del av lokaltrafiken och ser det som att vi kan gifta ihop det genom att erbjuda ”the last mile”. Som vi ser det ska ingen behöva äga en bil.

Murat Yigit ser också andra möjligheter för Taxi Stockholm att maximalt kunna utnyttja sina bilar i framtiden. En idé är att ta vid efter e-handelsleveransen för att få varan ända till dörren.

– Det har sina utmaningar att snabbt leverera produkter till slutdestinationen. Samtidigt kan ju kunderna ge fullmakter åt andra att hämta ut varor och då skulle vi kunna ta hand om det för dem som har svårt att komma hemifrån.

Före Uber med app

Visst har uppstickaren Uber haft en påverkan även om den sett annorlunda ut i Sverige än på andra håll. Ett tydligt tecken på det är att Uber inte egentligen påverkade den svenska taxistrukturen som i en del andra mer reglerade länder.

– I stället gick de in och erbjöd billigare limousiner – det var det segment de hittade här.

Ubers närvaro understryker vikten av att hänga med digitalt men faktum är att Taxi Stockholm var först med en taxiapp konstaterar Murat Yigit.

För i grunden handlar det för Taxi Stockholm om att hitta sådant som kan underlätta stockholmarnas vardag framhåller han.

– Och då gäller det att vi förstår din roll – om du ska ut på affärsresa eller hem till en släkting eller på konsert – och de kriterier du använder. Det är viktigt för att vi som företag ska bli framgångsrika.

