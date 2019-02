Flest myror fick Atea och Advania med tre vardera, där Atea även tog hem årets partner-titeln på HPE-sidan. Årets partner på HP-sidan blev Dustin.

Det nyligen sammanslagna ITF/Addpro fanns också med bland vinnarna för första gången på länge, och man passade till och med på att ta hem två myror när man ändå var på gång.

– Vi sade redan från början i våras att vi bygger branschens dreamteam med fusionen av Addpro och ITF och detta är ett av många tydliga bevis på att våra kunder och marknaden uppskattar vårt initiativ, vårt arbtessätt och våra lösningar till deras verksamheter, säger Addpros vd Nicklas Persson.

Till guldmyregalan för 2018 var man nominerat i hela fem kategorier HP Growth, HPE Growth , HPE Innovation, HP Personal systems och HPE Partner of the year. ITF:s tidigare vd Nicklas Henriksson, numera marknadschef på Addpro, säger att de jobbat länge med HP och HPE länge, inte minst med det de kallar funktionsleveranser. De priser man vann var tillväxtpriset hos båda HP-bolagen.

– Att vi vinner i just dessa kategorierna förvånar inte oss om man ska vara ärlig med tanke på vår tillväxt vi har men vi blir extra glada att det blir uppmärksammat och premierat. Att vi dessutom var nominerade i så många kategorier och framförallt till Årets Partner gör oss både stolta och ödmjuka för det finns många bra kollegor därute i branschen, säger Nicklas Henriksson.

Här är alla vinnarna:

HP

HP Growth – ITF/Addpro

HP Keep reinovating – Evry

HP Personal Systems – Advania

HP Print solutions – Olsonic

HP Strategic deal – Atea

HP Partner of the year – Dustin

HPE

HPE as a service – Advania

HPE Growth– ITF/Addpro

HPE Innovation – Advania

HPE Intelligent edge – IP-Only

HPE Strategic deal – Atea

HPE Partner of the year – Atea