– Jag vill slå ett slag för att få in mer tech-relaterade inslag i juridikutbildningen. Vi behöver preppa morgondagens jurister för utvecklingen går fort, säger Linn Alfredsson, jurist med examen från Lund och en master inom Law and Technology från amerikanska University of California Berkeley, School of Law.

Och det var när hon studerade i USA som hon fick idén att göra något åt det. Där fick studenterna med sig kunskap om teknik som AI, blockkedjan, dataanalys på ett helt annat sätt än i Sverige.

– Vi ligger efter många andra länder. Men det är viktigt att vi får in den kompetensen. Om man som jurist inte förstår den bakomliggande tekniken är det svårt att göra riskbedömningar – att verkligen se de legala riskerna, säger hon.

– Om dessa ämnen inte tas i beaktan på juristutbildningarna ser jag att luckan kommer växa mellan de svenska utbildningarna och de vid ledande universitet runtom i världen.

När Linn Alfredsson kom tillbaka till Sverige fick hon kontakt med Julian Nowag som är professor vid Lunds universitets juridiska fakultet och tillsammans tog de två fram ett tvådagarsprogram med namnet Tech Academy. Den 9-10 maj får 30 studenter möjlighet att gratis lära sig mer om sådant som AI, blockkedjan, smarta kontrakt och big data.

Förutom att jurister ger de legala aspekterna så deltar också en mängd företag som berättar om hur de använder tekniken och hur den införlivas med deras processer – bland annat deltar Microsoft, Ikea, Sony, Izettle, VQ Legal och Nasdaq.

Vi har redan fått in fler ansökningar än vi kan ta emot

– Vi har redan fått in fler ansökningar än vi kan ta emot. Vi håller det ju också ganska smalt så här första gången och riktar oss mot juridikstudenter. Men förhoppningen på sikt är ju att en sådan här kurs kan rikta sig mot ekonomer och ingenjörer också – alla som har ett intresse av att förstå kopplingen och den samverkan som krävs framöver mellan teknik och juridik, säger Linn Alfredsson.

Projektet har också fått stöd från både Juridiska fakulteten i Lund och studenterna i Juridiska Föreningen.

– Hade vi inte fått låna lokaler från Juridiska Fakukteten i Lund, hade det varit svårt att kunna erbjuda programmet gratis.

Linn Alfredsson hoppas också på ett andra tillfälle att köra konceptet redan i höst för juridikstudenter i Stockholm.

På sikt är hennes förhoppning att den här typen av teknikorienterande kurser ska läggas in i juristutbildningarna som valbara kurser för masterstudenterna.

– Det är min passion att få in det här i utbildningen på ett tidigt stadium eftersom vi kan se att det gäller att hänga med i digitaliseringen som ung jurist idag – många byråer efterfrågar den här kompetensen. Och att näringslivet visat ett sådant otroligt intresse för att vara med på Tech Academy är också ett kvitto på att det är hett och att dessa ämnen ligger rätt i tiden.

