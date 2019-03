Vi har tidigare skrivit om det svenska mjukvarubolaget Medius resa. Bolaget, som jobbar med att automatisera fakturahantering åt företag, har medvetet gjort en resa från den gamla licensmodellen till att allt ska bli helt molnbaserat. Och det verkar uppskattas av såväl kunder som partner.

En av dessa partner, konsultbolaget Implema, konstaterar att allt fler företag väljer att integrera just molnbaserad automatiserad fakturahantering med sitt affärssystem, och nu har bolaget tagit hem en ny affär där OEM International valt Medius Flow för sin SAP-lösning.

OEM International är en teknikhandelskoncern med verksamhet i 14 länder som nu ska kunna automatisera hela processen från inköp till fakturahantering, attestering och betalning.

– Vi är mycket nöjda med hur Implema guidade oss till rätt verktyg och process för automatiserad fakturahantering med Medius Flow, integrerat med vårt SAP-system. Genom att öka automatiseringen kan vi snabba upp fakturaprocessen, minska mängden manuella fel och skapa bättre finansiell kontroll och överblick över verksamheten, säger Johan Broman, controller på OEM International.

Sedan Implema drog igång sitt samarbete med Medius i maj 2018 har man hunnit hjälpa ett flertal företag, som till exempel Hemtex, Atlas Antibodies, Nexus och Esbe att integrera molnbaserade Medius Flow med affärssystemen SAP eller Microsoft Dynamics 365.

– Vi ser idag att många företag efterfrågar stöd i hur de kan automatisera fakturahanteringen och integrera den med affärssystemet. I samarbetet med Medius har vi hittat ett framgångsrecept där vi tillsammans skapar molnbaserade, integrerade lösningar för SAP och Microsoft Dynamics 365, där våra kunder är väldigt nöjda, säger Implemas vd Jörgen Aronsson.

Och Medius vd Per Åkerberg låter minst lika nöjd över partnernas samarbete.

– En molnbaserad best of breed-lösning för fakturahantering hjälper kunder att uppnå en högre grad av automatisering och erbjuder dessutom både större flexibilitet och bättre framtidssäkring jämfört med inbyggda lösningar. En central del gällande best of breed är att det finns en färdig standardiserad koppling till affärssystemet, vilket Medius Flow har till bland annat SAP och Microsoft Dynamics 365. Genom att kombinera kraften i Medius Flow med Implemas kunskap om affärssystem och sina kunders processer skapar vi stora värden för våra kunder, säger han.

