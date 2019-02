Det är en av de första gångerna Samsung överhuvudtaget går ut med en försäljningssiffra för den här linjen, skriver nyhetssajten The Verge. Nyheten kom under företagets event Galaxy Unpacked där de presenterade en ny vikbar telefon och Galaxy S10-enheter.

The Verge skriver att Samsung dock inte gick närmare in på vilka telefoner som inkluderas i den siffran. Galaxy S och Note-modellerna ingår säkert, men företaget har också släppt många andra modeller på olika marknader som Galaxy A, Galaxy C, Galaxy J och andra modeller som också kan räknas in i totalen.

Oavsett hur man räknar är det emellertid en imponerande milstolpe för företaget.

