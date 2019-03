I torsdags hade nätverksjätten Cisco sin årliga partnerträff Cisco Partner Connect 2019, med prisutdelning och fest på Vasateatern i Stockholm.

Totalt var det åtta vinnare i lika många kategorier som firade sina och Ciscos gemensamma insatser under året. Bland annat tog Miradot hem priset för det bolag som vuxit mest under året, och utmärkelsen årets partner gick till Atea.

Ciscos Partnerchef Johan Stenstrand var nöjd med årets utmärkelser.

– Vi ser en fantastisk utveckling där våra stora guldpartner har påbörjat den transformation som vi är inne i och visar framfötterna när det gäller innovation, software och customer experience. Samtidigt är det otroligt roligt med de nya tillväxtpartner där vi ser att Miradot verkligen sticker ut, säger han.

Här är de åtta kategorierna och vinnarna:

Partner of the Year – Atea

Software Partner of the Year – Cygate

Customer Experience Partner of the Year – Conscia

Growth Partner of the Year – Miradot

Innovation Partner of the Year – Tele2

Meraki Partner of the Year – Dustin

Solution Partner of the Year – Mazemap

Commercial Partner of the Year – Candidator DGC

Läs också: Nytt säkerhetsbolag jazzar hem prestigefullt pris