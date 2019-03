Här är de 11 hetaste it-kompetenserna i år

Cybersäkerhet och en ökad effektivitet står överst på listan av det som driver it-investeringar i år, enligt den enkät som vår systertidning CIO.com gör bland amerikanska cio:er varje år – 2019 State of the CIO. 40 procent av cio:erna uppger just det.

Förbättrade kundupplevelser kommer strax efter, 35 procent uppger det, och 31 procent prioriterar en växande affär.

Det här innebär också ett behov av ny kompetens – och dragkampen blir hård när alla företag plötsligt slåss om samma it-proffs.

Här är de elva it-områden där cio:erna har svårast att hitta folk:

Dataanalytiker: 42%

Säkerhet/riskhantering: 33%

AI/maskininlärning: 31%

Molntjänster/integration: 22%

Internet of things: 18%

Enterprise architecture/integrerade företagssystem: 18%

Multimolnhantering: 17%

Molnarkitektur: 16%

Devops/Agila processer: 15%

Designtänkande/UX: 15%

