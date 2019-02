Som Computer Sweden avslöjade på måndagen lagrades 2,7 miljoner inspelade rådgivningssamtal till 1177 Vårdguiden på en helt öppen server på internet. Men 1177 är inte den enda verksamheten i läckan. På samma server hos leverantören Voice Integrate Nordic har vi även hittat ljudfiler av andra känsliga samtal.

Det handlar om samtal till Prebus AB – ett dotterbolag till Gamla Uppsala Buss AB som i sin tur ägs av Region Uppsala. Prebus är dels en beställningscentral för regionens sjuktransporter, dels drift av it.

Computer Sweden har inte kunnat räkna totalt antal filer på samma sätt som vi gjorde med 1177 Vårdguiden, men vi har sett att servern hade kataloger med sparade ljudfiler för 2018 och 2019. Enligt Prebus själva tar företaget tar emot runt 2 000 samtal per dag, samtal som till övervägande del rör sjuktransporter. Det antalet stämmer överens med vad vi kunnat se på servern, och innebär att det kan röra sig om över en halv miljon samtal.

Computer Sweden har även i detta fall delvis lyssnat på en handfull samtal för att kunna bestämma samtalens syfte. Av det vi hört ringer privatpersoner inom Region Uppsala till Prebus för att beställa en sjuktransport; de uppger namn och personnummer och de adresser de ska från och till. De som ringer verkar inte lämna uppgifter om sina sjukdomar, men det ligger i sakens natur att de lider av någon sjukdom som gör att de behöver en transport.

Björn Tapper som är it-ansvarig på Prebus säger till Computer Sweden att de inte känt till att samtalen spelas in, och att de aldrig köpt den tjänsten av leverantören Voice Integrate Nordic. Till skillnad från fallet med 1177, där samtalen ska spelas in, har alltså Voice Integrate Nordic i detta fall valt att spela in och spara samtalen på en öppen server utan kundens vetskap.

– Vi har beställt systemet av Voice Integrate för flera år sedan, men vi har aldrig sagt att samtal ska spelas in. Vi har ingen aning om att de spelas in och vi har ingen anledning att spela in samtalen. Vi kan se när samtal spelas upp och vi kan ta ut statistik om väntetider. Vi vill kunna analysera hur lång tid samtal tar och så vidare, men vi vill inte att de spelas in. Det vore bara dumt med tanke på allt krångel med GDPR, säger Björn Tapper.

Tommy Ekström på Voice Integrate Nordic säger till Computer Sweden att inte heller han kan svara på varför samtalen till Prebus har spelats in.

– Jag minns att vi nämnde möjligheten att spela in samtal, men om de säger att de inte beställt inspelning så är det så. Vi har inte kommit överens om att samtalen ska spelas in. Jag har sökt Björn Tapper för att tala om saken, men inte hunnit hittills. Men jag kan tyvärr inte svara på varför dessa samtal har spelats in. Vi är mitt uppe i vår utredning av vad som kan ha gått snett i hela den här historien och vi hoppas att den utredningen ska kunna visa var vi gjort fel.

Kan det vara så att det callcenter-system ni säljer spelar in samtalen ”per default” och att ni inte slagit av den funktionen från början?

– Det är möjligt, jag vet faktiskt inte. Vi får kolla den möjligheten också när vi undersöker var det gått snett.

